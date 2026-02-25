Hledat v komentářích

Rozbřesk: Dystopická vize, nebo realita. Přijdou bíle límečky kvůli AI o práci?

25.02.2026 8:48
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Na začátku týdne vyvolal na Wall Street rozruch článek od Citrini Research, který nastínil scénář skokového nárůstu nezaměstnanosti v roce 2028 v důsledku AI boomu. Zvýšení produktivity spolu s masivním nasazením AI agentů by se mělo dotknout zejména tzv. bílých límečků, dopady by se ale podle autorů přelily do celé americké ekonomiky.

Úspěch AI má rozpoutat sebezrychlující smyčku: firmy zvýší produktivitu, zredukují týmy, domácnostem klesnou příjmy, oslabí spotřeba a tlak na marže vyvolá další vlnu automatizace. Výsledkem je paradox v podobě slušného výkonu ekonomiky, ale bez odpovídajícího růstu mezd a poptávky, kterou táhnou právě nadprůměrně placené bílé límečky.

Stojí za to přidat několik postřehů. Je bez debat, že AI zvýší produktivitu v celé řadě odvětví – od IT přes finance až po zdravotnictví. Už nyní lze některé signály pozorovat na nižším počtu nabízených juniorních pozic, i když tvrdých a detailních dat je zatím málo. Žádným sci-fi není ani propouštění v profesích, kde velká část práce spočívá v rutinních kognitivních úlohách.

Tento scénář se však pravděpodobně nenaplní tak rychle, jak Citrini Research naznačuje a už vůbec ne v tuzemsku, kde adopce AI postupuje výrazně pomaleji. Za prvé, technologie obvykle nejdříve mění skladbu práce a do zaměstnanosti se promítá až se zpožděním. Platí to i v případě AI, která typicky automatizuje konkrétní úlohy, a tím otevírá prostor pro přeskupení kompetencí a posun profesního zaměření. Část práce se tak bude posouvat do oblastí mimo přirozenou dominanci AI, kde se vzácnou komoditou stane fyzická přítomnost, autenticita a zážitek. Současně poroste význam nových rolí zaměřených na řízení a kontrolu výstupů AI agentů.

Druhá brzda rychlého nahrazování zaměstnanců AI bude institucionální: regulace, právní odpovědnost, reputační riziko nebo interní governance jednotlivých firem. Významné zvýšení nezaměstnanosti by se zároveň stalo politickým problémem. A tady je potřeba připomenout, že v ohrožení jsou – na rozdíl od dřívějších časů – hlavně bílé límečky, tedy typicky vzdělanější a dobře placené profese, které mají zároveň solidní politický výtlak.

Pravdou každopádně je, že nás v důsledku AI čekají zásadní strukturální změny. A možná přijdou rychleji, než si nyní chceme připustit. Jednou z důležitých otázek je, k jak dramatickému nárůstu nerovnosti kvůli AI dojde na ose práce-kapitál. Pokud půjde o výrazný posun, pak přichází na stůl debata, jak vlastně zajistit fungující společnost…

TRHY

Koruna

Koruna pokračuje v režimu minimální volatility a bez větších problémů se tak drží v těsné blízkosti hranice 24,20 EUR/CZK. Včerejší výsledek únorových konjunkturálních průzkumů významněji nepřekvapil – nálada se zlepšila v průmyslu, mezi spotřebiteli naopak lehce poklesla, ač stále ale zůstává nadprůměrná z historického pohledu.

Dnes ráno budou hlavním číslem ceny výrobců, které by měly potvrdit utlumené cenové tlaky v průmyslu ale také v případě zemědělců a potravinářů. Jinak bude koruna tradičně sledovat vývoj na hlavních trzích – pokud by eurodolar dále oslaboval k 1,19, pro tuzemskou měnu by to byl impuls k posunu pod 24,20 EUR/CZK. K výraznějšímu posílení však koruně nyní chybí dostatečné impulsy.

Eurodolar

Dolar se včera pokusil vrátit pod 1,18 EUR/USD, ale celní chaos mu pravděpodobně sebral vítr z plachet a zatím se mu to příliš nedaří. Nepomohlo bezesporu také rozhodnutí EU odložit ratifikaci obchodní dohody EU a USA. V dalším průběhu týdne předpokládáme spíše obchodování v lehké defenzivě (z pohledu dolaru) s tím, že dopad mohou mít zejména další změny v americké celní politice, popřípadě strach akciových trhů z dopadů rychlého nástupu AI (faktor pro USD krátkodobě pozitivní, ale dlouhodobě značně nejistý). Zpřesněné výsledky HDP (dnes Německo, zítra USA) asi mnoho rozruchu nepřinesou.

 

    Bulšit
    25.02.2026 9:39

    Vážená redakce, myslím si, že ty Vaše články a úvahy, už narážejí na své možnosti. Když přehlédnu fakt, že z historického pohledu Vám ty Vaše doporučení z dlouhodobého hlediska snad nikdy nevyšly, tak by možná stálo za trošku času ztráveného popřemýšlením, zdali tato stará metoda monetizace klientů se již nevyčerpala. Možná by stálo za úvahu přejít do nového věku a založit monetizaci na novém modelu, kde klient není "dojná kráva", ale partner o kterého je třeba dbát, jelikož když se bude partnerovi dařit - bude se tak dařit i "mě" ( Vám ). Proto mi nezbývá než zahájit bojkovat. Tato zpráva obsahuje to čemu František Koukolík ve své knize říká Bulšit ( https://www.databazeknih.cz/knihy/bulsit-o-zvaneni-v-organizacich-mediich-politice-a-ve-vede-480684 ). Proto ke každému podobnému příspěvku začnu komentář tímto termínem a budu velmi rád, když se ke mě přidá i zbytek "komunity". Snad Vás poté ta "nástěnka" ( vizitka ) přivede k úvaze, zdali by nebyla vhodnější jiná komunikace s klienty.
    Věštec z ...
      Re: Bulšit
      25.02.2026 9:49

      Mám úplně stejný názor. Bulšit.
      Yuki16
