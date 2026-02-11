Trh práce není slabý, jeho vývoj naopak oddaluje snižování sazeb Fedu

Lednová data z amerického trhu práce vycházejí se zpožděním několika dní. Navíc jsme před nimi dostali několik negativních indikací, a to včetně varování před slabými čísly od Trumpova poradce Hassetta. Lednová čísla ale nakonec slabá vůbec nejsou, naopak.
Za leden přibylo v americké ekonomice 130 tisíc pracovních míst, což vysoce překonává konsensus na úrovni 65 k. Na úrovni soukromého sektoru je výsledek ještě přesvědčivější, když hovoří o 172 tisících pracovních pozic relativně k očekávaným 68 tis. Současně s lednovým reportem tradičně vychází i revize loňského roku, která je poměrně citelná. Průměrně ekonomika vytvářela měsíčně asi 15 tisíc míst, zatímco podle dřívějších dat to bylo nějakých 49 tisíc. Jenže to je historie a pozornost finančních trhů míří naopak do budoucnosti, která s lednem rázem vypadá lépe.
Během ledna se slušně nabíralo ve stavebnictví a také zpracovatelský průmysl po řadě měsíců propouštění začal opět zvedat počty zaměstnanců. Celkové počty tak jako vždy nejvíce ovlivnila situace ve službách, kde výrazně narostl počet obsazených míst ve školství a zdravotnictví. Také specializované služby nabíraly, zatímco v ostatních sektorech to bylo slabší. A jak už vyplynulo z dat výše, vláda v lednu zrychlila propouštění.
Zlepšení registrujeme rovněž v průzkumu mezi domácnostmi. Také z něho vyplývá výrazný nárůst zaměstnanosti, přičemž nezaměstnaných naopak ubylo a míra nezaměstnanosti klesla na 4,3 z 4,4 procenta. Trh byl přitom po předchozím poklesu naladěn spíše na stagnaci. Pracovní síla se v lednu zvedla. Hodinová mzda zaměstnanců stoupla za leden o 0,4 procenta, meziročně je o 3,7 procenta výš. Zde je výsledek podle očekávání, pozitivní však je 4,6procentní nárůst objemu mezd, který znamená zrychlení a navýšení náskoku před inflací. Zatímco tedy maloobchod v prosinci překvapivě jen stagnoval, trh práce dává spotřebiteli prostor utrácení opět zvyšovat.
Lednový report snižuje obavy z opětovného ochlazování na trhu práce, což je pozitivní signál o kondici ekonomiky. Spolu s tím to zároveň vypadá na pomalejší uvolňování měnové politiky. Od Fedu se nyní čeká snížení sazeb v červenci, zatímco předtím byl v cenách už červen. Pro dluhopisy jednoznačně negativní posun, pro akcie smíšená zpráva. Podle reakce futures to ale vypadá, že utlumení obav o ekonomiku převážilo a trh tentokrát přijal nová čísla jako příznivá. Pozornost se nyní může vrátit zpět k technologiím.