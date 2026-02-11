Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Trh práce není slabý, jeho vývoj naopak oddaluje snižování sazeb Fedu

Trh práce není slabý, jeho vývoj naopak oddaluje snižování sazeb Fedu

11.02.2026 15:23
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Lednová data z amerického trhu práce vycházejí se zpožděním několika dní. Navíc jsme před nimi dostali několik negativních indikací, a to včetně varování před slabými čísly od Trumpova poradce Hassetta. Lednová čísla ale nakonec slabá vůbec nejsou, naopak.

Za leden přibylo v americké ekonomice 130 tisíc pracovních míst, což vysoce překonává konsensus na úrovni 65 k. Na úrovni soukromého sektoru je výsledek ještě přesvědčivější, když hovoří o 172 tisících pracovních pozic relativně k očekávaným 68 tis. Současně s lednovým reportem tradičně vychází i revize loňského roku, která je poměrně citelná. Průměrně ekonomika vytvářela měsíčně asi 15 tisíc míst, zatímco podle dřívějších dat to bylo nějakých 49 tisíc. Jenže to je historie a pozornost finančních trhů míří naopak do budoucnosti, která s lednem rázem vypadá lépe.

jobs

Během ledna se slušně nabíralo ve stavebnictví a také zpracovatelský průmysl po řadě měsíců propouštění začal opět zvedat počty zaměstnanců. Celkové počty tak jako vždy nejvíce ovlivnila situace ve službách, kde výrazně narostl počet obsazených míst ve školství a zdravotnictví. Také specializované služby nabíraly, zatímco v ostatních sektorech to bylo slabší. A jak už vyplynulo z dat výše, vláda v lednu zrychlila propouštění.

Zlepšení registrujeme rovněž v průzkumu mezi domácnostmi. Také z něho vyplývá výrazný nárůst zaměstnanosti, přičemž nezaměstnaných naopak ubylo a míra nezaměstnanosti klesla na 4,3 z 4,4 procenta. Trh byl přitom po předchozím poklesu naladěn spíše na stagnaci. Pracovní síla se v lednu zvedla. Hodinová mzda zaměstnanců stoupla za leden o 0,4 procenta, meziročně je o 3,7 procenta výš. Zde je výsledek podle očekávání, pozitivní však je 4,6procentní nárůst objemu mezd, který znamená zrychlení a navýšení náskoku před inflací. Zatímco tedy maloobchod v prosinci překvapivě jen stagnoval, trh práce dává spotřebiteli prostor utrácení opět zvyšovat.

Lednový report snižuje obavy z opětovného ochlazování na trhu práce, což je pozitivní signál o kondici ekonomiky. Spolu s tím to zároveň vypadá na pomalejší uvolňování měnové politiky. Od Fedu se nyní čeká snížení sazeb v červenci, zatímco předtím byl v cenách už červen. Pro dluhopisy jednoznačně negativní posun, pro akcie smíšená zpráva. Podle reakce futures to ale vypadá, že utlumení obav o ekonomiku převážilo a trh tentokrát přijal nová čísla jako příznivá. Pozornost se nyní může vrátit zpět k technologiím.

 

Čtěte více:

Goldman Sachs: Valuace říkají, jak moc se trh může pohnout. Nejsou ale katalyzátorem, který by takový pohyb vyvolával
11.01.2026 16:36
Goldman Sachs: Valuace říkají, jak moc se trh může pohnout. Nejsou ale katalyzátorem, který by takový pohyb vyvolával
Jan Hatzius z Goldman Sachs pro Bloomberg uvedl, že dlouhodobě nedochá...
Trh práce v prosinci zůstal v zajetých kolejích, Fed může snižovat, a to finančním trhům stačí
09.01.2026 15:35
Trh práce v prosinci zůstal v zajetých kolejích, Fed může snižovat, a to finančním trhům stačí
Nedá se říci, že by prosincový report z amerického trhu práce vyšel př...
Překlápění cyklu
15.01.2026 17:11
Překlápění cyklu
V principu se dá uvažovat o tom, že valuace akciového trhu jdou první,...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.02.2026
17:18Čínské vlny
15:23Trh práce není slabý, jeho vývoj naopak oddaluje snižování sazeb Fedu
15:05Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky
13:30Kaplan: Investoři hledají alternativy k dolarovým aktivům, stabilita měny je klíčová
11:57Bankovní asociace zlepšila odhad letošního hospodářského růstu na 2,6 pct
11:55Akcie stále pod tlakem pochybností o AI, na programu důležitá data  
11:51Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad  
10:13Evropský software zpomaluje, hardware jede na vlně AI boomu  
10:10Dassault Systemes hlásí slabé výsledky i výhled, akcie padají nejvíce od roku 2002
8:45Rozbřesk: Trhy mají strach z masivních investic do AI. Je oprávněný?
8:39Obavy z AI zasahují tradiční finanční firmy a Paramount dál bojuje o Warner Bros.  
6:03AI investice zvyšují volatilitu na trzích. S&P 500 se po růstu může znovu octnout pod tlakem
10.02.2026
22:01Výnosy dluhopisů klesly po slabších maloobchodních tržbách  
17:37Akcie a „dluhové“ QE
15:07Spotify trhla rekordy v počtu nových uživatelů i marži, akcie vyskočily o 18 procent  
14:00Goldman Sachs: Kupovat akcie a zlato, po dlouhém období financializace přichází opět industrializace
12:23Nedostatek pamětí vyvolal velké rozdíly na trhu. Výrobci čipů mají žně, spotřební elektronika bojuje o marže  
12:09UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL, ISIN XS3168205659
11:26Dluhopisy se odrážejí a akcie opatrně rostou, zatímco krypto zůstává pod tlakem  
10:32Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
2:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět