Stříbro na rekordu. Bílý kov zdvojnásobil hodnotu, zatímco zlato jde do strany

Stříbro vystřelilo na rekordní maximum nad 57 USD za unci, když ho pohání spekulativní sázky v době přetrvávajícího napětí na straně nabídky a očekávaného snížení sazeb Fedem. Bílý kov letos zdvojnásobil svou hodnotu a překonal tak růst zlata. Rally podporuje nedostatek zásob v Londýně a Šanghaji, rostoucí náklady na půjčení kovu a příliv kapitálu do ETF, zatímco investoři sledují poměr zlata ke stříbru a možná americké cla. Akcie těžařů stříbra prudce rostou, zatímco trhy se vzpamatovávají z výpadku obchodování na CME.
Stříbro vyskočilo o více než 2 % na rekordní maximum díky spekulativním sázkám v době přetrvávajícího napětí na straně nabídky a rostoucím očekáváním snížení úrokových sazeb v USA. Zlato zůstalo stabilní.
Bílý kov vzrostl až na 57,86 USD za unci, načež část zisků odevzdal. Roste již šest dní v řadě a letos zdvojnásobil svou hodnotu, čímž překonal přibližně 60% růst zlata.
V říjnu proudilo do Londýna rekordní množství tohoto kovu, aby se zmírnil historický nedostatek v největším světovém obchodním centru se stříbrem. To následně vyvinulo tlak na další centra - zásoby ve skladech napojených na Shanghai Futures Exchange nedávno klesly na nejnižší úroveň za téměř deset let, ukazují údaje burzy, a náklady na půjčení tohoto kovu na jeden měsíc zůstávají vyšší.
„Stále jsou patrné nedostatky na globálním trhu v důsledku nedávného napětí v Londýně,“ uvedl Daniel Hynes, komoditní stratég ze společnosti ANZ Group Holdings. „Zlato si dává pauzu, a tak investoři zjevně obrátili svou pozornost ke stříbru.“
Oba kovy také těží z vyšších očekávání, že Fed v prosinci sníží úrokové sazby. Trhy plně započítávají snížení sazby o čtvrt procentního bodu kvůli pokračující slabosti amerického trhu práce a přílivu holubičích komentářů od představitelů Fedu. Zveřejnění zpožděných ekonomických dat po shutdownu rovněž podpořilo argumenty pro nižší náklady na půjčky, což drahým kovům obvykle prospívá.
„Pohyb z minulého týdne byl řízený spekulativně, přičemž zrychlující se růstová dynamika přitahuje čím dál více rychlého kapitálu,“ uvedl David Wilson, ředitel strategie komodit ve společnosti . „Klíčové je sledovat, že poměr zlata ke stříbru klesl blízko k 70,“ dodal s tím, že investoři budou sledovat, jak je drahé stříbro ve srovnání se zlatem. Tento poměr ukazuje, kolik uncí stříbra je potřeba k nákupu jedné unce zlata.
Obchodníci také sledují možná cla na stříbro poté, co byl tento drahý kov minulý měsíc zařazen na seznam kritických nerostů amerického geologického průzkumu. Obavy z náhlého příplatku v USA by mohly některé obchodníky odradit od vývozu tohoto kovu ze země, což by zmařilo možný zdroj úlevy, pokud by se globální trh dále utahoval.
Zájem investorů o stříbro minulý měsíc vzrostl, přičemž přílivy do burzovně obchodovaných fondů krytých fyzickým kovem zrychlily poté, co investoři v říjnu vybírali zisky po předchozím maximu.
Také akcie těžařů stříbra v pondělí posílily. V Austrálii akcie Sun Silver vzrostly až o 21 % a Silver Mines téměř o 13 %, zatímco hongkongská China Silver Group přidala 14 %, než část zisků odevzdala.
Globální trhy se také vzpamatovávaly po pátečním několikahodinovém přerušení obchodování na Chicago Mercantile Exchange. Futures a opční kontrakty na Comex byly ovlivněny poruchou datového centra, a tak někteří obchodníci s kovy uvedli, že se vrátili k telefonickému kontaktování brokerů a dealerů, aby zajistili své pozice.