Jižní Korea byla nejvýkonnějším trhem loňska. Je silný růst indexu Kospi začátkem dlouhodobého trendu?

Jižní Korea byla nejvýkonnějším trhem loňska. Je silný růst indexu Kospi začátkem dlouhodobého trendu?

23.02.2026 16:10
Autor: Redakce, Patria.cz

Jižní Korea se v posledních letech proměňuje v jeden z nejdynamičtějších trhů na světě. Loni byl globálně nejvýkonnější a v silné rally pokračuje i letos. Reformy nové vlády, tlak na vyšší transparentnost firem, přesměrování kapitálu z nemovitostí a boom AI vytvářejí jedinečnou kombinaci strukturálních růstových tahounů, která postupně odbourává dlouhodobý „korejský diskont“. V analýze Vojtěcha Houšky z Finančních trhů ČSOB se dozvíte, proč může být tamní trh dál atraktivní i přes výrazný růst posledních měsíců.

Nejvýkonnějším akciovým trhem se v uplynulém roce stala Jižní Korea, přičemž v silném růstovém trendu pokračuje i letos. Přestože Jižní Korea není nikterak velkou zemí, její akciový trh patří mezi deset největších a v současnosti si prochází celou řadou pozitivních změn. Jihokorejská vláda, inspirovaná probíhajícími reformami v Japonsku, představila soubor opatření zaměřených na zlepšení správy a řízení společností a na vytvoření celkově příznivějšího prostředí pro investory. Od nástupu nového prezidenta Lee Jae-myunga z řad současné vládnoucí strany v polovině loňského roku, který svůj mandát postavil především na podpoře ekonomického růstu a reformě kapitálového trhu, dochází k postupné implementaci navržených opatření.

Historicky v Jižní Koreji vysoká dědická daň motivovala majoritní akcionáře velkých rodinných konglomerátů (chaebolů) k umělému stlačování cen akcií, což jim umožňovala absence fiduciární povinnosti managementu vůči menšinovým akcionářům. K vyvádění hodnoty a udržování nízkých valuací pak v praxi docházelo primárně přes netržní transakce s dodavateli ovládanými rodinami, nevýhodné fúze uvnitř skupin a masivní hromadění hotovosti doprovázené zadržováním dividend.

V druhé polovině loňského roku byla přijata novela zákona, která významně posiluje postavení menšinových akcionářů, nařizuje zrušení zpětně odkoupených (vlastních) akcií a snižuje zdanění dividend společnostem, které adekvátně redistribuují zisk mezi akcionáře (tzn. mají dostatečně vysoký výplatní poměr, případně kombinaci určité úrovně výplatního poměru a meziročního růstu dividend). V průběhu letošního roku je v plánu zavedení dalších opatření zaměřených na zvýšení firemní transparentnosti, pokračující posilování práv menšinových akcionářů a na pro investory příznivé daňové reformy (včetně dědické daně).

S cílem podpořit jihokorejský akciový trh vláda zavedla dočasné daňové osvobození kapitálových zisků ze zahraničí pro domácí retailové investory, kteří přesunou svůj kapitál na domácí akciový trh. Momentálně drobní investoři drží v zahraničních akciích přes 160 mld. dolarů, a návrat i malé části by pro něj představoval další pozitivní impuls. Současně pomocí kombinace zmíněných pro-investorských reforem na akciovém trhu a zároveň restrikcí na nadměrně koncentrovaném nemovitostním trhu (nemovitosti tvoří přes 60 % bohatství jihokorejských domácností) probíhá snaha o řízený přesun kapitálu. Dále vláda plánuje zřízení státem iniciovaného investičního fondu ve výši přes 100 mld. dolarů, zaměřeného na podporu strategických high-tech odvětví, zejména umělou inteligenci, polovodiče, robotiku, biotechnologie a energetiku.

Hlavní motivací zavádění těchto strategických iniciativ v rámci programu Corporate Value-Up a dalších opatření je odstranění tzv. korejského diskontu, který se dlouhodobě promítá v ocenění domácích společností. I přes enormní růst indexu Kospi v uplynulém roce (76 %) se stále obchoduje za atraktivní valuační násobky. Tržní analytici prognózují v letošním roce silný růst zisků, který při současných cenách implikuje PE poměr 10 na konci roku.

bbq
Zdroj: Bloomberg

Jedním z driverů růstu firemních zisků je probíhající boom umělé inteligence, který posiluje růstovou fázi cyklu polovodičových pamětí. V případě pokročilých pamětí s vysokou propustností (HBM), které jsou klíčovou součástí serverů pohánějících AI, se pravděpodobně jedná i o strukturální posun směrem k vyšší poptávce. HBM čipy již tvoří významnou část provozního zisku polovodičových gigantů SK Hynix a Samsung (v případě SK Hynix přes 50 %), kteří společně kontrolují přes 80 % tržního podílu pokročilých pamětí. Většina produkce těchto pokročilých pamětí, jejíž náročnost na výrobní kapacity jako sekundární efekt tlačí vzhůru i ceny běžných paměťových čipů, je pro rok 2026 vyprodaná. Díky zhruba poloviční době přechodu na novou generaci ve srovnání s běžnými DRAM paměťmi se HBM čipy stávají technologicky diferencovanějšími a výrazně méně komoditními.

Technologickou zdatnost Jižní Koreje dokazuje i skutečnost, že dlouhodobě patří mezi země s nejvyšším počtem patentů v přepočtu na obyvatele a zároveň disponuje nejvyšší hustotou průmyslových robotů na světě. Korejské firmy patří mezi globální lídry v exportu produktů automatizace, robotických komponent a smart-factory řešení. Korejský technologický náskok se propisuje i do oblastí jako je obranný průmysl. Například Hyundai Rotem vedle svých ikonických tanků K2 Black Panther vyvíjí i pokročilé bezpilotní pozemní systémy, které představují nový standard autonomních vozidel pro průzkum, logistiku a podporu bojových jednotek. Společně s dalšími třemi společnostmi dohromady tvoří tzv. K-Defense Big 4, díky kterým se Jižní Korea řadí mezi 10 největších exportérů vojenské techniky.

Zvýšená geopolitická nejistota, včetně napětí mezi Čínou a USA, se propisuje i do dalších oblastí jihokorejské ekonomiky. Spojené státy kladou zvýšený důraz na reindustrializaci a posilování dodavatelských řetězců a pro Jižní Koreu, jednoho z nejprůmyslovějších smluvních spojenců USA v asijsko-pacifickém regionu, to vytváří řadu nových příležitostí. Mimo jiné korejské společnosti patří k předním světovým výrobcům námořních plavidel, od vojenských lodí přes kontejnerové nosiče až po ropné a LNG tankery. Korea je zodpovědná za čtvrtinu globální lodní produkce.

usa
Zdroj: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research

Další silnou oblastí jihokorejské ekonomiky je export energetických technologií. I zde se promítá boom AI, protože rychlý růst datacenter nevyžaduje jenom obrovské množství hardwaru, ale i elektrické energie, která by ho napájela. Převis poptávky po elektřině vyžaduje výstavbu nových zdrojů výroby a modernizaci stávajících elektrických sítí. Korejské firmy k tomu dodávají klíčové komponenty jako jsou turbíny, generátory a transformátory, ale i komplexní technologie pro jaderné elektrárny. V podkladovém indexu se ostatně nacházejí i společnost KEPCO, jejíž dceřiná společnost KHNP má v Čechách stavět nové jaderné bloky elektrárny Dukovany, a společnost Doosan, která tam má dodat parní turbíny, generátory a další komponenty.

Na závěr je třeba neopomenout K-kulturu jako K-pop, K-drama a K-beauty, která představuje další významný a vysoce maržový exportní artikl. Tato takzvaná „soft power“ negeneruje příjmy pouze přímo zapojeným odvětvím, ale funguje jako multiplikátor i pro ostatní sektory a představuje další prvek diverzifikace tamní ekonomiky.

 

Čtěte více:

Šéf KHNP rezignoval. Byl pod tlakem kvůli kritizované smlouvě s Westinghouse
19.09.2025 8:57
Šéf KHNP rezignoval. Byl pod tlakem kvůli kritizované smlouvě s Westinghouse
Prezident korejské společnosti KHNP, která vyhrála tendr na stavbu dvo...
Nvidia uzavřela lukrativní dohodu v Jižní Koreji. Tamní vládě a firmám dodá 260 tisíc AI čipů
31.10.2025 13:01
Nvidia uzavřela lukrativní dohodu v Jižní Koreji. Tamní vládě a firmám dodá 260 tisíc AI čipů
Americký výrobce čipů Nvidia se dohodl na dodávkách více než 260 tisíc...
Korejský akciový trh přeskakuje německý a stává se desátým největším na světě
28.01.2026 11:38
Korejský akciový trh přeskakuje německý a stává se desátým největším na světě
Jihokorejský akciový trh předehnal Německo a stal se desátým největším...


