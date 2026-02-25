Rozbřesk: Dystopická vize, nebo realita. Přijdou bíle límečky kvůli AI o práci?

Na začátku týdne vyvolal na Wall Street rozruch článek od Citrini Research, který nastínil scénář skokového nárůstu nezaměstnanosti v roce 2028 v důsledku AI boomu. Zvýšení produktivity spolu s masivním nasazením AI agentů by se mělo dotknout zejména tzv. bílých límečků, dopady by se ale podle autorů přelily do celé americké ekonomiky.
Úspěch AI má rozpoutat sebezrychlující smyčku: firmy zvýší produktivitu, zredukují týmy, domácnostem klesnou příjmy, oslabí spotřeba a tlak na marže vyvolá další vlnu automatizace. Výsledkem je paradox v podobě slušného výkonu ekonomiky, ale bez odpovídajícího růstu mezd a poptávky, kterou táhnou právě nadprůměrně placené bílé límečky.
Stojí za to přidat několik postřehů. Je bez debat, že AI zvýší produktivitu v celé řadě odvětví – od IT přes finance až po zdravotnictví. Už nyní lze některé signály pozorovat na nižším počtu nabízených juniorních pozic, i když tvrdých a detailních dat je zatím málo. Žádným sci-fi není ani propouštění v profesích, kde velká část práce spočívá v rutinních kognitivních úlohách.
Tento scénář se však pravděpodobně nenaplní tak rychle, jak Citrini Research naznačuje a už vůbec ne v tuzemsku, kde adopce AI postupuje výrazně pomaleji. Za prvé, technologie obvykle nejdříve mění skladbu práce a do zaměstnanosti se promítá až se zpožděním. Platí to i v případě AI, která typicky automatizuje konkrétní úlohy, a tím otevírá prostor pro přeskupení kompetencí a posun profesního zaměření. Část práce se tak bude posouvat do oblastí mimo přirozenou dominanci AI, kde se vzácnou komoditou stane fyzická přítomnost, autenticita a zážitek. Současně poroste význam nových rolí zaměřených na řízení a kontrolu výstupů AI agentů.
Druhá brzda rychlého nahrazování zaměstnanců AI bude institucionální: regulace, právní odpovědnost, reputační riziko nebo interní governance jednotlivých firem. Významné zvýšení nezaměstnanosti by se zároveň stalo politickým problémem. A tady je potřeba připomenout, že v ohrožení jsou – na rozdíl od dřívějších časů – hlavně bílé límečky, tedy typicky vzdělanější a dobře placené profese, které mají zároveň solidní politický výtlak.
Pravdou každopádně je, že nás v důsledku AI čekají zásadní strukturální změny. A možná přijdou rychleji, než si nyní chceme připustit. Jednou z důležitých otázek je, k jak dramatickému nárůstu nerovnosti kvůli AI dojde na ose práce-kapitál. Pokud půjde o výrazný posun, pak přichází na stůl debata, jak vlastně zajistit fungující společnost…
TRHY
Koruna
Koruna pokračuje v režimu minimální volatility a bez větších problémů se tak drží v těsné blízkosti hranice 24,20 EUR/CZK. Včerejší výsledek únorových konjunkturálních průzkumů významněji nepřekvapil – nálada se zlepšila v průmyslu, mezi spotřebiteli naopak lehce poklesla, ač stále ale zůstává nadprůměrná z historického pohledu.
Dnes ráno budou hlavním číslem ceny výrobců, které by měly potvrdit utlumené cenové tlaky v průmyslu ale také v případě zemědělců a potravinářů. Jinak bude koruna tradičně sledovat vývoj na hlavních trzích – pokud by eurodolar dále oslaboval k 1,19, pro tuzemskou měnu by to byl impuls k posunu pod 24,20 EUR/CZK. K výraznějšímu posílení však koruně nyní chybí dostatečné impulsy.
Eurodolar
Dolar se včera pokusil vrátit pod 1,18 EUR/USD, ale celní chaos mu pravděpodobně sebral vítr z plachet a zatím se mu to příliš nedaří. Nepomohlo bezesporu také rozhodnutí EU odložit ratifikaci obchodní dohody EU a USA. V dalším průběhu týdne předpokládáme spíše obchodování v lehké defenzivě (z pohledu dolaru) s tím, že dopad mohou mít zejména další změny v americké celní politice, popřípadě strach akciových trhů z dopadů rychlého nástupu AI (faktor pro USD krátkodobě pozitivní, ale dlouhodobě značně nejistý). Zpřesněné výsledky HDP (dnes Německo, zítra USA) asi mnoho rozruchu nepřinesou.