Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně

Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně

26.02.2026 9:16
Autor: Jindřich Litner, Patria Finance

Čtvrté čtvrtletí vyneslo Erste Bank mimořádně silná čísla. Čistý zisk překonal konsensus a dosáhl nového rekordu díky silnému růstu úrokových výnosů, robustním poplatkům a uvolnění části rezerv, uvádí ve svém komentáři analytik Patria Finance Jindřich Litner.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený
06.01.2026 14:20
Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený
Po zveřejnění výsledků za 9M25 a oznámení koupě 49% podílu v Santander...
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá
28.01.2026 12:31
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá
Analytici Patria Finance na přelomu roku aktualizovali své modely pro ...
Výhled na výsledky Erste Group: Ve 4Q očekáváme skokový růst zisku o třetinu
25.02.2026 11:16
Výhled na výsledky Erste Group: Ve 4Q očekáváme skokový růst zisku o třetinu
Erste Group zítra ráno před otevřením trhu zveřejní své výsledky za čt...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.02.2026
11:14Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
10:12Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
9:16Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně  
9:02Erste Group ve 4Q překonala očekávání díky silným výnosům
9:01Rozbřesk: Jak spolu může souviset levné máslo a výše vaší hypotéky?
8:50Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě  
25.02.2026
23:07Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem
22:11Wall Street v očekávání výsledků společnosti Nvidia  
17:53Vydělávají technologické společnosti „příliš“? A co jejich zisky říkají o dalším vývoji akcií?
16:57Italská zbrojovka Leonardo loni zvýšila zisk, vyzývá k větší spolupráci v Evropě
16:40Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?
15:15Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady  
14:02Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?
13:01Peněžní trendy a inflace v následujících měsících a letech
11:16Výhled na výsledky Erste Group: Ve 4Q očekáváme skokový růst zisku o třetinu  
10:00Boj o Warner Bros. nekončí. Paramount přihodil dolar za akcii navíc, jednání budou pokračovat
9:36Stripe projevil zájem o PayPal poté, co jeho akcie vyklesaly
8:54Erste Bank zítra zveřejní výsledky, Trump přednesl projev o stavu unie a Anthropic čelí tlaku Pentagonu  
8:48Rozbřesk: Dystopická vize, nebo realita. Přijdou bíle límečky kvůli AI o práci?
6:05Trump tvrdí, že teď už to je "jeho ekonomika". Dokáže ji obhájit?  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Allianz SE (12/25 Q4, Bef-mkt)
Autodesk Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
BitMine Immersion Technologies Inc (02/26 Q2)
Block Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Celsius Holdings Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
CVS Group PLC (Bef-mkt)
Dell Technologies Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
Deutsche Telekom AG (12/25 Q4, Bef-mkt)
Duolingo Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Eni SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Cheniere Energy Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Intuit Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
London Stock Exchange Group PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
MP Materials Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
NuScale Power Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Prysmian SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Rocket Lab Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Rolls-Royce Holdings PLC (09/25 Q3, Bef-mkt)
Shift4 Payments Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Sopra Steria Group (12/25 Q4, Bef-mkt)
Stellantis NV (12/25 Q4, Bef-mkt)
UCB SA (09/25 Q3, Bef-mkt)
Viatris Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Vistra Corp (12/25 Q4, Bef-mkt)
Warner Bros Discovery Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Zscaler Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
7:30AIXTRON SE (12/25 Q4)
7:45Engie SA (12/25 Q4)
8:00Puma SE (12/25 Q4)
14:00Sempra (12/25 Q4)
18:00Valeo SE (12/25 Q4)
23:00CoreWeave Inc (12/25 Q4)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět