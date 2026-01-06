Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Český lídr světa online investic Patria Finance vstupuje na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě

Český lídr světa online investic Patria Finance vstupuje na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě

06.01.2026 13:59
Autor: Redakce, Patria.cz

Patria Finance, přední hráč na českém trhu online investic a stabilní, důvěryhodný broker s více než 30letou tradicí, rozšiřuje své působení ve střední Evropě a vstupuje na Slovensko otevřením pobočky v Bratislavě. Slovenským investorům Patria nabízí moderní a za inovace oceňovanou webovou i mobilní aplikaci ve slovenském jazyce, komplexní služby přímého investování na kapitálových trzích, vzdělávání či přístup k unikátnímu investičnímu zpravodajství i inspiraci analytického týmu.

„Vstup na slovenský trh je pro Patrii dalším logickým krokem v naší strategii růstu ve středoevropském regionu. Chceme být partnerem pro všechny, kteří hledají spolehlivého brokera s dlouholetou tradicí, silným zázemím a moderními investičními nástroji. Naším cílem je přinést slovenským investorům nejen kvalitní služby, ale i jistotu, že jejich investice jsou spravovány s maximální péčí a odborností,“ uvedl Richard Podpiera, generální ředitel a předseda představenstva Patria Finance, který zároveň v české ČSOB zastřešuje celkově oblast investic.

Na Slovensko míří Patria Finance s cílem oslovit zejména dlouhodobé investory a s nabídkou velmi širokého spektra investic – od těch nejsrozumitelnějších pro začínající investory až po paletu možností investování do desítek tisíc akcií, ETF, dluhopisů, měn, kryptoměn, komodit či derivátů na desítkách světových trhů, včetně regionu CEE, západní Evropy a Spojených států. Na českém trhu je Patria Finance opakovaně oceňována za finanční inovace díky čerstvě redesignované obchodní platformě i mobilní aplikaci nebo právě za Pravidelné investice do ETF jako nákladově velmi atraktivní a srozumitelnou službu pro ty, kteří chtějí s investováním začít opatrně a třeba od malých částek.

S novou pobočkou v Bratislavě Patria přináší lokální řešení – webovou a mobilní aplikaci ve slovenštině i kvalitní podporu pro investiční potřeby klientů. Zřídit účet a spravovat své investice mohou slovenští investoři u Patrie snadno online během několika minut skrze www.patriafinance.sk a díky spolupráci s ČSOB také osobně na všech pobočkách banky.

„Patria Finance přichází na Slovensko jako silný a stabilní partner, který opakovaně obstál i v dobách finančních krizí. Naším cílem je být blíže klientům a nabídnout jim jednodušší přístup k investování – ať už osobně na pobočkách ČSOB po celém Slovensku nebo pohodlně online z domova. Přinášíme široké portfolio produktů: od řešení pro zkušené investory až po možnosti pravidelného investování pro začátečníky. O své finanční budoucnosti rozhodujeme už dnes. Nestačí pouze začít investovat – důležitý je i výběr partnera a Patria silným partnerem s bezpečnou platformou je. Zároveň klademe důraz na vzdělávání, protože finanční gramotnost je nejlepší ochranou proti nekalým praktikám. I proto nabízíme množství kvalitního vzdělávacího obsahu,“ říká Eva Jahelka Filipp, vedoucí slovenské pobočky Patria Finance. Ta je na Slovensku známá především jako expertka na finanční gramotnost, vzdělávání a podporu žen ve světě financí.

Rozhodnutí mateřské skupiny KBC svěřit poskytování brokerských služeb ve střední a východní Evropě právě Patrii potvrzuje její silnou pozici a expertízu. Patria patří mezi největší brokery z pohledu počtu klientů v regionu i objemu aktiv pod správou na českém trhu. Více než 92 tisíc investorů skrze ni realizuje své investice o souhrnné hodnotě kolem 150 miliard českých korun, tedy více než 6 miliard eur. Patria je součástí české ČSOB a spolu se slovenskou ČSOB, která na slovenském trhu patří mezi nejsilnější univerzální banky, je součástí nadnárodní finanční skupiny KBC.

Vstup Patrie na slovenský trh vítá také Artur Gevorkyan, zakladatel a předseda představenstva společnosti GEVORKYAN a oceněný Manažer roku či Podnikatel roku na Slovensku. „Jako firma obchodovaná v Bratislavě i Praze si uvědomujeme, že Slovensko potřebuje aktivnější kapitálový trh. Zájem slovenských retailových investorů o naše akcie vnímáme dlouhodobě, ale zároveň vidíme potřebu snadnějšího přístupu k obchodování. Proto vítáme příchod Patria Finance se silným renomé spolehlivého partnera, který může slovenskému trhu přinést potřebný impulz,“ říká Artur Gevorkyan.

Patria Finance se rozvíjí více než tři desetiletí. Společnost vznikla v roce 1994 jako první investiční banka na českém trhu a postupně se etablovala jako vedoucí retailový obchodník s cennými papíry v České republice. Před dvěma lety vstoupila do Maďarska, kde za tu dobu více než ztrojnásobila počet aktivních klientů, a připravuje další expanzi na trzích regionu CEE. Na Slovensku dosud obsluhovala tisíce aktivních klientů přeshraničně z České republiky, její zpravodajství měsíčně navštěvují desítky tisíc slovenských uživatelů z řad investorů, firem i institucí.

 
 
 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.01.2026
17:11Vyřeší trhy to, co zase tak nejde centrální bance?
15:59Jefferies: Sazby dolů, valuace akcií ještě výš
14:40Inflace v Německu v prosinci klesla na 1,8 procenta, loni činila 2,2 procenta
14:20Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený  
14:05Státní rozpočet skončil v roce 2025 ve schodku 290 miliard korun. Co čekat v letošním roce?
13:59Český lídr světa online investic Patria Finance vstupuje na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě
13:07Před rokem DeepSeek šokoval svět AI. Proč je od té doby v ústraní?
13:01Státní rozpočet měl loni schodek téměř 291 miliard, o 50 miliard více než byl plán
12:11FX Strategie: Koruna vstupuje do nového roku ve formě – udrží své zisky?  
11:47Čína zakázala vývoz zboží použitelného i pro zbrojní účely do Japonska
11:10Investoři se zaměřili na Asii, zatímco evropské a americké akcie jsou dnes nevýrazné  
10:38Rubin je pětkrát rychlejší při provozu AI softwaru než Blackwell. Nová generace AI čipů Nvidie nastoupí ve druhé polovině roku
10:02Výroba elektřiny v ČR loni po letech vzrostla, růst táhly hlavně jaderné zdroje
9:02Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku
8:36Maduro u soudu řekl, že byl unesen a je nevinný, Rubin od Nvidie je na cestě, Evropa otevře v zeleném  
6:06Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?  
05.01.2026
22:01Trhy na Trumpem vyvolané nejistotě profitují  
17:07Peníze a blázni…
16:26Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit
16:25PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět