Investoři vyhlížejí novou inspiraci. Evropské akcie i dluhopisy lehce stoupají

Evropské akcie se obchodují bez výraznějších impulsů, protože obchodní aktivitu tlumí absence nových zásadních zpráv. Výnosy dluhopisů v Evropě i USA mírně klesají, zatímco americké futures ukazují na slabší otevření tamních trhů. Geopolitické napětí kolem Íránu zatím trhy významněji neovlivňuje a ani dnešní makrodata (německý index ZEW či newyorský průzkum průmyslu) zřejmě nepřinesou zásadní změnu sentimentu. Eurodolar i koruna se drží v úzkých pásmech, drahé kovy naopak výrazně ztrácejí.
Úterní dopoledne je pro akcie na hlavních evropských trzích vesměs pozitivní. Růst kolem půl procenta sledujeme na trzích v Londýně, Miláně či Madridu, zatímco burzy ve Frankfurtu, Paříži nebo Amsterdamu registrují pouze drobné zisky. Daří se také dluhopisům, jejichž výnosy mírně klesají v Evropě a po přestávce také v Americe. Akciová Wall Street by po prodlouženém víkendu měla začínat do červeného, aspoň podle aktuálního nastavení futures, které věstí Nasdaqu půlprocentní ztrátu.
Jako vždy se do otevření řádného amerického obchodování může situace na trzích proměnit, ale tentokrát je otázkou, co by k tomu mělo dát impuls. Stále se nacházíme v situaci, kdy nepřicházejí nové zásadní zprávy, které by posouvaly aktuální témata, případně otevíraly nějaká nová. Z pohledu geopolitiky se nyní největší pozornost upírá k Íránu a hrozbě, že při selhání vyjednávání o jaderném programu dojde k vojenskému úderu USA. Trhy však nejeví známky vážné nervozity, když poměrně v klidu zůstává i ropa. Nedávné bombardování oslabilo Írán vojensky, nejspíš i zasáhlo jaderná zařízení, ale hmatatelný dopad na trhy byl malý. Dalším důležitým tématem zůstává umělá inteligence a přesouvání pozic spolu s jejím možným dopadem na další obory. Kromě nekonečného proudu spekulací mířících různými směry však nedostáváme podstatné zprávy, které by nás posunuly dál.
Na programu jsou dnes pouze makrodata, která mají malý potenciál určovat sentiment. Jde o německý index ekonomických očekávání ZEW a newyorský průzkum průmyslové aktivity za únor.
Drahé kovy dnes citelně ztrácejí, stříbro je více než 3 procenta dole. Eurodolar mírně klesá na 1,1845. Tržní očekávání jsou stále nastavená na 2-3 snížení sazeb Fedu v letošním roce. Kurz koruny se nadále mění jen minimálně.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:59 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2673
|0.0259
|24.2810
|24.2507
|CZK/USD
|20.4840
|0.0733
|20.5185
|20.4695
|HUF/EUR
|378.2254
|0.1628
|378.2563
|377.3422
|PLN/EUR
|4.2186
|0.0903
|4.2197
|4.2131
|CNY/EUR
|8.1847
|-0.0474
|8.1886
|8.1721
|JPY/EUR
|181.1340
|-0.4332
|182.1177
|180.8359
|JPY/USD
|152.8965
|-0.4100
|153.7560
|152.7060
|GBP/EUR
|0.8717
|0.2461
|0.8731
|0.8694
|CHF/EUR
|0.9112
|-0.0604
|0.9124
|0.9103
|NOK/EUR
|11.2565
|-0.1632
|11.2812
|11.2523
|SEK/EUR
|10.6196
|0.2227
|10.6219
|10.5930
| USD/EUR
|1.1846
|-0.0592
|1.1852
|1.1829
|AUD/USD
|1.4138
|0.0141
|1.4190
|1.4132
|CAD/USD
|1.3644
|0.0700
|1.3655
|1.3636