Stříbro letos překonává i zlato. Příští rok může jeho jízda podle analytiků pokračovat

Kromě zlata panuje letos velká rally také na stříbře. Bílý kov svou hodnotu od začátku roku více než zdvojnásobil (+115 %) a stejně jako zlato několikrát pokořil historický rekord. Ten poslední padl v pátek, když se spotová cena krátce vyšplhala až na 64,64 dolaru za unci. Závratně neroste ale jen spotová cena. Futures na stříbro od startu roku stouply o 113 procent a tento týden poprvé překonaly hranici 61 dolarů za unci. Analytici navíc zůstávají v býčí náladě i pro příští rok.
Omezení nabídky, poptávka po aktivech bezpečných přístavišť a význam stříbra jakožto průmyslového kovu. To vše vedlo k tomu, že stříbro letos svým růstem překonalo dokonce i zlato, které je od začátku roku v plusu přibližně o 60 procent, píše CNBC.
Část rostoucí přitažlivosti stříbra spočívá v jeho rozšiřující se roli v klíčových průmyslových sektorech, míní Paul Williams, generální ředitel dodavatele zlata a stříbra Solomon Global. Podle něj kov navíc poskytuje investorům možnost uchovávat hodnotu v době nejistoty nebo volatility.
„Dvojí identita stříbra jako nezbytného průmyslového zdroje i uchovatele hodnoty nadále přitahuje maloobchodní i institucionální odběratele. Pro ty, kteří považují zlato za stále více nedosažitelné, ale chtějí využít probíhajícího boomu drahých kovů, se stříbro ukazuje — a věřím, že bude i nadále — jako atraktivní alternativa,“ řekl Williams CNBC.
Nicméně dodal, že i přesto, že všechny hlavní příznivé signály pro stříbro zůstávají v platnosti, tak by investoři měli očekávat zvýšenou volatilitu.
Stříbro je klíčovou součástí produktů v různých odvětvích a používá se například při výrobě elektrických vypínačů, solárních panelů, mobilních telefonů nebo také v hardwaru a infrastruktuře, která pohání boom AI.
„Vynikající elektrické a tepelné vodivosti stříbra jsou stále důležitější pro technologickou transformaci, která pohání globální ekonomiku,“ potvrdil Silver Institute ve své středeční zprávě s tím, že díky tomu bude světová poptávka po stříbrném průmyslu dále růst, protože poptávka po klíčových technologických sektorech se v příštích pěti letech zrychlí.
„Sektory jako solární energie, automobilová elektrická vozidla a jejich infrastruktura, datová centra a umělá inteligence povedou do roku 2030 růst průmyslové poptávky,“ dodal Silver Institute.
Williams už v říjnu uváděl, že spotová cena stříbra se může do konce roku 2026 vyšplhat až na 100 dolarů. „Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po stříbru nadále zvyšuje jeho cenu a dlouhodobé fundamenty, na kterých stojí. Jakékoliv poklesy budou pravděpodobně dočasné pauzy, nikoliv změna směru, vzhledem ke strukturálně napjatému trhu. Vyhlídky na stříbro v roce 2026 jsou slibné,“ řekl nyní CNBC.
Optimistou ohledně stříbra je také Philippe Gijsels, hlavní stratég Fortis. „Když se setká podhodnocení, deficity, kam oko dohlédne a nová průmyslová revoluce, nastane tržní magie. To je ve zkratce příběh stříbra v roce 2025,“ uvedl s tím, že zároveň také předpovídá volatilitu, protože výběr zisků by mohl vyvolat "prudké poklesy" předtím, než kov dosáhne 100 dolarů za unci.
Russ Mould, investiční ředitel v AJ Bell, nabídl srovnání se zlatem: ač se žlutý kov obchoduje za stále nižší prémii vůči stříbru, tak stříbro vypadá stále levně ve srovnání se zlatem.
Poměr mezi zlatem a stříbrem neboli ukazatel toho, kolik uncí stříbra je potřeba k nákupu jedné unce zlata, se aktuálně nachází kolem 68, což je nejníže od roku 2021. „Průměr po roce 1971 v poměru zlata a stříbra je kolem 66. Předchozí stříbrné býčí jízdy zaznamenaly pokles tohoto čísla pod 40,“ řekl Mould CNBC.