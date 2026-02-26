Erste Group ve 4Q překonala očekávání díky silným výnosům

Erste Group doručila silné závěrečné čtvrtletí roku 2025. Čistý zisk vzrostl mezikvartálně na 944 milionů EUR a překonal očekávání díky vyšším úrokovým výnosům, robustním poplatkům a jednorázovým pozitivním položkám. Za celý rok čistý zisk vzrostl o 12 % na 3 510 milionů eur a vedení Erste Group navrhne valné hromadě sníženou výplatu dividend ve výši 0,75 EUR na akcii. Výhled na rok 2026 počítá s dalším růstem zisku a pokračující expanzí po plné konsolidaci polských aktivit.
Výsledky za čtvrtý kvartál 2025 ve srovnání s třetím kvartálem
Čistý zisk připadající na vlastníky mateřské společnosti vzrostl na 944 milionů EUR (+4,7 %; odhad Patrie 816 milionů EUR).
Čistý úrokový výnos se zvýšil o 2,7 % na 2 027 mln. EUR (odhad Patrie 2 004 mln. EUR). V Rakousku byl růst tažen především nižšími náklady na vklady, zatímco ve střední a východní Evropě byl hlavním přispěvatelem silný růst úvěrů. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 6,5 % na 850 mln. EUR (odhad Patrie 844 mln. EUR), zejména díky obchodu s cennými papíry a platebním službám. Čistý zisk z obchodních operací klesl na 82 mln. EUR z 90 mln. EUR ve 3Q.
Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 11,2 %, a to především v důsledku sezónních vlivů. Personální náklady vzrostly o 7,5 % na 886 mln. EUR, zejména v důsledku tvorby bonusů. Nárůst ostatních administrativních nákladů (+20,8 %) na 481 mln. EUR byl způsoben vyššími náklady na poradenství a marketing a zahrnoval náklady související s integrací Polska ve výši přibližně 36 milionů EUR. Poměr nákladů k výnosům dosáhl 49,3 % (vs 46,7 %).
Provozní výsledek se zlepšil také díky rozpuštění rezerv na právní rizika ve výši 90 milionů EUR. Kromě toho bylo ve čtvrtém čtvrtletí vykázáno 43 milionů EUR zisku z prodeje nemovitostí v České republice.
Výsledky za rok 2025 ve srovnání s rokem 2024
Bankovní skupina dosáhla čistého zisku připadajícímu akcionářům ve výši 3 510 mln. eur (+12,3 %). To bylo způsobeno zejména pokračujícím růstem klientského obchodu a také jednorázovými efekty.
Provozní zisk vzrostl o 3,0 % na 6 076 mln. EUR. Provozní výnosy se zvýšily na 11 659 milionů EUR (+4,3 %). Provozní náklady vzrostly o 5,8 % na 5 583 mln. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 47,9 % a zlepšil se tak z předchozích 47,2 %.
Čistý úrokový výnos se zvýšil na 7 788 milionů EUR (+3,5 %) v důsledku růstu úvěrů a nižších úrokových nákladů z vkladů klientů. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 3 191 milionů EUR (+8,6 %). Čistý výnos z obchodování klesl o 4,1 % na 419 mln. EUR.
Všeobecné administrativní náklady vzrostly na 5 583 milionů EUR (+5,8 %). Přičemž personální náklady se zvýšily na 3 335 milionů EUR (+4,1 %) v důsledku kolektivně dohodnutého zvýšení platů. Odpisy dosáhly 560 milionů EUR (+2,3 %).
Poměr nesplácených úvěrů se zlepšil na 2,4 % (vs 2,6 %). Poměr krytí nesplácených úvěrů (bez zajištění) klesl na 69,7 % (vs 72,5 %).
Poměr kmenového kapitálu tier 1 vzrostl na 19,3 % (vs 15,3 %), poměr celkového kapitálu na 24,8 % (vs 19,7 %), oba poměry jsou postupně zaváděny dle CRR.
Vzhledem k plnému internímu financování akvizice Erste Bank Polska, které si v roce 2025 vyžádalo vyšší míru zadržení zisku, navrhne vedení Erste Group valné hromadě sníženou výplatu dividend ve výši 0,75 EUR na akcii. To se rovná výplatnímu poměru z čistého zisku za rok 2025 po odečtení dividend AT1 ve výši 9,1 %, v souladu s dividendovou politikou pro rok 2025, která omezuje výplatní poměr na 10 % a byla oznámena v době akvizice.
Výhled na rok 2026
Vstup na polský bankovní trh zajišťuje přístup k největšímu trhu ve střední Evropě, a tím i odpovídající příležitosti k růstu. Čistý úrokový výnos pravděpodobně dosáhne více než 11 miliard eur, zatímco výnosy z poplatků a provizí by měly dosáhnout přibližně 4 miliard eur. Náklady se odhadují na přibližně 7 miliard eur. Pomineme-li jednorázový příspěvek související s první konsolidací (300 milionů EUR, dopad na čistý zisk přibližně -120 milionů EUR, za očekávané úvěrové ztráty polského portfolia), rizikové náklady pravděpodobně mírně vzrostou až na 25–30 bps, jelikož úroveň rizikových nákladů v Polsku je poněkud vyšší než na ostatních trzích střední a východní Evropy.
Vykázaný čistý zisk Erste Group očekává mírně pod 4 miliardami eur, zatímco čistý zisk upravený o mimořádné položky související s první konsolidací banky v Polsku se předpokládá na mírně nad 4 miliardami eur.
Cílem Group pro rok 2026 je dosáhnout návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) ve výši přibližně 19 %