Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Úskalí nové hospodářské strategie. Staneme se zemí pro „budoucnost“?

Rozbřesk: Úskalí nové hospodářské strategie. Staneme se zemí pro „budoucnost“?

24.02.2026 8:50
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Vláda premiéra Andreje Babiše připravila novou hospodářskou strategii, která se v řadě bodů „trefuje do černého“. Jako řada předešlých hospodářských strategií správně akcentuje potřebu posunout českou ekonomiku dál k výrobám s vyšší přidanou hodnotou a správně identifikuje řadu klíčových bolavých bodů domácího hospodářství v čele s potřebou kvalitnějšího vzdělávacího systému, inovačního ekosystému, efektivnější podpory investic, kultivace kapitálového trhu, redukce byrokracie či dobudování dopravní a energetické infrastruktury. Úkolů věru není málo.

Oproti předešlým strategiím však tato relativně dobře definuje i jednotlivé potřebné kroky pro její naplnění, měřitelné cíle, termíny a vcelku slušně i implementační rámec a zodpovědnost konkrétních ministerstev. I tak se jí bohužel může velmi jednoduše stát, že skončí jako řada předchůdkyň v šuplíku. Kde je hlavní problém?

Především v tom, že když strategii porovnáte s programovým prohlášením vlády, hrají každý zcela jinou „písničku“ jiným hudebním stylem. Jako by chtěli společný koncert uspořádat Ozzy Osbourne a Karel Gott. Programové prohlášení vlády spíše připomíná nesourodý seznam nákladných populistických „dárků“ voličům v čele se zrušením televizních poplatků, slevami na jízdném pro seniory nebo zvýšení rodičovského příspěvku. Tím se s prioritami strategie jednoduše zcela míjí. Stejně tak jako v řadě dílčích, ale důležitých kroků – například podle vládního prohlášení chce vláda draze a neefektivně podporovat investice v ČR snížením daně z příjmu právnických osob, zatímco podle hospodářské strategie správně akcentuje efektivnější zrychlené odpisy.

Stávající vláda přitom stejně jako ta předešlá bude žít v realitě velmi napjatých veřejných rozpočtů a bude muset velmi pečlivě volit mezi výdajovými prioritami. Celkové náklady vyčísluje do roku 2030 na tři biliony korun a zapojení soukromého sektoru vypadá spíše nadhodnocené. A jak bude volit mezi prioritami, to zůstává otázkou.

Strategie má sice opticky vysokou prioritu tím, že po britském vzoru zřizuje „Delivery tým“, který reportuje přímo prvnímu místopředsedovi vlády. To však nemusí být žádná skutečná záruka úspěchu. Delivery tým nemá žádné sankční pravomoci. Může koordinovat, monitorovat a eskalovat – ale eskalace vede zpět k ministrům a vládě, kde platí koaliční aritmetika. Pokud koaliční partner nesouhlasí s konkrétním opatřením nebo ho oddaluje, nemá Delivery tým žádný nástroj vynucení. To je zásadní rozdíl oproti britskému originálu, kde byla Delivery Unit přímo při premiérovi a opírala se o jeho osobní politický kapitál.

Strategie zároveň nezakládá žádný zákonný rámec ani usnesení vlády s vynutitelnými termíny. Jde o dokument přijatý vládou, nikoliv o zákon. Jakmile se politické priority posunou nebo koalice oslabí, neexistuje mechanismus, který by implementaci udržel na kolejích. A vzhledem k tomu, že vládní prohlášení je naladěno na zcela jinou notu než strategie, může se to stát velmi jednoduše. Strategie pak zůstane sepsaná „v šuplíku“ a v realitě uvidíme klasickou českou „bramboračku“.

TRHY

Koruna

Česká koruna se drží v těsné blízkosti 24,20 EUR/CZK a vykazuje relativně nízkou volatilitu. Celní chaos ji zjevně příliš nevzrušuje a domácí scéna je, co se čísel týče, tento týden relativně klidná. Koruna tak může primárně reagovat na pohyby na eurodolaru, popřípadě na vystoupení domácích centrálních bankéřů.

Eurodolar

Dolar sice vstoupil do nového týdne lehkými ztrátami, během včerejší seance jich ale většinu odmazal a posunul se zpět pod hladinu 1,18 EUR/CZK. A to navzdory vyšší nejistotě ohledně americké obchodní politiky, respektive nárůstu averze k riziku. Ode dneška mají začít platit nová 15% cla dle článku 122, se kterými americká administrativa vyrukovala po rozhodnutí Nejvyššího soudu. Vzhledem k jejich dočasnosti (max. 150 dní) bude administrativa hledat způsob, jak držet protekcionistickou politiku trvale.

Povzbuzení pro euro včera přišlo z Německa, kde stále více čísel signalizuje postupné oživení. Po velmi dobrém výsledku PMI ve zpracovatelském průmyslu (poprvé od roku 2022 v pásmu expanze) potěšil trhy i výsledek podnikatelské nálady dle indexu Ifo.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.02.2026
12:14Dimon: Část trhu znovu dělá „hlouposti“. Rizika připomínají období před finanční krizí
10:48ČNB schválila prospekt KARO Leather pro přestup na hlavní trh pražské burzy
10:01Nejhorší den za čtvrt století. Akcie IBM potopil nový nástroj Anthropicu
8:57KARO míří na Prime Market, černý AI scénář od Citrini Research otřásl trhy a PayPal centrem zájmu kupců  
8:50Rozbřesk: Úskalí nové hospodářské strategie. Staneme se zemí pro „budoucnost“?
6:04Krugman: Zrušení cel je dobrá zpráva, ale Trump pravděpodobně najde cesty, jak to dobré eliminovat
23.02.2026
18:04Dláždí centrální banky cestu globálnímu ekonomickému boomu?
16:57Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie  
16:10Jižní Korea byla nejvýkonnějším trhem loňska. Je silný růst indexu Kospi začátkem dlouhodobého trendu?
15:57Ceny všech typů nemovitostí loni zrychlily růst a vytvořily nová maxima
12:30Magnificent Seven letos pod tlakem: růst capexu na AI nahlodává free cash flow a víru investorů
11:24Další hořká pilulka pro Novo Nordisk. Nový lék si vede hůře než konkurent od Eli Lilly
11:03PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
10:07Globální 15% clo zvyšuje nejistotu. Dolar oslabuje, americké futures míří dolů  
9:01Rozbřesk: Obchodní chaos nekončí. Nejvyšší soud zrušil Trumpova reciproční cla
8:47Slovenští novináři zpochybňují smlouvy CSG za miliardy, USA zastavují výběr cel podle IEEPA, ale Trump zavádí nové 15% clo  
6:07Průzkum: Evropské akcie už svého vrcholu dosáhly, valuace jsou nejvyšší za 5 let  
22.02.2026
10:01Víkendář: Čína na rozdíl od Japonska není připravena na odchod do důchodu. Co Německo?
21.02.2026
10:02Víkendář: Jak budou Američané platit za své deficity?
20.02.2026
22:02Americké akciové indexy uzavírají týden v zeleném  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět