Rozbřesk: EU chystá „28. režim“: jeden evropský trh bez bariér?

Evropská unie se po letech debat znovu pouští do jednoho z?nejodvážnějších projektů modernizace jednotného trhu: vytvoření tzv. 28. režimu – dobrovolného, jednotného evropského právního rámce, který by si firmy mohly zvolit namísto současné mozaiky 27 různých národních pravidel. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová tento koncept připomněla už na letošním setkání v Davosu, a minulý týden jej zdůraznila i na summitu věnovaném evropskému průmyslu a konkurenceschopnosti v?Antverpách.
Proč se k němu Evropa vrací právě teď? Podle analýz, které zazněly na summitu, představuje dnešní fragmentovaná regulace – tedy odlišná pravidla pro podnikání, daně, compliance či insolvence – pro evropské firmy „neviditelné“ clo. Odhady Evropské komise ukazují, že skutečně plně funkční jednotný trh by mohl zvýšit HDP EU o minimálně 3-4 % a zároveň vytvořit až 3,6 milionu pracovních míst.
Z těchto důvodů vzniká 28. režim: možnost založit firmu a provozovat ji podle jednoho evropského právního rámce, od vzniku až po případnou insolvenci. Návrh, který má Komise představit 18. března, míří zejména na inovativní a rychle rostoucí podniky, které dnes nejvíce narážejí na národní bariéry. Společnosti registrované v rámci této nové právní formy by byly automaticky uznávány ve všech členských státech. Založení společnosti do 48 hodin by bylo zaručeno prostřednictvím jednotného digitálního přístupového bodu, a to v souladu se zásadou „pouze jednou“, což znamená, že společnosti předloží informace pouze jednou a ty jsou platné ve všech členských státech.
Šéf Evropské rady António Costa označil na summitu 28. režim za jeden ze tří pilířů „One Europe, One Market“, spolu s energetickou integrací a propojením kapitálových trhů. Cílem je dokončit tuto transformaci do roku 2027.
Několik klíčových bodů však zůstává nevyřešeno. Kupříkladu, zda EU přijme 28. režim formou nařízení nebo směrnice. V případě směrnice by hrozilo vytvoření další fragmentace z důvodu odlišné implementace v každé zemi. Rovněž je třeba zmínit, že nejde o první pokus EU o něco podobného. Návrh Evropské soukromé společnosti (SPE) ztroskotal v roce 2014 po letech vyjednávání. Předsedkyně EK rovněž zmínila možnost „posílené spolupráce“ mezi vybranými zeměmi, pokud některé státy nebudou chtít v této integraci pokračovat. To by evropské jednotě příliš nepomohlo.
TRHY
Koruna
Česká koruna včera sice zlehka oslabila, nadále se však drží v pásmu 24,20-24,30 EUR/CZK. V režimu minimální volatility se přitom koruna obchoduje již dva týdny a v nejbližších dnech, vzhledem k prázdnému makro kalendáři, těžko čekat zásadnější změnu.
Eurodolar
Včerejší pokles averze k riziku tentokrát eurodolaru prospěl, ale zisky jsou jen velmi omezené. Dnes večer bude zveřejněn podrobný zápis z lednového zasedání Fedu, který by mohl vyslat (ještě) jasnější signály směrem k březnovému zasedání a eventuálně zacementovat očekávání, že sazby se měnit nebudou.