Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky

Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky

11.02.2026 15:05
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Od akcií přes měny až po dluhopisy. Všechny typy Emerging markets neboli rozvíjejících se trhů dosahují nových maxim, a to díky rotaci investorů pryč z amerických aktiv. Rekordní zisky asijských výrobců čipů a slabý dolar a obavy, že americké megacap technologické akcie jsou příliš drahé. To jsou hlavní důvody toho, proč mnoho investorů teď přesouvá peníze do aktiv na rozvíjejících se trzích.

Rally na akciích dokládá benchmark MSCI, jenž ve středu vzrostl o 0,9 procenta, čímž navázal na růst, který už letos přesáhl 10 procent.

Optimismus je ale také patrný na měnových a dluhopisových trzích. Měnový index MSCI pro rozvíjející trhy stoupá čtvrtým dnem v řadě a Bloomberg indexy dolarových i lokálních dluhopisů rozvíjejících se zemí jsou rovněž na historických maximech.

„Dlouhodobé alokace aktiv nadále zvýhodňují emerging markets. Region je podvážený a v některých případech, například v Asii-Pacifiku, jsou měnové valuace atraktivní,“ řekl Bloombergu Geoffrey Yu, seniorní makro stratég v BNY Mellon.

em

Akcie rozvíjeních se trhů přitom vydatně rostly už minulý rok, když posílily o více než 30 procent. Táhly je hlavně trhy jako Tchaj-wan a Jižní Korea. Dluhopisy rozvíjejících se zemí denominované v hlavních měnách pak loni přinesly rovněž velice slušný výnos, a to 12,2 procenta, což byl nejlepší výsledek od roku 2012.

„Akcie emerging markets jsou příběhem slabého dolaru a rotace z přecpaného amerického technologického sektoru, zejména megacap firem. Vidíme, že globální kapitál se přesouvá do jiných regionů a sektorů, přičemž asijské technologie a polovodičové dodavatelské řetězce těží z očekávání investic do AI,“ sdělil Billy Leung, investiční stratég v Global X Sydney.

Mezitím Demokratická republika Kongo zahájila roadshow, aby přilákala investory pro svůj první eurobond. Zástupci země jsou tento týden v Londýně, kde prezentují své dluhopisy, uvedly čtyři zdroje Bloombergu obeznámené se záležitostí. Země hledá zpočátku 750 milionů dolarů na infrastrukturní projekty, uvedl už dříve ministr financí Doudou Fwamba Likunde.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.02.2026
17:18Čínské vlny
15:23Trh práce není slabý, jeho vývoj naopak oddaluje snižování sazeb Fedu
15:05Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky
13:30Kaplan: Investoři hledají alternativy k dolarovým aktivům, stabilita měny je klíčová
11:57Bankovní asociace zlepšila odhad letošního hospodářského růstu na 2,6 pct
11:55Akcie stále pod tlakem pochybností o AI, na programu důležitá data  
11:51Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad  
10:13Evropský software zpomaluje, hardware jede na vlně AI boomu  
10:10Dassault Systemes hlásí slabé výsledky i výhled, akcie padají nejvíce od roku 2002
8:45Rozbřesk: Trhy mají strach z masivních investic do AI. Je oprávněný?
8:39Obavy z AI zasahují tradiční finanční firmy a Paramount dál bojuje o Warner Bros.  
6:03AI investice zvyšují volatilitu na trzích. S&P 500 se po růstu může znovu octnout pod tlakem
10.02.2026
22:01Výnosy dluhopisů klesly po slabších maloobchodních tržbách  
17:37Akcie a „dluhové“ QE
15:07Spotify trhla rekordy v počtu nových uživatelů i marži, akcie vyskočily o 18 procent  
14:00Goldman Sachs: Kupovat akcie a zlato, po dlouhém období financializace přichází opět industrializace
12:23Nedostatek pamětí vyvolal velké rozdíly na trhu. Výrobci čipů mají žně, spotřební elektronika bojuje o marže  
12:09UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL, ISIN XS3168205659
11:26Dluhopisy se odrážejí a akcie opatrně rostou, zatímco krypto zůstává pod tlakem  
10:32Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
2:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět