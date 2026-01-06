Český lídr světa online investic Patria Finance vstupuje na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě

Patria Finance, přední hráč na českém trhu online investic a stabilní, důvěryhodný broker s více než 30letou tradicí, rozšiřuje své působení ve střední Evropě a vstupuje na Slovensko otevřením pobočky v Bratislavě. Slovenským investorům Patria nabízí moderní a za inovace oceňovanou webovou i mobilní aplikaci ve slovenském jazyce, komplexní služby přímého investování na kapitálových trzích, vzdělávání či přístup k unikátnímu investičnímu zpravodajství i inspiraci analytického týmu.
„Vstup na slovenský trh je pro Patrii dalším logickým krokem v naší strategii růstu ve středoevropském regionu. Chceme být partnerem pro všechny, kteří hledají spolehlivého brokera s dlouholetou tradicí, silným zázemím a moderními investičními nástroji. Naším cílem je přinést slovenským investorům nejen kvalitní služby, ale i jistotu, že jejich investice jsou spravovány s maximální péčí a odborností,“ uvedl Richard Podpiera, generální ředitel a předseda představenstva Patria Finance, který zároveň v české ČSOB zastřešuje celkově oblast investic.
Na Slovensko míří Patria Finance s cílem oslovit zejména dlouhodobé investory a s nabídkou velmi širokého spektra investic – od těch nejsrozumitelnějších pro začínající investory až po paletu možností investování do desítek tisíc akcií, ETF, dluhopisů, měn, kryptoměn, komodit či derivátů na desítkách světových trhů, včetně regionu CEE, západní Evropy a Spojených států. Na českém trhu je Patria Finance opakovaně oceňována za finanční inovace díky čerstvě redesignované obchodní platformě i mobilní aplikaci nebo právě za Pravidelné investice do ETF jako nákladově velmi atraktivní a srozumitelnou službu pro ty, kteří chtějí s investováním začít opatrně a třeba od malých částek.
S novou pobočkou v Bratislavě Patria přináší lokální řešení – webovou a mobilní aplikaci ve slovenštině i kvalitní podporu pro investiční potřeby klientů. Zřídit účet a spravovat své investice mohou slovenští investoři u Patrie snadno online během několika minut skrze www.patriafinance.sk a díky spolupráci s ČSOB také osobně na všech pobočkách banky.
„Patria Finance přichází na Slovensko jako silný a stabilní partner, který opakovaně obstál i v dobách finančních krizí. Naším cílem je být blíže klientům a nabídnout jim jednodušší přístup k investování – ať už osobně na pobočkách ČSOB po celém Slovensku nebo pohodlně online z domova. Přinášíme široké portfolio produktů: od řešení pro zkušené investory až po možnosti pravidelného investování pro začátečníky. O své finanční budoucnosti rozhodujeme už dnes. Nestačí pouze začít investovat – důležitý je i výběr partnera a Patria silným partnerem s bezpečnou platformou je. Zároveň klademe důraz na vzdělávání, protože finanční gramotnost je nejlepší ochranou proti nekalým praktikám. I proto nabízíme množství kvalitního vzdělávacího obsahu,“ říká Eva Jahelka Filipp, vedoucí slovenské pobočky Patria Finance. Ta je na Slovensku známá především jako expertka na finanční gramotnost, vzdělávání a podporu žen ve světě financí.
Rozhodnutí mateřské skupiny svěřit poskytování brokerských služeb ve střední a východní Evropě právě Patrii potvrzuje její silnou pozici a expertízu. Patria patří mezi největší brokery z pohledu počtu klientů v regionu i objemu aktiv pod správou na českém trhu. Více než 92 tisíc investorů skrze ni realizuje své investice o souhrnné hodnotě kolem 150 miliard českých korun, tedy více než 6 miliard eur. Patria je součástí české ČSOB a spolu se slovenskou ČSOB, která na slovenském trhu patří mezi nejsilnější univerzální banky, je součástí nadnárodní finanční skupiny .
Vstup Patrie na slovenský trh vítá také Artur Gevorkyan, zakladatel a předseda představenstva společnosti GEVORKYAN a oceněný Manažer roku či Podnikatel roku na Slovensku. „Jako firma obchodovaná v Bratislavě i Praze si uvědomujeme, že Slovensko potřebuje aktivnější kapitálový trh. Zájem slovenských retailových investorů o naše akcie vnímáme dlouhodobě, ale zároveň vidíme potřebu snadnějšího přístupu k obchodování. Proto vítáme příchod Patria Finance se silným renomé spolehlivého partnera, který může slovenskému trhu přinést potřebný impulz,“ říká Artur Gevorkyan.
Patria Finance se rozvíjí více než tři desetiletí. Společnost vznikla v roce 1994 jako první investiční banka na českém trhu a postupně se etablovala jako vedoucí retailový obchodník s cennými papíry v České republice. Před dvěma lety vstoupila do Maďarska, kde za tu dobu více než ztrojnásobila počet aktivních klientů, a připravuje další expanzi na trzích regionu CEE. Na Slovensku dosud obsluhovala tisíce aktivních klientů přeshraničně z České republiky, její zpravodajství měsíčně navštěvují desítky tisíc slovenských uživatelů z řad investorů, firem i institucí.