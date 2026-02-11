Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky

Od akcií přes měny až po dluhopisy. Všechny typy Emerging markets neboli rozvíjejících se trhů dosahují nových maxim, a to díky rotaci investorů pryč z amerických aktiv. Rekordní zisky asijských výrobců čipů a slabý dolar a obavy, že americké megacap technologické akcie jsou příliš drahé. To jsou hlavní důvody toho, proč mnoho investorů teď přesouvá peníze do aktiv na rozvíjejících se trzích.
Rally na akciích dokládá benchmark MSCI, jenž ve středu vzrostl o 0,9 procenta, čímž navázal na růst, který už letos přesáhl 10 procent.
Optimismus je ale také patrný na měnových a dluhopisových trzích. Měnový index MSCI pro rozvíjející trhy stoupá čtvrtým dnem v řadě a Bloomberg indexy dolarových i lokálních dluhopisů rozvíjejících se zemí jsou rovněž na historických maximech.
„Dlouhodobé alokace aktiv nadále zvýhodňují emerging markets. Region je podvážený a v některých případech, například v Asii-Pacifiku, jsou měnové valuace atraktivní,“ řekl Bloombergu Geoffrey Yu, seniorní makro stratég v BNY Mellon.
Akcie rozvíjeních se trhů přitom vydatně rostly už minulý rok, když posílily o více než 30 procent. Táhly je hlavně trhy jako Tchaj-wan a Jižní Korea. Dluhopisy rozvíjejících se zemí denominované v hlavních měnách pak loni přinesly rovněž velice slušný výnos, a to 12,2 procenta, což byl nejlepší výsledek od roku 2012.
„Akcie emerging markets jsou příběhem slabého dolaru a rotace z přecpaného amerického technologického sektoru, zejména megacap firem. Vidíme, že globální kapitál se přesouvá do jiných regionů a sektorů, přičemž asijské technologie a polovodičové dodavatelské řetězce těží z očekávání investic do AI,“ sdělil Billy Leung, investiční stratég v Global X Sydney.
Mezitím Demokratická republika Kongo zahájila roadshow, aby přilákala investory pro svůj první eurobond. Zástupci země jsou tento týden v Londýně, kde prezentují své dluhopisy, uvedly čtyři zdroje Bloombergu obeznámené se záležitostí. Země hledá zpočátku 750 milionů dolarů na infrastrukturní projekty, uvedl už dříve ministr financí Doudou Fwamba Likunde.