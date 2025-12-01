Hledat v komentářích

Detail - články
Stříbro na rekordu. Bílý kov zdvojnásobil hodnotu, zatímco zlato jde do strany

Stříbro na rekordu. Bílý kov zdvojnásobil hodnotu, zatímco zlato jde do strany

01.12.2025 12:00
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Stříbro vystřelilo na rekordní maximum nad 57 USD za unci, když ho pohání spekulativní sázky v době přetrvávajícího napětí na straně nabídky a očekávaného snížení sazeb Fedem. Bílý kov letos zdvojnásobil svou hodnotu a překonal tak růst zlata. Rally podporuje nedostatek zásob v Londýně a Šanghaji, rostoucí náklady na půjčení kovu a příliv kapitálu do ETF, zatímco investoři sledují poměr zlata ke stříbru a možná americké cla. Akcie těžařů stříbra prudce rostou, zatímco trhy se vzpamatovávají z výpadku obchodování na CME.

Stříbro vyskočilo o více než 2 % na rekordní maximum díky spekulativním sázkám v době přetrvávajícího napětí na straně nabídky a rostoucím očekáváním snížení úrokových sazeb v USA. Zlato zůstalo stabilní.

Bílý kov vzrostl až na 57,86 USD za unci, načež část zisků odevzdal. Roste již šest dní v řadě a letos zdvojnásobil svou hodnotu, čímž překonal přibližně 60% růst zlata.

ag

V říjnu proudilo do Londýna rekordní množství tohoto kovu, aby se zmírnil historický nedostatek v největším světovém obchodním centru se stříbrem. To následně vyvinulo tlak na další centra - zásoby ve skladech napojených na Shanghai Futures Exchange nedávno klesly na nejnižší úroveň za téměř deset let, ukazují údaje burzy, a náklady na půjčení tohoto kovu na jeden měsíc zůstávají vyšší.

„Stále jsou patrné nedostatky na globálním trhu v důsledku nedávného napětí v Londýně,“ uvedl Daniel Hynes, komoditní stratég ze společnosti ANZ Group Holdings. „Zlato si dává pauzu, a tak investoři zjevně obrátili svou pozornost ke stříbru.“

Oba kovy také těží z vyšších očekávání, že Fed v prosinci sníží úrokové sazby. Trhy plně započítávají snížení sazby o čtvrt procentního bodu kvůli pokračující slabosti amerického trhu práce a přílivu holubičích komentářů od představitelů Fedu. Zveřejnění zpožděných ekonomických dat po shutdownu rovněž podpořilo argumenty pro nižší náklady na půjčky, což drahým kovům obvykle prospívá.

„Pohyb z minulého týdne byl řízený spekulativně, přičemž zrychlující se růstová dynamika přitahuje čím dál více rychlého kapitálu,“ uvedl David Wilson, ředitel strategie komodit ve společnosti BNP Paribas. „Klíčové je sledovat, že poměr zlata ke stříbru klesl blízko k 70,“ dodal s tím, že investoři budou sledovat, jak je drahé stříbro ve srovnání se zlatem. Tento poměr ukazuje, kolik uncí stříbra je potřeba k nákupu jedné unce zlata.

zlato

Obchodníci také sledují možná cla na stříbro poté, co byl tento drahý kov minulý měsíc zařazen na seznam kritických nerostů amerického geologického průzkumu. Obavy z náhlého příplatku v USA by mohly některé obchodníky odradit od vývozu tohoto kovu ze země, což by zmařilo možný zdroj úlevy, pokud by se globální trh dále utahoval.

Zájem investorů o stříbro minulý měsíc vzrostl, přičemž přílivy do burzovně obchodovaných fondů krytých fyzickým kovem zrychlily poté, co investoři v říjnu vybírali zisky po předchozím maximu.

etf

Také akcie těžařů stříbra v pondělí posílily. V Austrálii akcie Sun Silver vzrostly až o 21 % a Silver Mines téměř o 13 %, zatímco hongkongská China Silver Group přidala 14 %, než část zisků odevzdala.

Globální trhy se také vzpamatovávaly po pátečním několikahodinovém přerušení obchodování na Chicago Mercantile Exchange. Futures a opční kontrakty na Comex byly ovlivněny poruchou datového centra, a tak někteří obchodníci s kovy uvedli, že se vrátili k telefonickému kontaktování brokerů a dealerů, aby zajistili své pozice.

 

