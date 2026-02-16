Obchodování dnes kvůli svátkům slabší, Havlíček odhalí další kroky k Dukovanům a futures jsou v zeleném

Aktivita na trzích je kvůli svátkům v Asii a uzavřeným americkým trhům slabá. V Česku dnes bude Havlíček jednat o dalším postupu výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech. Japonsko na konci roku rostlo, ale pomaleji, než se čekalo. ECB chce rozšířit přístup k eurovému záložnímu mechanismu likvidity a upevnit tak postavení eura. Ve Spojeném království vláda představila návrhy na posílení regulace online prostředí, a vypadá to, že se znovu obnoví jednání Warner Bros. s Paramountem.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,3 %.
Další kroky v přípravě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany dnes mají představit ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a ministr pro obchod, průmysl a zdroje Korejské republiky Kim Čung-Kwan. Na společné tiskové konferenci zároveň podepíšou smlouvy, které s projektem souvisejí. Příprava výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech pokračuje geologickými průzkumy. Začaly loni v srpnu, celkově je plánováno až 300 vrtů. Průzkumy by měly trvat přibližně rok. Korejská společnost v minulosti přislíbila, že české firmy se budou podílet přibližně na 60 procentech projektu. Stavební povolení by podle dřívějšího vyjádření EDU II mohlo být vydané v roce 2029, první blok by mohl být hotový v roce 2036. Elektrárna Dukovany má nyní čtyři bloky, které byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987.
Na trzích bylo obchodování slabé kvůli svátkům ve většině Asie. Také americký trh je dnes zavřený z důvodu svátku Dne prezidentů.
Japonská ekonomika vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí v celoročním přepočtu o 0,2 procenta. Růst přišel po dvou kvartálech poklesu, byl ale výrazně nižší, než se očekávalo. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že hrubý domácí produkt se od října do prosince zvýší o 1,6 procenta. Růst spotřebitelských výdajů, které představují více než polovinu ekonomiky, kvůli přetrvávající inflaci zpomalil. Zvyšuje se ale už sedm čtvrtletí po sobě. Mírnější pokles zaznamenal vývoz, který se potýká se slabší poptávkou po automobilech ovlivněnou dovozními cly amerického prezidenta Donalda Trumpa. Export se snížil o 0,3 procenta po poklesu o 1,4 procenta v předchozím čtvrtletí. Vláda premiérky Takaičiové připravuje po drtivém vítězství v předčasných volbách vyšší investice. Cílem je podpořit spotřebu a oživit hospodářský růst.
Evropská centrální banka představila plány na rozšíření přístupu ke svému záložnímu mechanismu likvidity eura, díky kterému si mohou jiné centrální banky v případě potřeby rychle půjčit eura. Cílem tohoto kroku je posílit postavení eura ve světě. Dosud byl tento nástroj dostupný jen omezenému počtu zemí, převážně z východní Evropy. Nově má být přístupný globálně a natrvalo. Prezidentka ECB Christine Lagardeová již dlouho považuje tento nástroj za prostředek k posílení globálního dosahu eura. "Musíme zabránit situaci, kdy by finanční napětí vyvolalo nucené prodeje cenných papírů denominovaných v eurech na globálních finančních trzích, což by mohlo ztížit účinnost naší měnové politiky," řekla Lagardeové při oznámení nového kroku ECB. Rozšíření záložního mechanismu likvidity bude podle ECB k dispozici od třetího čtvrtletí roku 2026. Mechanismus bude otevřený pro všechny centrální banky ve světě, pokud nejsou vyloučeny z důvodu poškození reputace, například kvůli praní špinavých peněz, financování terorismu nebo mezinárodním sankcím.
Britská vláda bude usilovat o větší pravomoce regulovat přístup k internetu, považuje to za nezbytné v zájmu ochrany dětí před rychle se měnícími riziky digitálního světa, oznámil premiér Keir Starmer. Jeho vláda už v lednu uvedla, že chce uspořádat debatu o zákazu sociálních médií pro děti mladší 16 let po vzoru Austrálie. Starmer chce tvrdě zakročit proti chatbotům s umělou inteligencí, které sdílejí škodlivý obsah. Současné zákony se vztahují pouze na platformy, kde uživatelé sdílejí obsah mezi sebou, nikoli na soukromé chatboty.
Společnost Warner Bros. zvažuje obnovení jednání s konkurenčním studiem Paramount Skydance poté, co obdržela jeho poslední pozměněnou nabídku, uvedli lidé obeznámení s realitou. Členové představenstva společnosti Warner diskutují o tom, zda by Paramount mohl nabídnout cestu k lepší dohodě, což by mohlo rozpoutat druhou nabídkovou válku s Netflixem.