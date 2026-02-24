Hledat v komentářích

Nejhorší den za čtvrt století. Akcie IBM potopil nový nástroj Anthropicu

24.02.2026 10:01
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie IBM zažily v pondělí velký výprodej, když se propadly až o 13 procent a zaznamenaly tak nejhorší den od října 2000. Důvodem je AI startup Anthropic, který oznámil, že jeho nástroj Claude Code dokáže pomoci modernizovat Cobol, zastaralý programovací jazyk, který běží na počítačích IBM.

S pondělním prudkým poklesem ztratily akcie IBM v únoru už 27 procenta míří k nejhoršímu měsíčnímu výsledku od roku 1968, vychází z dat Bloombergu.

„Modernizace Cobol systémů dříve vyžadovala armády konzultantů, kteří roky mapovali pracovní procesy. Nástroje jako Claude Code mohou automatizovat fáze průzkumu a analýzy, které představují většinu práce při modernizaci Cobolu,“ napsal Anthropic v příspěvku na svém blogu.

IBM se bránila tvrzením, že vyhlídky firmy jsou dobré, protože její hlavní byznys — mainframy — poskytují stejnou kvalitu výkonu i bezpečnosti napříč různými programovacími jazyky, nejen Cobolem.

„Hodnota, kterou mainframe IBM přináší, nesouvisí s?Cobolem. Aplikace může být napsaná v?Cobolu, Javě nebo jiném jazyce, platforma garantuje to samé. Jazyk není zdrojem hodnoty. Platforma je,“ reagoval senior viceprezident IBM Rob Thomas.

Paniku na trhu ale očividně nezastavil. Propad akcií tak způsobil, že se firma stala další obětí obav investorů, že umělá inteligence ohrozí růstové vyhlídky tradičních technologických společností.

Významná část příjmů IBM je stále navázána na její mainframový byznys. Tyto velké servery provozují některé aplikace v?Cobolu — programovacím jazyku, který je výrazně starší než dnešní běžné jazyky. Mainframy si stále pořizují odvětví, kde je potřeba vysoká spolehlivost — například ve finančnictví nebo státní správě, píše Bloomberg.

IBM není první obětí Anthropicu. Třeba v pátek firma způsobila masivní výprodeje akcií kyberbezpečnostních firem poté, co představila novou bezpečnostní funkci svého modelu Claude AI. Softwarové akcie jsou celkově letos obecně slabé kvůli obavám z?AI disrupce. Hlavní softwarové ETF je od začátku roku dole o 27 procent a směřuje k?nejhoršímu kvartálu od finanční krize 2008.

Investoři se zkrátka obávají, že možnost „vibe code, tedy používání AI k?psaní softwaru, umožní firmám i jednotlivcům vytvářet si aplikace sami, což sníží poptávku po tradičních produktech a poškodí růst, marže a cenovou sílu těchto společností.

Analytik Evercore ISI Amit Daryanani ale negativitu tlumí. „I když chápeme, proč by migrace z?mainframů mohla být pro IBM vnímána negativně, připomínáme, že IBM už zákazníkům delší dobu nabízí různé možnosti modernizace. Podle nás měli klienti možnost odejít z mainframu už dříve, a přesto se platformy drží,“ řekl.

 
