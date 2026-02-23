Ceny všech typů nemovitostí loni zrychlily růst a vytvořily nová maxima

Růst cen všech kategorií nemovitostí v Česku v uplynulém roce zrychlil tempo. Vedle toho tržní ceny bytů, rodinných domů i pozemků vystoupaly na nová maxima. Ceny bytů v roce 2025 meziročně vzrostly o 13,6 procenta, rodinných domů o 9,5 procenta a pozemků o 7,2 procenta, vyplývá z nových výsledků ČSOB Indexu bydlení.
„U všech typů nemovitostí dlouhodobě sledujeme převahu poptávky nad nabídkou, což se promítá do dalšího růstu cen na nová maxima. V loňském roce tento trend ještě zesílil, a to i vlivem nižších úrokových sazeb hypotečních úvěrů a růstu reálných mezd. Pro letošní rok očekáváme určité zmírnění meziročního tempa růstu cen nemovitostí,“ říká Martin Vašek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.
Byty na rekordu, ale mezikvartální růst dále zpomaluje
Ceny bytů ve čtvrtém čtvrtletí 2025 mezikvartálně stouply o 2,7 procenta na další rekord. „Od konce roku 2023 vzrostly ceny bytů již o 17,8 procenta,“ poukazuje Martin Vašek a doplňuje. „Cenová dynamika má ale klesající tendenci. Mírný pokles mezičtvrtletního tempa růstu cen bytů sledujeme už tři po sobě jdoucí čtvrtletí v řadě.”
Nejsilnější mezičtvrtletní růst měly dle dat za čtvrtý kvartál roku 2025 ceny bytů v Karlovarském a Jihočeském kraji (přes 4 procenta) a ve Středočeském kraji (3,4 procenta). Rychleji mezikvartálně rostly ceny u panelových bytů (o 3,6 procenta) než u bytů cihlových (o 2,6 procenta). Nejžádanější bytovými kategoriemi zůstaly mikrobyty, tedy ateliéry, studia a ubytovací jednotky, a byty velikosti 2+1 a 2+kk. Nejpomaleji tradičně rostly velkometrážní byty, u nichž je omezený okruh zájemců. Průměrná prodejní doba bytů se mírně prodloužila na přibližně 4,8 měsíce.
Obrovská poptávka po bydlení je nadále v hlavním městě. „Průměrná cena dosahuje v Praze 180 tisíc korun za metr čtvereční. Celkem se v Praze prodalo v loňském roce 7 800 bytů, což bylo meziročně o osm procent více,” doplňuje Martin Vašek.
Ceny domů na novém maximu, růst se stabilizoval
U rodinných domů ceny loni ve čtvrtém čtvrtletí vyrostly o 2,2 procenta a přerostly tím minulý rekord. „Tempo mezikvartálního růstu cen domů se v posledních třech čtvrtletích stabilizovalo lehce nad dvouprocentní hranicí,” popisuje Martin Vašek.
Nejvíce se v závěru loňského roku stavěly domy ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Poptávka mírně ochabla u výstavby nových objektů, kde byl cítit slabší zájem kupujících u stavebních materiálů kvůli jejich vysokým cenám. Pokračoval snížený zájem o starší objekty v horším technickém stavu, což byla reakce na pozastavení dotačních programů.
Pozemky zrychlily růst na nový vrchol
Ceny pozemků ve čtvrtém čtvrtletí mezikvartálně narostly o 2,5 procenta, což představovalo nejsilnější tempo za poslední bezmála tři roky. I v posledním čtvrtletí loňského roku platilo to, co v minulých sledovaných obdobích – poptávka na trhu s pozemky zaostávala za jejich nabídkou. Tu brzdí zastaralé územní plány a nedostatečné kapacity inženýrských sítí. Zájem kupců se tak přesouval dál od větších sídel, a to i na místa bez veřejné infrastruktury, kterou lze nahrazovat novými technologiemi, jakými jsou fotovoltaika, domácí čističky nebo ostrovní domy.