Míra inflace v Británii v prosinci vzrostla na 3,4 procenta, je nejvyšší v G7

Spotřebitelské ceny v Británii v prosinci vzrostly více, než se očekávalo. Míra inflace se dostala na 3,4 procenta, a zvýšila se tak z tempa 3,2 procenta, kde byla v listopadu, oznámil dnes britský statistický úřad. Inflace ve službách, kterou pozorně sleduje centrální banka, je ještě vyšší.
Inflace v Británii tak zůstává nejvyšší ze skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, a to navzdory slabému tempu hospodářského růstu. V následujících měsících se však očekává výrazné zpomalení růstu cen, neboť se z meziročního srovnání postupně vytratí loňské zdražení energií a dalších regulovaných položek.
Do skupiny G7 patří vedle Británie také Spojené státy, Kanada, Japonsko, Itálie, Francie a Německo. Meziměsíčně ceny v Británii v prosinci vzrostly o 0,4 procenta, v listopadu naopak o 0,2 procenta klesly.
K hlavním faktorům prosincového růstu spotřebitelských cen patřily podle očekávání ekonomů zejména tabákové výrobky a letenky. Celková inflace a také inflace ve službách se však pohybují mírně pod úrovněmi, které centrální banka předpokládala ve svých listopadových prognózách.
Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že míra inflace se v Británii v prosinci zvýší na 3,3 procenta. Inflace ve službách, která je považována za ukazatel domácích inflačních tlaků, vzrostla na 4,5 procenta z listopadového tempa 4,4 procenta. To je v souladu s očekáváním analytiků.
Guvernér centrální banky Andrew Bailey už dříve uvedl, že inflace by se mohla v dubnu či květnu přiblížit dvouprocentnímu cíli centrální banky.
Kurz britské libry na zveřejněná data reagoval nevýrazně. Krátce po 09:00 SEČ se libra k dolaru prodávala zhruba za 1,3445 USD a vykazovala růst o méně než desetinu procenta.
Finanční trhy v současnosti očekávají, že centrální banka v letošním roce sníží základní úrok jednou až dvakrát, vždy o čtvrt procentního bodu. V prosinci měnový výbor centrální banky snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt bodu na 3,75 procenta, téměř polovina jeho členů však hlasovala pro ponechání sazby beze změny. Většinou zmiňovali obavy z přetrvávajících inflačních tlaků.