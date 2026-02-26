Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě

Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě

26.02.2026 8:50
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Nvidia překonala odhady trhu, a to zejména ve výhledu, reklamní technologická platforma Trade Desk se naopak hluboce propadla, Stellantis skončil loni poprvé v historii ve ztrátě.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady
25.02.2026 15:15
Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady
Mercado Libre (Investiční tipy) zakončilo rok výrazným růstem tržeb, z...
Italská zbrojovka Leonardo loni zvýšila zisk, vyzývá k větší spolupráci v Evropě
25.02.2026 16:57
Italská zbrojovka Leonardo loni zvýšila zisk, vyzývá k větší spolupráci v Evropě
Italská zbrojařská skupina Leonardo v loňském roce zvýšila provozní zi...
Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem
25.02.2026 23:07
Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem
Nvidia, nejhodnotnější společnost na světě, opět nezklamala a doručil...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.02.2026
11:14Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
10:12Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
9:16Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně  
9:02Erste Group ve 4Q překonala očekávání díky silným výnosům
9:01Rozbřesk: Jak spolu může souviset levné máslo a výše vaší hypotéky?
8:50Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě  
25.02.2026
23:07Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem
22:11Wall Street v očekávání výsledků společnosti Nvidia  
17:53Vydělávají technologické společnosti „příliš“? A co jejich zisky říkají o dalším vývoji akcií?
16:57Italská zbrojovka Leonardo loni zvýšila zisk, vyzývá k větší spolupráci v Evropě
16:40Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?
15:15Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady  
14:02Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?
13:01Peněžní trendy a inflace v následujících měsících a letech
11:16Výhled na výsledky Erste Group: Ve 4Q očekáváme skokový růst zisku o třetinu  
10:00Boj o Warner Bros. nekončí. Paramount přihodil dolar za akcii navíc, jednání budou pokračovat
9:36Stripe projevil zájem o PayPal poté, co jeho akcie vyklesaly
8:54Erste Bank zítra zveřejní výsledky, Trump přednesl projev o stavu unie a Anthropic čelí tlaku Pentagonu  
8:48Rozbřesk: Dystopická vize, nebo realita. Přijdou bíle límečky kvůli AI o práci?
6:05Trump tvrdí, že teď už to je "jeho ekonomika". Dokáže ji obhájit?  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Allianz SE (12/25 Q4, Bef-mkt)
Autodesk Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
BitMine Immersion Technologies Inc (02/26 Q2)
Block Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Celsius Holdings Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
CVS Group PLC (Bef-mkt)
Dell Technologies Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
Deutsche Telekom AG (12/25 Q4, Bef-mkt)
Duolingo Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Eni SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Cheniere Energy Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Intuit Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
London Stock Exchange Group PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
MP Materials Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
NuScale Power Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Prysmian SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Rocket Lab Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Rolls-Royce Holdings PLC (09/25 Q3, Bef-mkt)
Shift4 Payments Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Sopra Steria Group (12/25 Q4, Bef-mkt)
Stellantis NV (12/25 Q4, Bef-mkt)
UCB SA (09/25 Q3, Bef-mkt)
Viatris Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Vistra Corp (12/25 Q4, Bef-mkt)
Warner Bros Discovery Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Zscaler Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
7:30AIXTRON SE (12/25 Q4)
7:45Engie SA (12/25 Q4)
8:00Puma SE (12/25 Q4)
14:00Sempra (12/25 Q4)
18:00Valeo SE (12/25 Q4)
23:00CoreWeave Inc (12/25 Q4)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět