Opatrně pozitivní start týdne v Evropě

Evropské akcie zahajují týden mírným růstem, ale obchodování zůstává utlumené kvůli svátkům v Asii i uzavřeným americkým trhům. Investoři tak vyčkávají bez výraznějších impulsů, přičemž makrodata z Japonska i eurozóny měla na trhy jen minimální dopad. Eurodolar se drží poblíž 1,1865, drahé kovy i ropa mírně oslabují a koruna pokračuje v klidném obchodování kolem 24,25 EUR/CZK.
V Asii probíhají novoroční oslavy, v USA si prodlouží víkend díky svátku. Evropské trhy tak startují sice směrem nahoru, ale lze čekat opatrnost a utlumenou aktivitu. Zisky klíčových indexů jdou zhruba do 0,3 procenta. Dluhopisové trhy začaly také dobře, načež ale úvodní pokles výnosů byl už smazán. Eurodolar na 1,1865 znamená pouze stagnaci pro tento klíčový měnový pár.
Kromě svátků také chybějí nová témata. Chování investorů dál ovlivňují spekulace o tom, jakým způsobem umělá inteligence přetvoří některé obory, a kdo utrpí na byznysu největší ztráty. Výsledky Nvidie budou mít nepochybně potenciál posunout debatu a ovlivnit očekávání, ale vyjdou až příští týden.
Japonské HDP ráno překvapilo podstatně nižším růstem, než se čekalo, ale efekt byl malý, respektive na západních trzích skoro žádný. Bez vážných důsledků by měla zůstat také průmyslová výroba eurozóny za prosinec, která byla o trochu horší oproti očekáváním. Další data na programu dnes nejsou.
Drahé kovy dnes mírně ustupují, podobně jako ropa. Koruna svou pozici stále prakticky nemění. Nový týden začíná vůči euru u 24,25, přičemž dění ve světě jí inspiraci nepřináší a domácí zprávy chybějí.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ:
