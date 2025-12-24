Hledat v komentářích

Detail - články
Zlato dnes historicky poprvé prolomilo 4500 dolarů za unci. Na rekordech stříbro i platina

Zlato dnes historicky poprvé prolomilo 4500 dolarů za unci. Na rekordech stříbro i platina

24.12.2025 15:15
Autor: Redakce, Patria.cz

Cena zlata dnes poprvé překročila 4500 dolarů (92.600 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), na rekordu je i cena stříbra a platiny. Poptávku po drahých kovech zvyšuje podle analytiků zejména očekávané další snižování základních úrokových sazeb ve Spojených státech.

Zlato se doposud v rámci dne dostalo až na 4525,19 USD za unci dle dat Reuters. Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v únoru se pohybovala mírně nad 4523 dolarů za unci.

Cena stříbra dnes dosáhl až rekordních 72,70 USD za unci, platina byla na rekordu 2377,50 USD/oz. Cena palladia byla dnes na maximu za tři roky. 

Cenu zlata podporuje absence jakýchkoli faktorů, které by nahrávaly poklesu trhu, pokračující nákupy ze strany centrálních bank i pokles kurzu dolaru, poznamenal analytik společností City Index a FOREX.com Fawad Razaqzada.

"Zvyšují se i ceny základních kovů, jako je měď. To poskytuje podporu celému komoditnímu komplexu, pokud jde o kovy," řekl Razaqzada.

Cena zlata se od začátku roku zvýšila o více než 70 procent, což je u tohoto kovu největší roční zhodnocení od roku 1979. Investoři mají zájem o aktiva, která považují za bezpečná v dobách zvýšené politické a ekonomické nejistoty. Atraktivitu zlata, které na rozdíl od jiných aktiv nenese žádný úrok, zvyšuje i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude v příštím roce pokračovat ve snižování sazeb.

 

