Detail - články
Italská zbrojovka Leonardo loni zvýšila zisk, vyzývá k větší spolupráci v Evropě

Italská zbrojovka Leonardo loni zvýšila zisk, vyzývá k větší spolupráci v Evropě

25.02.2026 16:57
Autor: ČTK

Italská zbrojařská skupina Leonardo v loňském roce zvýšila provozní zisk o 18 procent na 1,75 miliardy eur (42,4 miliardy Kč), tržby vzrostly o 11 procent na 19,5 miliardy eur. Firma těží ze silné poptávky po vojenském a bezpečnostním vybavení. Její šéf Roberto Cingolani v rozhovoru s CNBC vyzval evropské zbrojovky k posílení spolupráce s cílem snížit bezpečnostní závislost Evropy na Spojených státech.

Podle Cingolaniho vzájemná spolupráce zbrojovkám pomáhá, aby se staly "lepšími, rychlejšími, ziskovějšími". Cingolani v této souvislosti poukázal například na spolupráci zbrojovky Leonardo s britskou společností BAE Systems a japonskou firmou Mitsubishi Heavy Industries na vývoji stíhacího letounu Tempest.

Loni v říjnu společnost Leonardo představila plány na vytvoření společného vesmírného a satelitního podniku s evropskými firmami Airbus a Thales, který by konkuroval komunikační síti Starlink amerického miliardáře Elona Muska. "Jsem pevně přesvědčený, že to nikdo nedokáže sám," uvedl Cingolani. "Musíme chápat, že spojení sil v konkurenčním odvětví, jako je obrana, je klíčem k úspěchu," dodal.

Loňský provozní zisk společnosti Leonardo překonal očekávání analytiků, kteří jej podle agentury Reuters odhadovali na 1,66 miliardy eur. Firma Leonardo dnes rovněž uvedla, že její zadlužení vloni kleslo o 44 procent na jednu miliardu eur, a to zejména díky prodeji některých aktivit italskému výrobci lodí Fincantieri.

 

