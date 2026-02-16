Hledat v komentářích

Opatrně pozitivní start týdne v Evropě

Opatrně pozitivní start týdne v Evropě

16.02.2026 11:11
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akcie zahajují týden mírným růstem, ale obchodování zůstává utlumené kvůli svátkům v Asii i uzavřeným americkým trhům. Investoři tak vyčkávají bez výraznějších impulsů, přičemž makrodata z Japonska i eurozóny měla na trhy jen minimální dopad. Eurodolar se drží poblíž 1,1865, drahé kovy i ropa mírně oslabují a koruna pokračuje v klidném obchodování kolem 24,25 EUR/CZK.

V Asii probíhají novoroční oslavy, v USA si prodlouží víkend díky svátku. Evropské trhy tak startují sice směrem nahoru, ale lze čekat opatrnost a utlumenou aktivitu. Zisky klíčových indexů jdou zhruba do 0,3 procenta. Dluhopisové trhy začaly také dobře, načež ale úvodní pokles výnosů byl už smazán. Eurodolar na 1,1865 znamená pouze stagnaci pro tento klíčový měnový pár.

Kromě svátků také chybějí nová témata. Chování investorů dál ovlivňují spekulace o tom, jakým způsobem umělá inteligence přetvoří některé obory, a kdo utrpí na byznysu největší ztráty. Výsledky Nvidie budou mít nepochybně potenciál posunout debatu a ovlivnit očekávání, ale vyjdou až příští týden.

Japonské HDP ráno překvapilo podstatně nižším růstem, než se čekalo, ale efekt byl malý, respektive na západních trzích skoro žádný. Bez vážných důsledků by měla zůstat také průmyslová výroba eurozóny za prosinec, která byla o trochu horší oproti očekáváním. Další data na programu dnes nejsou.

Drahé kovy dnes mírně ustupují, podobně jako ropa. Koruna svou pozici stále prakticky nemění. Nový týden začíná vůči euru u 24,25, přičemž dění ve světě jí inspiraci nepřináší a domácí zprávy chybějí.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2577 0.0024 24.2703 24.2391
CZK/USD 20.4420 0.0499 20.4555 20.4260
HUF/EUR 377.7145 -0.3230 379.2523 377.2558
PLN/EUR 4.2080 -0.0616 4.2134 4.2067
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1973 -0.0593 8.2017 8.1920
JPY/EUR 182.2145 0.4894 182.2799 181.1687
JPY/USD 153.5770 0.5513 153.6140 152.6940
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8696 -0.0354 0.8702 0.8686
CHF/EUR 0.9128 0.0691 0.9134 0.9111
NOK/EUR 11.2917 -0.1476 11.3050 11.2501
SEK/EUR 10.6036 0.0963 10.6113 10.5767
USD/EUR 1.1865 -0.0623 1.1870 1.1858
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4118 -0.2614 1.4156 1.4090
CAD/USD 1.3618 -0.0073 1.3626 1.3603
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
