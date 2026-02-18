Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně

navrhl urovnání sporů kolem herbicidu Roundup za víc než sedm miliard dolarů, urychluje vývoj nových nositelných AI zařízení a výrazně upravila složení svého portfolia. Hollywood mezitím sleduje další vývoj v jednáních mezi Warner Bros. Discovery a Paramountem, zatímco Anthropic představuje nový AI model. Pozornost poutají i zprávy o možném dřívějším odchodu Lagardeové z čela ECB, mírových jednáních o Ukrajině a rozsáhlých energetických investicích Japonska v USA.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,2 %.
Německý agrochemický gigant navrhl urovnání dlouholetých sporů kolem herbicidu Roundup. Jeho dceřiná společnost chce zaplatit až 7,25 miliardy USD za ukončení velké části žalob, které tvrdí, že přípravek způsobil rakovinu. Peníze by firma vyplácela postupně po dobu až 21 let. Návrh ještě musí schválit soud.
Apple urychluje vývoj tří nových nositelných zařízení v rámci přechodu na hardware s umělou inteligencí, což je kategorie, ve které bude soutěžit i s OpenAI a Metou. Společnost urychluje práci na chytrých brýlích, přívěsku, který lze připnout na košili nebo nosit jako náhrdelník, a na AirPodech s kamerou s rozšířenými možnostmi umělé inteligence. Všechna tři zařízení jsou postavena na digitální asistentce Siri, která se bude při provádění akcí spoléhat na vizuální kontext.
Berkshire Hathaway ve čtvrtém čtvrtletí snížila svůj podíl v Amazonu o více než 75 % a zároveň si vybudovala podíl v . Během tří měsíců do prosince koupila 5,1 milionu akcií této mediální vydavatelské společnosti, což na konci roku činilo 351,7 milionu dolarů.
Warner Bros. Discovery souhlasila s obnovením jednání s konkurenčním hollywoodským studiem Paramount Skydance poté, co Paramount navrhl zvýšit svou nabídku a zmírnit další podmínky své nabídky. , kterého Warner Bros. označoval za svého preferovaného uchazeče, poskytl představenstvu sedm dní na projednání nejnovějšího návrhu Paramountu. Ten ovládá David Ellison, jehož otec Larry Ellison je významným dárcem a podporovatelem prezidenta Donalda Trumpa.
Anthropic vydává další nový model umělé inteligence, který má lépe využívat počítače lidí a navazuje tak na úsilí společnosti o zefektivnění nástrojů umělé inteligence. Claude Sonnet 4.6 dokáže na počítači provádět akce, které vyžadují více kroků, jako je vyplňování webových formulářů a následná koordinace informací napříč několika kartami prohlížeče. (Společnost však uvedla, že „stále zaostává za nejzkušenějšími lidmi“.) Předchozí vydání nástroje této firmy pro automatizaci určitých právních úkonů vyvolalo kolaps trhu, zejména mezi softwarovými společnostmi, o kterých se investoři obávají, že by nakonec mohly být zastaralé.
Podle FT opustí Christine Lagardeová Evropskou centrální banku ještě před koncem svého osmiletého funkčního období v říjnu 2027. Prezidentka tak chce odejít před francouzskými prezidentskými volbami v dubnu příštího roku. ECB ale v oficiální vyjádření uvedla, že Lagardeová dosud nepřijala žádné rozhodnutí ohledně konce svého funkčního období.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij pověřil vyjednavače své země, aby během mírových rozhovorů v Ženevě projednali budoucnost jaderné elektrárny Záporoží, kterou ruské síly obsadily na začátku totální invaze. Také uvedl, že třetí kolo rozhovorů s Ruskem zprostředkovaných USA se bude zabývat monitorováním jakéhokoli dohodnutého příměří a také otázkou územních požadavků Moskvy.
Japonsko plánuje investovat 36 miliard dolarů do amerických projektů v oblasti ropy, zemního plynu a kritických nerostných surovin, což je první část jeho závazku za 550 miliard dolarů v rámci obchodní dohody. Nejvýznamnější investicí je zařízení na zemní plyn v Ohiu, masivní projekt, který Donald Trump označil za „největší v historii“.