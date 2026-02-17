Hledat v komentářích

Detail - články  
Investoři vyhlížejí novou inspiraci. Evropské akcie i dluhopisy lehce stoupají

17.02.2026 11:01
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akcie se obchodují bez výraznějších impulsů, protože obchodní aktivitu tlumí absence nových zásadních zpráv. Výnosy dluhopisů v Evropě i USA mírně klesají, zatímco americké futures ukazují na slabší otevření tamních trhů. Geopolitické napětí kolem Íránu zatím trhy významněji neovlivňuje a ani dnešní makrodata (německý index ZEW či newyorský průzkum průmyslu) zřejmě nepřinesou zásadní změnu sentimentu. Eurodolar i koruna se drží v úzkých pásmech, drahé kovy naopak výrazně ztrácejí.

Úterní dopoledne je pro akcie na hlavních evropských trzích vesměs pozitivní. Růst kolem půl procenta sledujeme na trzích v Londýně, Miláně či Madridu, zatímco burzy ve Frankfurtu, Paříži nebo Amsterdamu registrují pouze drobné zisky. Daří se také dluhopisům, jejichž výnosy mírně klesají v Evropě a po přestávce také v Americe. Akciová Wall Street by po prodlouženém víkendu měla začínat do červeného, aspoň podle aktuálního nastavení futures, které věstí Nasdaqu půlprocentní ztrátu.

Jako vždy se do otevření řádného amerického obchodování může situace na trzích proměnit, ale tentokrát je otázkou, co by k tomu mělo dát impuls. Stále se nacházíme v situaci, kdy nepřicházejí nové zásadní zprávy, které by posouvaly aktuální témata, případně otevíraly nějaká nová. Z pohledu geopolitiky se nyní největší pozornost upírá k Íránu a hrozbě, že při selhání vyjednávání o jaderném programu dojde k vojenskému úderu USA. Trhy však nejeví známky vážné nervozity, když poměrně v klidu zůstává i ropa. Nedávné bombardování oslabilo Írán vojensky, nejspíš i zasáhlo jaderná zařízení, ale hmatatelný dopad na trhy byl malý. Dalším důležitým tématem zůstává umělá inteligence a přesouvání pozic spolu s jejím možným dopadem na další obory. Kromě nekonečného proudu spekulací mířících různými směry však nedostáváme podstatné zprávy, které by nás posunuly dál.

Na programu jsou dnes pouze makrodata, která mají malý potenciál určovat sentiment. Jde o německý index ekonomických očekávání ZEW a newyorský průzkum průmyslové aktivity za únor.

Drahé kovy dnes citelně ztrácejí, stříbro je více než 3 procenta dole. Eurodolar mírně klesá na 1,1845. Tržní očekávání jsou stále nastavená na 2-3 snížení sazeb Fedu v letošním roce. Kurz koruny se nadále mění jen minimálně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:59 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2673 0.0259 24.2810 24.2507
CZK/USD 20.4840 0.0733 20.5185 20.4695
HUF/EUR 378.2254 0.1628 378.2563 377.3422
PLN/EUR 4.2186 0.0903 4.2197 4.2131
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1847 -0.0474 8.1886 8.1721
JPY/EUR 181.1340 -0.4332 182.1177 180.8359
JPY/USD 152.8965 -0.4100 153.7560 152.7060
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8717 0.2461 0.8731 0.8694
CHF/EUR 0.9112 -0.0604 0.9124 0.9103
NOK/EUR 11.2565 -0.1632 11.2812 11.2523
SEK/EUR 10.6196 0.2227 10.6219 10.5930
USD/EUR 1.1846 -0.0592 1.1852 1.1829
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4138 0.0141 1.4190 1.4132
CAD/USD 1.3644 0.0700 1.3655 1.3636
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny
 

PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí
16.02.2026 17:58
PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí
Tento týden začíná na globálních trzích v utlumeném režimu kvůli svátk...
FX Strategie: Inflační ne-překvapení a jestřábí ČNB podpořily korunu, může americký HDP nalomit dolarové medvědy?
17.02.2026 6:19
FX Strategie: Inflační ne-překvapení a jestřábí ČNB podpořily korunu, může americký HDP nalomit dolarové medvědy?
Koruna na začátku února posílila zpět k hranici 24,20 EUR/CZK. Do kare...
USA a Írán budou jednat v Ženevě, BHP těží z růstu cen kovů a SpaceX a xAI v užším výběru Pentagonu
17.02.2026 8:52
USA a Írán budou jednat v Ženevě, BHP těží z růstu cen kovů a SpaceX a xAI v užším výběru Pentagonu
USA a Íránu budou jednat o jaderném programu, těžař BHP oznámil skvělé...
Těžař BHP nabírá nový směr. Měď poprvé tvoří většinu zisku, akcie na novém maximu
17.02.2026 10:31
Těžař BHP nabírá nový směr. Měď poprvé tvoří většinu zisku, akcie na novém maximu
BHP oznámila skvělé výsledky, když prudký růst cen mědi zvýšil ziskov...


