Detail - články
Dimon: Část trhu znovu dělá „hlouposti“. Rizika připomínají období před finanční krizí

24.02.2026 12:14
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Jamie Dimon varoval, že současná situace ve finančním sektoru mu začíná v některých ohledech připomínat období před rokem 2008, kdy příliš uvolněné úvěrové standardy vyústily v hlubokou krizi. Generální ředitel JPMorgan upozornil, že část trhu znovu sahá po rizikovějších úvěrech jen kvůli honbě za výnosem, zatímco umělá inteligence může přinést nečekaná překvapení v úvěrovém cyklu, a zejména v softwarovém sektoru.

Generální ředitel banky JPMorgan Jamie Dimon, po dotazu na tvrdou konkurenci ve finančním sektoru, uvedl, že začíná vidět paralely s dobou před finanční krizí v roce 2008, kdy bujaré poskytování úvěrů skončilo katastrofálně, píše Bloomberg.

„Bohužel jsme téměř totéž viděli v letech 2005, 2006 a 2007 – rostoucí příliv zvedal všechny lodě, všichni vydělávali spoustu peněz,“ řekl Dimon investorům v pondělí. A přestože banka JPMorgan není ochotná poskytovat rizikovější úvěry, aby si navýšila čistý úrokový příjem, Dimon uvedl, že „pár lidí dělá hlouposti jen proto, aby vytvořilo čistý úrokový výnos“.

Dimon, který během finanční krize v roce 2008 vedl největší americkou banku a koupil své dva hlavní konkurenty, kteří zkrachovali, očekává, že se úvěrový cyklus nakonec znovu zhorší – i když si není jistý kdy.

Před možným zhoršením kvality úvěrů nicméně varuje již měsíce. Když loni zkrachovala automobilová společnost Tricolor Holdings a dodavatel autodílů First Brands Group, uvedl, že když se objeví jeden „šváb“, pravděpodobně se objeví i další.

V posledních týdnech se různá odvětví potýkají s „panikou“ kolem umělé inteligence a investoři se snaží nacenit, jak by tato nová technologie mohla narušit trhy. „V úvěrovém cyklu jsou vždycky překvapení,“ řekl Dimon a dodal, že oním překvapením často bylo to, které odvětví to bylo. „Tentokrát by to mohl být software kvůli umělé inteligenci.“ I když by současná situace mohla přimět JPMorgan k přezkumu některých úvěrů, Dimon pochybuje, že by to mělo zásadní dopad na úvěrové ztráty.

Také finanční sektor, stejně jako mnoho dalších, v posledních týdnech trpěl poklesem akcií kvůli obavám z umělé inteligence. Dimon ale v pondělí uvedl, že svou banku vidí v závodě o umělou inteligenci jako vítěze. „Nakonec budeme ze 100 oblastí vítězem v 75 a poraženým v 25,“ řekl Dimon.

V rozsáhlé sekci otázek a odpovědí, kterou banka nazvala „aktualizací“ pro investory, byl Dimon dotázán na své nástupnictví. JPMorgan vede už 20 let a postupně z ní vybudoval největší a nejziskovější americkou banku. Otázka, kdy by mohl odejít do důchodu a kdo by ho mohl nahradit, je tak již léta zdrojem intrik na Wall Street. Tentokrát jeho odpověď v podstatě odpovídala nedávným reakcím. V bance bude „několik let“ jako generální ředitel a „možná ještě pár let poté“ jako výkonný předseda, řekl a dodal, že je to nakonec na představenstvu JPMorgan.

 

