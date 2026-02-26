Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Erste Group ve 4Q překonala očekávání díky silným výnosům

Erste Group ve 4Q překonala očekávání díky silným výnosům

26.02.2026 9:02
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Erste Group doručila silné závěrečné čtvrtletí roku 2025. Čistý zisk vzrostl mezikvartálně na 944 milionů EUR a překonal očekávání díky vyšším úrokovým výnosům, robustním poplatkům a jednorázovým pozitivním položkám. Za celý rok čistý zisk vzrostl o 12 % na 3 510 milionů eur a vedení Erste Group navrhne valné hromadě sníženou výplatu dividend ve výši 0,75 EUR na akcii. Výhled na rok 2026 počítá s dalším růstem zisku a pokračující expanzí po plné konsolidaci polských aktivit.

Výsledky za čtvrtý kvartál 2025 ve srovnání s třetím kvartálem

Čistý zisk připadající na vlastníky mateřské společnosti vzrostl na 944 milionů EUR (+4,7 %; odhad Patrie 816 milionů EUR).

Čistý úrokový výnos se zvýšil o 2,7 % na 2 027 mln. EUR (odhad Patrie 2 004 mln. EUR). V Rakousku byl růst tažen především nižšími náklady na vklady, zatímco ve střední a východní Evropě byl hlavním přispěvatelem silný růst úvěrů. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 6,5 % na 850 mln. EUR (odhad Patrie 844 mln. EUR), zejména díky obchodu s cennými papíry a platebním službám. Čistý zisk z obchodních operací klesl na 82 mln. EUR z 90 mln. EUR ve 3Q.

Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 11,2 %, a to především v důsledku sezónních vlivů. Personální náklady vzrostly o 7,5 % na 886 mln. EUR, zejména v důsledku tvorby bonusů. Nárůst ostatních administrativních nákladů (+20,8 %) na 481 mln. EUR byl způsoben vyššími náklady na poradenství a marketing a zahrnoval náklady související s integrací Erste Bank Polska ve výši přibližně 36 milionů EUR. Poměr nákladů k výnosům dosáhl 49,3 % (vs 46,7 %).

Provozní výsledek se zlepšil také díky rozpuštění rezerv na právní rizika ve výši 90 milionů EUR. Kromě toho bylo ve čtvrtém čtvrtletí vykázáno 43 milionů EUR zisku z prodeje nemovitostí v České republice.

Výsledky za rok 2025 ve srovnání s rokem 2024

Bankovní skupina dosáhla čistého zisku připadajícímu akcionářům ve výši 3 510 mln. eur (+12,3 %). To bylo způsobeno zejména pokračujícím růstem klientského obchodu a také jednorázovými efekty.

Provozní zisk vzrostl o 3,0 % na 6 076 mln. EUR. Provozní výnosy se zvýšily na 11 659 milionů EUR (+4,3 %). Provozní náklady vzrostly o 5,8 % na 5 583 mln. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 47,9 % a zlepšil se tak z předchozích 47,2 %.

Čistý úrokový výnos se zvýšil na 7 788 milionů EUR (+3,5 %) v důsledku růstu úvěrů a nižších úrokových nákladů z vkladů klientů. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 3 191 milionů EUR (+8,6 %). Čistý výnos z obchodování klesl o 4,1 % na 419 mln. EUR.

Všeobecné administrativní náklady vzrostly na 5 583 milionů EUR (+5,8 %). Přičemž personální náklady se zvýšily na 3 335 milionů EUR (+4,1 %) v důsledku kolektivně dohodnutého zvýšení platů. Odpisy dosáhly 560 milionů EUR (+2,3 %).

Poměr nesplácených úvěrů se zlepšil na 2,4 % (vs 2,6 %). Poměr krytí nesplácených úvěrů (bez zajištění) klesl na 69,7 % (vs 72,5 %).

Poměr kmenového kapitálu tier 1 vzrostl na 19,3 % (vs 15,3 %), poměr celkového kapitálu na 24,8 % (vs 19,7 %), oba poměry jsou postupně zaváděny dle CRR.

Vzhledem k plnému internímu financování akvizice Erste Bank Polska, které si v roce 2025 vyžádalo vyšší míru zadržení zisku, navrhne vedení Erste Group valné hromadě sníženou výplatu dividend ve výši 0,75 EUR na akcii. To se rovná výplatnímu poměru z čistého zisku za rok 2025 po odečtení dividend AT1 ve výši 9,1 %, v souladu s dividendovou politikou pro rok 2025, která omezuje výplatní poměr na 10 % a byla oznámena v době akvizice.

Výhled na rok 2026

Vstup na polský bankovní trh zajišťuje přístup k největšímu trhu ve střední Evropě, a tím i odpovídající příležitosti k růstu. Čistý úrokový výnos pravděpodobně dosáhne více než 11 miliard eur, zatímco výnosy z poplatků a provizí by měly dosáhnout přibližně 4 miliard eur. Náklady se odhadují na přibližně 7 miliard eur. Pomineme-li jednorázový příspěvek související s první konsolidací (300 milionů EUR, dopad na čistý zisk přibližně -120 milionů EUR, za očekávané úvěrové ztráty polského portfolia), rizikové náklady pravděpodobně mírně vzrostou až na 25–30 bps, jelikož úroveň rizikových nákladů v Polsku je poněkud vyšší než na ostatních trzích střední a východní Evropy.

Vykázaný čistý zisk Erste Group očekává mírně pod 4 miliardami eur, zatímco čistý zisk upravený o mimořádné položky související s první konsolidací banky v Polsku se předpokládá na mírně nad 4 miliardami eur.

Cílem Erste Group pro rok 2026 je dosáhnout návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) ve výši přibližně 19 % 

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.02.2026
11:14Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
10:12Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
9:16Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně  
9:02Erste Group ve 4Q překonala očekávání díky silným výnosům
9:01Rozbřesk: Jak spolu může souviset levné máslo a výše vaší hypotéky?
8:50Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě  
25.02.2026
23:07Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem
22:11Wall Street v očekávání výsledků společnosti Nvidia  
17:53Vydělávají technologické společnosti „příliš“? A co jejich zisky říkají o dalším vývoji akcií?
16:57Italská zbrojovka Leonardo loni zvýšila zisk, vyzývá k větší spolupráci v Evropě
16:40Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?
15:15Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady  
14:02Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?
13:01Peněžní trendy a inflace v následujících měsících a letech
11:16Výhled na výsledky Erste Group: Ve 4Q očekáváme skokový růst zisku o třetinu  
10:00Boj o Warner Bros. nekončí. Paramount přihodil dolar za akcii navíc, jednání budou pokračovat
9:36Stripe projevil zájem o PayPal poté, co jeho akcie vyklesaly
8:54Erste Bank zítra zveřejní výsledky, Trump přednesl projev o stavu unie a Anthropic čelí tlaku Pentagonu  
8:48Rozbřesk: Dystopická vize, nebo realita. Přijdou bíle límečky kvůli AI o práci?
6:05Trump tvrdí, že teď už to je "jeho ekonomika". Dokáže ji obhájit?  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Allianz SE (12/25 Q4, Bef-mkt)
Autodesk Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
BitMine Immersion Technologies Inc (02/26 Q2)
Block Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Celsius Holdings Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
CVS Group PLC (Bef-mkt)
Dell Technologies Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
Deutsche Telekom AG (12/25 Q4, Bef-mkt)
Duolingo Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Eni SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Cheniere Energy Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Intuit Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
London Stock Exchange Group PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
MP Materials Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
NuScale Power Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Prysmian SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Rocket Lab Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Rolls-Royce Holdings PLC (09/25 Q3, Bef-mkt)
Shift4 Payments Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Sopra Steria Group (12/25 Q4, Bef-mkt)
Stellantis NV (12/25 Q4, Bef-mkt)
UCB SA (09/25 Q3, Bef-mkt)
Viatris Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Vistra Corp (12/25 Q4, Bef-mkt)
Warner Bros Discovery Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Zscaler Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
7:30AIXTRON SE (12/25 Q4)
7:45Engie SA (12/25 Q4)
8:00Puma SE (12/25 Q4)
14:00Sempra (12/25 Q4)
18:00Valeo SE (12/25 Q4)
23:00CoreWeave Inc (12/25 Q4)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět