Detail - články
Stripe projevil zájem o PayPal poté, co jeho akcie vyklesaly

Stripe projevil zájem o PayPal poté, co jeho akcie vyklesaly

25.02.2026 9:36
Autor: ČTK

Platební gigant Stripe zvažuje, že převezme část nebo celou společnost PayPal, která má po poklesu akcií tržní hodnotu přes 40 miliard dolarů, zatímco hodnota Stripe po aktuální nabídce odkupu zaměstnaneckých akcií vzrostla na 159 miliard dolarů. Jednání jsou teprve v rané fázi, ale akcie PayPalu po spekulacích vyskočily téměř o deset procent.

Platební společnost Stripe zvažuje převzetí celé nebo alespoň části americké firmy PayPal. S odvoláním na informované zdroje to v úterý uvedla agentura Bloomberg. Tržní hodnota PayPalu činí více než 40 miliard USD. Akcie firmy po zveřejnění zprávy přechodně zpevnily téměř o devět procent.

PayPal

Stripe je soukromou společností, vyvíjí platební infrastrukturu a patří mezi nejhodnotnější firmy ve svém oboru. Společnost podle zdrojů projevila předběžný zájem o PayPal, který je průkopníkem v oblasti digitálních plateb. Jednání jsou ale zatím v počáteční fázi a není jasné, zda se nakonec transakce uskuteční. Zástupci firem Stripe i PayPal se ke zprávě odmítli vyjádřit.

Společnost PayPal byla založena koncem 90. let. V poslední době ale zaostává v modernizací svých platebních technologií a o podíl na trhu ji připravili konkurenti jako Apple či Alphabet, píše Bloomberg.

Firmu Stripe založili bratři Patrick a John Collisonovi. Podnik se stal jedním z nejžádanějších hráčů v odvětví zpracování plateb. V úterý firma oznámila, že na základě nabídky na odkup akcií od zaměstnanců její hodnota dosáhla 159 miliard USD.

PayPal se potýká se zpomalením růstu v čím dál více konkurenčním odvětví platebních transakcí a ve čtvrtém čtvrtletí jeho zisk i tržby zaostaly za očekáváním analytiků. Akcie PayPalu v loňském roce klesly téměř o třetinu a od začátku letošního roku oslabily o více než 19 procent.


Akcie PayPalu zaznamenávají dvouciferný růst, fintech uzavřel dohodu s OpenAI
28.10.2025 16:01
Akcie PayPalu zaznamenávají dvouciferný růst, fintech uzavřel dohodu s OpenAI
Americký fintech PayPal podepsal dohodu s OpenAI o tom, že jeho digitá...
Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026
14.01.2026 15:52
Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026
Americké akciové trhy vstoupily do výsledkové sezóny bez jasného trend...
Růst zpomaluje a výhled na rok 2026 působí mdle. Paypal vyřazujeme z investičních tipů
03.02.2026 15:17
Růst zpomaluje a výhled na rok 2026 působí mdle. Paypal vyřazujeme z investičních tipů
PayPal vstoupil do závěru roku 2025 s výsledky, které investorům příli...


25.02.2026
11:16Výhled na výsledky Erste Group: Ve 4Q očekáváme skokový růst zisku o třetinu  
10:00Boj o Warner Bros. nekončí. Paramount přihodil dolar za akcii navíc, jednání budou pokračovat
9:36Stripe projevil zájem o PayPal poté, co jeho akcie vyklesaly
8:54Erste Bank zítra zveřejní výsledky, Trump přednesl projev o stavu unie a Anthropic čelí tlaku Pentagonu  
8:48Rozbřesk: Dystopická vize, nebo realita. Přijdou bíle límečky kvůli AI o práci?
6:05Trump tvrdí, že teď už to je "jeho ekonomika". Dokáže ji obhájit?  
24.02.2026
22:01Technologické tituly táhly růst akcií  
17:06Bitcoin směřuje k největšímu měsíčnímu propadu od roku 2022  
15:41Citrini Research: AI nahradí kancelářské pozice. To oslabí spotřebu i akciové indexy
14:07Novo Nordisk sníží v USA ceny léků Wegovy a Ozempic až o polovinu
14:06Meta podepsala miliardový kontrakt s AMD. Získá technologie, vliv i možnost stát se velkým akcionářem
12:24Vyhlídky pro německý export se dál zlepšují, panuje ale nejistota kolem cel
12:14Dimon: Část trhu znovu dělá „hlouposti“. Rizika připomínají období před finanční krizí
10:48ČNB schválila prospekt KARO Leather pro přestup na hlavní trh pražské burzy
10:01Nejhorší den za čtvrt století. Akcie IBM potopil nový nástroj Anthropicu
8:57KARO míří na Prime Market, černý AI scénář od Citrini Research otřásl trhy a PayPal centrem zájmu kupců  
8:50Rozbřesk: Úskalí nové hospodářské strategie. Staneme se zemí pro „budoucnost“?
6:04Krugman: Zrušení cel je dobrá zpráva, ale Trump pravděpodobně najde cesty, jak to dobré eliminovat
23.02.2026
18:04Dláždí centrální banky cestu globálnímu ekonomickému boomu?
16:57PODCAST Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie  

