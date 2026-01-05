J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu

Pondělí 05.01.2026
Hledej
ZKUSIT DEMO
|
OTEVŘÍT ÚČET
|
WEBTRADER
|
Uživatel:
Heslo:
Nová registrace
Přihlásit
Hlavní stránka
Patria Plus
O službě
Data Export
Ceník služeb
Benefity
Investor Plus
O službě
Ceník služeb
Benefity
Akademie investování
Úvod do investování
Analýzy investice
Investiční strategie
Investiční tipy
Wiki
Money management
Zpravodajství
Přehled zpráv
Akciové
Vše
ČR
CEE
Svět
Doporučení
Výsledky ČR
Výsledky CEE
Výsledky svět
IPO, M&A
Investiční tipy
Ekonomické
Vše
HDP
Inflace
Průmysl
PPI
Mzdy
Maloobchod
Nezaměstnanost
Zahraniční obchod
Stavebnictví
St. rozpočet
Měny
Vše
Měny
Sazby
Dluhopisy
Komodity
Sloupky
Vše
Jiří Soustružník
Project Syndicate
ČSOB Asset Management
Ekonomický radar ČSOB
Reality
Jan Bureš
Rozhovory
Video
Monitoring
Diskuse
Diskuse
Obecná diskuze
Blog
Akcie & Fondy
Přehled
Indexy a Futures
Akcie online
ČR
Polsko
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Záp. Evropa
USA
Svět
Akcie historie
Detail akcie
Online
Historie
Zprávy
O společnosti
Hospodaření
Doporučení
Graf
Sektor
Diskuse
Interaktivní graf
Výzkum
Doporučení
Analýzy
Databanky
Fondy
O IPO
IPO pro firmy
IPO pro investory
Penze
Měny & Sazby
Přehled
Měny
Online
Detail
Historie
Sazby
Online
Detail
Historie
Dluhopisy
Náš výběr
Státní ČR
HZL ČR
Firemní ČR
Státní Svět
Firemní Svět
Výzkum
Doporučení
Analýzy
Databanky
Nástroje
Home
Měny
Krátké sazby
Dlouhé sazby
Diskuse
Komodity & Deriváty
Komodity
ETF
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
ETC
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Certifikáty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Warranty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Pákové certifikáty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Ekonomika
Home
Makropřehled
Ukazatel
HDP
Nezaměstnanost
Inflace
Mzdy
Průmyslová výroba
Obchodní bilance
Maloobchodní tržby
Ceny průmyslových výrobců
Stavební výroba
Analýzy
Databanky
Právo
Vše
Firmy
Daně
Zákony
Rozhodnutí
Trhy & finance
Moje Patria
Můj profil
Moje stránka
Moje stránka
Nastavení
Moje oblíbené
Akcie
Měny a sazby
Fondy
ETF
ETC
Certifikáty
Warranty
Pákové Certifikáty
Moje portfolio
Stav
Transakce
Analýza
Moje e-maily
Moje sms
|
Přehled zpráv
|
Akciové
|
Ekonomické
|
Měny
|
Komodity
|
Sloupky
|
Rozhovory
|
Video
|
Monitoring
|
Diskuse
|
Blog
PX
2 714,06
0,50%
DAX
24 868,69
1,34%
NDQ
23 420,11
0,79%
CZK/€
24,179
0,23%
CZK/$
20,644
0,28%
AU
4 441,91
2,61%
BRT
60,80
-0,18%
Hledat v komentářích
hledat
Pokročilé hledání
Investiční doporučení
Nová cílová cena Patrie pro Komerční banku: Prostor pro růst se zmenšuje
Nová cílová cena a doporučení Patrie: Silná rozvaha a dividendy Philip Morris ČR drží atraktivitu i přes vyšší náklady
Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem dnes od 15:00!
Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze
Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu
více...
Výsledky společností - ČR
Americké ropné společnosti rostou po plánu USA převzít kontrolu nad Venezuelou
Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů
Micron překvapil rekordními výsledky. Výhled tržeb na další kvartál převyšuje očekávání analytiků z Wall Street
Micron válcuje očekávání. Akcie po uzavření trhu přidávaly osm procent
Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI
více...
Výsledky společností - Svět
Americké ropné společnosti rostou po plánu USA převzít kontrolu nad Venezuelou
Kecky Nike v Číně neletí. Výrazný propad tamních prodejů posílá akcie o 10 procent dolů
Micron překvapil rekordními výsledky. Výhled tržeb na další kvartál převyšuje očekávání analytiků z Wall Street
Micron válcuje očekávání. Akcie po uzavření trhu přidávaly osm procent
Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI
více...
IPO, M&A
Nvidia rozjíždí velkou hru: licencuje technologii Groq a získává jeho špičkové manažery
Jakou logikou se nyní řídí trh, odkupy a IPO?
Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent
SpaceX se chystá na na burzu. Cílí na největší IPO v historii, od investorů chce vybrat přes 30 miliard dolarů
Anthropic plánuje v příštím roce IPO
více...
Týdenní přehledy
Bridgewater Associates: Trhy čekají dost vysoký skok v produktivitě
Perly týdne: Zákon na snížení inflace zvyšuje inflaci, Tesla dostala čínský impuls
více...
E-mailem
|
Zpět
|
Tisk
|
Diskutuj
Detail - články
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu
05.01.2026 8:56
Autor:
Redakce
, Patria.cz
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
IČO: 08800693
Oznámení o výši primárního úpisu J&T ARCH INVESTMENTS podfond ve 4Q 2025.
Podrobnosti naleznete
zde
.
(komerční sdělení)
Tagy:
Povinně uveřejňované informace
Reklama
Přidat názor
|
Pavouk
Od nejnovějších
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (
Přihlásit
). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se
zde
.
Aktuální komentáře
05.01.2026
17:07
Peníze a blázni…
16:26
Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit
16:25
PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl
14:25
Americké ropné společnosti rostou po plánu USA převzít kontrolu nad Venezuelou
14:22
Foxconn díky umělé inteligenci zvýšil ve čtvrtletí výnosy na rekord
12:17
Americké energetické firmy táhne vzhůru Venezuela, evropské akcie jsou zatím opatrné
12:01
Trhy sledují vývoj kolem Venezuely: Dolar i zlato posiluje, ropa pod tlakem
11:41
RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:30
Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
10:29
Akcie evropských zbrojařů letí vzhůru
9:27
Rozbřesk: Česká koruna i z počátku roku 2026 bude sledovat primárně náladu na globálních trzích
9:03
Investiční výhled 2026: Shrnutí
8:56
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu
8:49
Venezuela vyzývá USA ke spolupráci. Zlato roste, ropa kolísá a futures jsou v zeleném
6:06
Wedbush: Enormní budoucí poptávka po datových centrech, u akcií selektivnější výběr
04.01.2026
16:03
Novo Nordisk vstupuje do roku 2026 v defenzivě: čeká ho klíčová bitva na americkém trhu
6:18
Víkendář: Pokud se elektromobily budou vyrábět v Číně a dovážet do Evropy, veškeré inovace budou probíhat v Číně
03.01.2026
16:14
Skutečně odolný systém se ubrání i tomu, co nedokážeme předvídat
6:28
Víkendář: Evropa by se měla bránit druhému čínskému šoku
02.01.2026
22:01
S&P 500 hlásí začátek roku bez výraznějšího pohybu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
Reklama
Související komentáře
RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
Nejčtenější zprávy dne
Akcie evropských zbrojařů letí vzhůru
(2010x)
Novo Nordisk vstupuje do roku 2026 v defenzivě: čeká ho klíčová bitva na americkém trhu
(1702x)
PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl
(1110x)
Venezuela vyzývá USA ke spolupráci. Zlato roste, ropa kolísá a futures jsou v zeleném
(768x)
Wedbush: Enormní budoucí poptávka po datových centrech, u akcií selektivnější výběr
(723x)
Nejčtenější zprávy týdne
Humanoidní roboti se blíží. Počátečním králem na trhu ale nebude Muskova Tesla, nýbrž Čína
(4786x)
Slabý závěr roku? Investoři ukazují na tituly, které mohou v roce 2026 překvapit
(4269x)
Novo Nordisk vstupuje do roku 2026 v defenzivě: čeká ho klíčová bitva na americkém trhu
(2706x)
Buffett: Berkshire má větší šanci být tady za 100 let než jakákoliv jiná firma
(2339x)
Bude dolar snižovat atraktivitu amerických investičních aktiv?
(2271x)
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Nejvýkonnější hlavní trh v Evropě: španělské akcie zažívají nejlepší rok od 1993
(3)
Dominik Rusinko: Německo čelí dvěma čínským šokům, fiskální bazuka umožní cyklické nadechnutí
(3)
Víkendář: Pokud se elektromobily budou vyrábět v Číně a dovážet do Evropy, veškeré inovace budou probíhat v Číně
(2)
Investiční výhled 2026: Shrnutí
(1)
VÁLKA NA UKRAJINĚ - SLEDUJEME ONLINE
(1)
Kalendář událostí
Čas
Událost
USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
9:00
HU - PMI v průmyslu
16:00
USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět
O Patria.cz
|
Reklama
|
Mapa Stránek
|
Skupina Patria
|
Kariéra v Patrii
|
Podmínky užívání stránek
|
Ochrana osobních údajů
|
Pravidla diskuse
|
Investiční disclaimer
|
Náměty
|
FAQ
|
Skupina ČSOB
RSS / XML
|
Cookies
|
E-mail newsletter
|
SMS zpravodajství
|
Data export
|
Mobilní verze
|
R
=
Real-Time data
|
=
placený obsah
Zpravodajství:
Akciové zprávy
Ekonomické zprávy
Zprávy o měnách a sazbách
Zprávy o komoditách
Zprávy o HDP
ČNB
Grexit
Brexit
Volby v USA
Video zpravodajství
Investiční komentáře
Akcie:
Akcie ČEZ
Akcie NWR
Akcie Komerční banka
Akcie Erste Bank
Akcie O2
Akcie Kofola
Akcie Apple
Akcie Facebook
Akcie BMW
Akcie GE
Akcie Moneta
Komodity:
Ropa BRENT
Ropa WTI
Zemní plyn
Zlato
Stříbro
Měď
Cukr
Bavlna
Kakao
Škola investora:
Akademie investování
Investiční strategie
Investiční doporučení
Akciový slovník
Semináře
Měnová kalkulačka
Světové ekonomiky:
Ekonomika ČR
Ekonomika USA
Ekonomika Čína
Ekonomika Japonsko
Ekonomika Německo
Ekonomika Velká Británie
Ekonomika Rusko
Ekonomika Řecko
Ekonomika Francie
Tvorba aplikace:
Patria Online, a.s.
© 1997 - 2026
close modal
Uživatelské jméno
Heslo
Příhlásit se
Nepamatuji si heslo
Nemám registraci
Potřebujte poradit?
Zavolejte nám
+420 221 424 240
nebo napište na
info@patria.cz