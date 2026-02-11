Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad

Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad

11.02.2026 11:51
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Bitcoin dál padá a svou výkonností se čím dál více vzdaluje asijským akciovým trhům, které mezitím lámou rekordy. Největší kryptoměna klesla během středeční asijské seance pod 67 tisíc dolarů, zatímco trpí nízkými objemy obchodů a nejistým sentimentem.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Invesco: Vzestup bitcoinu a proč do něj zrovna teď investovat?
05.12.2025 15:21
Invesco: Vzestup bitcoinu a proč do něj zrovna teď investovat?
Bitcoin vznikl v důsledku finanční krize v roce 2008 a stal se první k...
Bitcoinové ETF od BlackRocku má vysoký roční výnos, většina investorů ale na něj zatím nedosáhla
09.12.2025 16:09
Bitcoinové ETF od BlackRocku má vysoký roční výnos, většina investorů ale na něj zatím nedosáhla
Bitcoinové ETF investiční společnosti BlackRock dosahuje od svého spu...
S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
19.01.2026 9:16
S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
Nejen akciové trhy, ale také kryptoměny. Nová celní salva amerického p...
Woodová: Obrovské příležitosti pro Teslu, bitcoin se stane uchovatelem hodnoty
28.01.2026 14:44
Woodová: Obrovské příležitosti pro Teslu, bitcoin se stane uchovatelem hodnoty
Produktivita v americké ekonomice může růst o 3 – 4 % a ke konci tohot...
Bitcoin se ráno dostal na desetiměsíční minimum
02.02.2026 11:15
Bitcoin se ráno dostal na desetiměsíční minimum
S výprodejem na akciových a komoditních trzích dochází k citelnému pok...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.02.2026
11:55Akcie stále pod tlakem pochybností o AI, na programu důležitá data  
11:51Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad  
10:13Evropský software zpomaluje, hardware jede na vlně AI boomu  
10:10Dassault Systemes hlásí slabé výsledky i výhled, akcie padají nejvíce od roku 2002
8:45Rozbřesk: Trhy mají strach z masivních investic do AI. Je oprávněný?
8:39Obavy z AI zasahují tradiční finanční firmy a Paramount dál bojuje o Warner Bros.  
6:03AI investice zvyšují volatilitu na trzích. S&P 500 se po růstu může znovu octnout pod tlakem
10.02.2026
22:01Výnosy dluhopisů klesly po slabších maloobchodních tržbách  
17:37Akcie a „dluhové“ QE
15:07Spotify trhla rekordy v počtu nových uživatelů i marži, akcie vyskočily o 18 procent  
14:00Goldman Sachs: Kupovat akcie a zlato, po dlouhém období financializace přichází opět industrializace
12:23Nedostatek pamětí vyvolal velké rozdíly na trhu. Výrobci čipů mají žně, spotřební elektronika bojuje o marže  
12:09UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL, ISIN XS3168205659
11:26Dluhopisy se odrážejí a akcie opatrně rostou, zatímco krypto zůstává pod tlakem  
10:32Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností
10:24Výrobce čipů TSMC v lednu zvýšil prodej meziročně o 37 procent
9:57Vývozní a dovozní ceny v Česku se loni po předchozím růstu snížily
9:40Britský těžař BP zvýšil čtvrtletní zisk o 32 procent, zastaví odkupy akcií
9:07Rozbřesk: Měla by ČNB snížit objem devizových rezerv?
8:36Akciová rally v Japonsku pokračuje, BYD podala žalobu proti Trumpovým clům, Evropa otevře zeleně  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
2:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět