Stripe projevil zájem o PayPal poté, co jeho akcie vyklesaly

Platební gigant Stripe zvažuje, že převezme část nebo celou společnost PayPal, která má po poklesu akcií tržní hodnotu přes 40 miliard dolarů, zatímco hodnota Stripe po aktuální nabídce odkupu zaměstnaneckých akcií vzrostla na 159 miliard dolarů. Jednání jsou teprve v rané fázi, ale akcie PayPalu po spekulacích vyskočily téměř o deset procent.

Platební společnost Stripe zvažuje převzetí celé nebo alespoň části americké firmy PayPal. S odvoláním na informované zdroje to v úterý uvedla agentura Bloomberg. Tržní hodnota PayPalu činí více než 40 miliard USD. Akcie firmy po zveřejnění zprávy přechodně zpevnily téměř o devět procent.







Stripe je soukromou společností, vyvíjí platební infrastrukturu a patří mezi nejhodnotnější firmy ve svém oboru. Společnost podle zdrojů projevila předběžný zájem o PayPal, který je průkopníkem v oblasti digitálních plateb. Jednání jsou ale zatím v počáteční fázi a není jasné, zda se nakonec transakce uskuteční. Zástupci firem Stripe i PayPal se ke zprávě odmítli vyjádřit.



Společnost PayPal byla založena koncem 90. let. V poslední době ale zaostává v modernizací svých platebních technologií a o podíl na trhu ji připravili konkurenti jako či Alphabet, píše Bloomberg.



Firmu Stripe založili bratři Patrick a John Collisonovi. Podnik se stal jedním z nejžádanějších hráčů v odvětví zpracování plateb. V úterý firma oznámila, že na základě nabídky na odkup akcií od zaměstnanců její hodnota dosáhla 159 miliard USD.



PayPal se potýká se zpomalením růstu v čím dál více konkurenčním odvětví platebních transakcí a ve čtvrtém čtvrtletí jeho zisk i tržby zaostaly za očekáváním analytiků. Akcie PayPalu v loňském roce klesly téměř o třetinu a od začátku letošního roku oslabily o více než 19 procent.