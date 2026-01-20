Hledat v komentářích

Detail - články
Prodej dluhopisů ve světě zrychluje. Investoři se obávají rostoucích deficitů

Prodej dluhopisů ve světě zrychluje. Investoři se obávají rostoucích deficitů

20.01.2026 12:05
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Výnos 40letých státních dluhopisů v Japonsku dosáhl v úterý hodnoty 4,213 procenta, nejvyšší úrovně od zavedení 40leté splatnosti. Děje se tak uprostřed rozsáhlého výprodeje státního dluhu, protože investoři se obávají, že navrhované snížení daně z prodeje potravin by mohlo zhoršit fiskální situaci země. Výnosy na dluhopisech ale rostou i jinde ve světě.

Premiérka Sanae Takaičiová oznámila, že plánuje v pátek rozpustit parlament a vyhlásit předčasné volby na 8. února, čímž si připraví půdu pro kampaň, v níž se očekává silné zaměření na ekonomickou politiku.

„Výnosy ultra dlouhých japonských dluhopisů jsou tlačeny nahoru nejen kvůli strukturální nerovnováze nabídky a poptávky, ale také kvůli novému přehodnocení termínovaných a rizikových prémií, protože trhy absorbují expanzivnější fiskální postoj a trvalou inflaci,“ vysvětlil pro CNBC Masahiko Loo, hlavní stratég dluhopisů ve State Street Investment Management.

Dění na japonských dluhopisech je opakováním říjnové volatility, kdy trhy reagovaly na komentáře a politické signály Takaičiové naznačující uvolněnější fiskální politiku předtím, než se zase stabilizovaly. Současné přecenění má podle Loo silné technické a sentimentální ozvěny spíše než signalizaci strukturálních problémů. Výnosová křivka podle něj pravděpodobně zůstane během první poloviny roku strmá, dokud se vzorce emisí dluhopisů neupraví a domácí banky se nevrátí jako kupci.

Výprodej japonských státních dluhopisů má každopádně dopad daleko za hranice Japonska, protože země vycházejícího slunce hraje mimořádně velkou roli v globálních finančních tocích. Japonští investoři v minulosti patřili k nejagresivnějším kupcům zahraničních dluhopisů, zejména těch amerických, upozorňuje CNBC.

Podle amerického ministerstva financí je Japonsko největším zahraničním držitelem amerického státního dluhu. K listopadu 2025 držely japonské subjekty přibližně 1,2 bilionu dolarů v amerických státních dluhopisech. Velká Británie byla druhá s 888 miliardami dolarů.

„Japonští investoři byli v minulosti zvlášť agresivní při nakupování dluhu na jiných trzích, zejména v USA, kde byly úrokové sazby vyšší než v Japonsku,“ řekl CNBC Ed Yardeni, prezident společnosti Yardeni Research. „Teď, když jejich vlastní výnosy rostou, je pravděpodobné, že japonští investoři raději zůstanou doma a budou nakupovat své vlastní dluhopisy než americké. To může vyvíjet tlak na růst výnosů amerických dluhopisů,“ dodal.

Výnosy amerických státních dluhopisů rostou společně s těmi japonskými, zejména na dlouhém konci výnosové křivky, protože investoři zpracovávají důsledky uvolněnější fiskální politiky a rostoucí emise dluhu. Podle Yardeniho sahá hlavní problém mnohem dál než k jediné zemi.

Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů vzrostly v úterý o více než pět bazických bodů na 4,283 procenta, což je nejvyšší úroveň od loňského října, zatímco 20leté výnosy vyskočily dokonce o devět bazických bodů na 4,882 procenta.

I v Evropě výnosy mírně vzrostly. U 10letého německého vzrostl téměř o čtyři bazické body na 2,876 procenta, zatímco u 30letého o více než šest bazických bodů na 3,52 procenta.

„Základní problém na globálním trhu s dluhopisy je tento: hlavní vlády hlavních ekonomik žijí v deficitu. Nahromadili si velké dluhy a investoři začínají ukazovat, že s tím nejsou spokojeni,“ zdůvodnil Yardeni.

Globální dluh

Globální dluh zůstává po letech pandemických a stimulačních půjček zvýšený, když se pohybuje nad 235 procenty světového HDP. Soukromý dluh sice mírně klesl, ovšem vládní závazky nadále rostou a svým tempem předbíhají ekonomický růst.

Geopolitická rizika se podle některých analytiků stala důležitým faktorem ovlivňujícím trhy s dluhopisy, protože rostou obavy, že vlády budou reagovat na nestabilitu vyššími výdaji na obranu.

„Myslím, že nedávný geopolitický vývoj narušuje trh s dluhopisy, protože je jasné, že pokud bude geopolitická situace stále více nestabilní, bude potřeba stále více výdajů na obranu,“ míní Yardeni.

 


