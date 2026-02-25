Hledat v komentářích

Detail - články
Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem

Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem

25.02.2026 23:07
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

 

Nvidia, nejhodnotnější společnost na světě, opět nezklamala a doručila silné hospodářské výsledky, jež předčily očekávání analytiků. Navrch čipový gigant navíc přidal výrazně nad očekávání lepší výhled pro další čtvrtletí, což naznačuje, že masivní budování AI infrastruktury pokračuje podle plánu. Akcie v okamžité reakci posilovaly v aftermarketu až o čtyři procenta.

Tržby Nvidie ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí končícím 31. lednem vzrostly meziročně o 73 procent na rekordních 68,13 miliardy dolarů při očekávání 65,9 miliardy. Upravený zisk na akcii činil 1,62 dolaru při konsenzu 1,53 dolaru (meziročně +82 %). Upravená hrubá marže činila 75,2 procenta, což je také mírně nad odhadem.

Co se týče tržeb z datacenter, které tvoří už více než 91 procent z celkových tržeb podniku, tak ty stouply o 75 procent a dosáhly 62,3 mld. USD, zatímco odhad analytiků byl o dvě miliardy níže.

Naopak divize Gamingu za odhady mírně zaostala, když vygenerovala 3,7 mld. USD, zatímco trh počítal se čtyřmi miliardami. Přesto se meziročně jedná o 47procentní nárůst.

„Naši zákazníci se předhánějí v investicích do AI výpočetního výkonu — továren, které pohánějí AI průmyslovou revoluci a jejich budoucí růst,“ uvedl generální ředitel Jensen Huang.

Výrazně společnost překonala odhady Wall Street ve svém výhledu: v prvním fiskálním čtvrtletí očekává tržby mezi 76,44 mld. USD až 79,56 mld. USD, zatímco odhad podle Bloombergu byl „jen“ 72,78 mld. USD. Hrubá upravená marže se má znovu pohybovat kolem 75 procent.

Tento výhled by mohl pomoci zklidnit obavy z investiční bubliny kolem AI. Sám Huang obavy z toho, že současné masivní investice do AI hardwaru nejsou udržitelné, opakovaně zlehčuje s tím, že bude trvat roky, než se nahradí stávající základna starších počítačů stroji, které přinášejí obrovský posun v produktivitě.

Investoři však začali být tímto optimismem unaveni, což se projevilo v poklesu technologických akcií. Čerstvé výsledky čipaře ze Santa Clary v Kalifornii ale poskytují důkazy, že krátkodobé obavy mohou být přehnané, píše agentura Bloomberg.

Čínská otázka

Nvidia stále čeká na jasnější informace o tom, zda bude moci prodávat čipy v Číně, která je největším trhem pro její produkty. Společnost k tomu uvedla, že do svého výhledu tržeb za první čtvrtletí žádné příjmy z datových center v Číně nezahrnuje, nicméně ve výkazech uvedla, že tento měsíc získala od USA licenci k dodání „malého množství“ čipů H200 zákazníkům v této asijské zemi.

„Doposud jsme z licenčního programu H200 nevygenerovali žádné příjmy a zatím nevíme, zda bude povolen jakýkoliv dovoz do Číny. Licence vyžaduje, aby čipy H200 prošly inspekčním procesem ve Spojených státech před jakoukoliv expedicí zákazníkovi. V důsledku toho budou všechny čipy H200 zaslané v rámci tohoto nového licenčního programu podléhat 25procentnímu clu při dovozu do Spojených států," stojí v prohlášení Nvidie.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
