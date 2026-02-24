KARO míří na Prime Market, černý AI scénář od Citrini Research otřásl trhy a PayPal centrem zájmu kupců

V Praze vyšla zpráva o schválení prospektu KARO Leather pro přestup na Prime Market, zatímco Budapešť signalizuje další možnou bankovní konsolidaci ve střední Evropě. Největší pohyb však vyvolaly obavy z dopadů umělé inteligence, které srazily akcie platebních a softwarových firem. PayPal je nyní dokonce tak levný, že přitahuje zájemce o možné převzetí. Do toho Evropská komise upozorňuje, že nová americká cla porušují obchodní rámec s EU. A futures jsou dnes v zeleném.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX +0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,2 %, S&P 500 mini +0,2 % a Nasdaq 100 mini +0,3 %.
ČNB schválila prospekt společnosti KARO Leather a.s. pro přestup z trhu Start Market na hlavní trh pražské burzy Prime Market. Po schválení žádosti o přijetí na Prime Market se KARO stane 12. společností na tomto trhu. Obchodování na trhu Prime Market by podle předpokladů mohlo být zahájeno již 2. března 2026.
Maďarský ministr hospodářství Nagy znovu naznačil, že chce další konsolidaci v bankovním sektoru, a zopakoval, že by mělo zůstat pouze asi pět velkých bank, čímž implicitně vyvíjí tlak na zahraniční hráče, jako je . Další podrobnosti neuvedl.
Rostoucí obavy z AI stáhly dolů akcie platebních a softwarových společností. Akcie společností DoorDash, , KKR a Blackstone klesly o více než 8 %. Akcie dalších společností, jejichž jména byla v článku uvedena, včetně Uber, , , Capital One a Apollo Global Management, klesly nejméně o 3 % a zažila nejhorší propad za 25 let, o necelých 14 %.
Za poklesem stojí zpráva společnost Citrini Research, která o víkendu představila hypotetický scénář za dva roky, kdy AI způsobí masovou nezaměstnanost administrativních pracovníků, klesající spotřebitelské výdaje, nesplácení úvěrů krytých softwarem a ekonomický pokles. Zpráva sice uvádí, že se jedná o „scénář, nikoli o předpověď“, ale někteří investoři si to vzali k srdci. Alap Shah, spoluautor zprávy Citrini, argumentoval, že by vlády měly zvážit zdanění umělé inteligence, aby zmírnily dopady rozsáhlých ztrát pracovních míst. Také autor knihy Černá labuť Nassim Taleb varoval před eskalací volatility a potenciálními bankroty v softwarovém sektoru, když růst umělé inteligence vstupuje do křehčí fáze.
Vzhledem k tomu, že po poklesu akcií smazal PayPal téměř polovinu své hodnoty, je nyní poněkud zranitelný vůči oportunistům, kteří usilují o jeho převzetí. Po zprávách, že přitahuje zájem o převzetí, jeho akcie dokonce vyskočily až o 9,7 %. Analytici ze společnosti Mizuho Securities uvedli, že společnost je „hluboce podhodnocená vzhledem k tomu, že je jednou ze čtyř globálně uznávaných platebních sítí“. PayPal má roční objem transakcí téměř 2 biliony dolarů a „nejvýznamnější americkou P2P síť“ ve společnosti Venmo, dodali analytici. Není tedy divu, že přitahuje pozornost.
Z šetření EU vyplývá, že Trumpova nová celní politika zvýší cla na některé vývozy z unie nad úroveň povolenou v jejich obchodní dohodě. Evropská komise, která se zabývá obchodními záležitostmi, v pondělí zákonodárcům sdělila, že nová kumulativní celní sazba bude u některého zboží přesahovat současný 15% strop.