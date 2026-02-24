Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Bitcoin směřuje k největšímu měsíčnímu propadu od roku 2022

Bitcoin směřuje k největšímu měsíčnímu propadu od roku 2022

24.02.2026 17:06
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Bitcoin dál klesá a směřuje k nejprudšímu měsíčnímu propadu od roku 2022. Za únor odepsal přes 19 % a může si tak zapsat pátý ztrátový měsíc v řadě, což by byla nejdelší série poklesů za osm let.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Krugman o kryptoměnách, prodávání Ameriky a novém zlatu
12.02.2026 13:52
Krugman o kryptoměnách, prodávání Ameriky a novém zlatu
Paul Krugman hovořil na Bloombergu o tom, že kryptoměny si v minulosti...
Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad
11.02.2026 11:51
Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad
Bitcoin dál padá a svou výkonností se čím dál více vzdaluje asijským a...
Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
13.02.2026 14:22
Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
Ekonom Mohamed El-Erian hovořil na Yahoo Finance o svém pohledu na rot...
Lee: Inflace půjde na úrovně před rokem 2020, AI bude vytvářet vítěze a poražené
20.02.2026 15:07
Lee: Inflace půjde na úrovně před rokem 2020, AI bude vytvářet vítěze a poražené
Tom Lee stojí v čele společností Bitmine Immersion a Fundstrat a na CN...
Wall Street, vláda i kryptofirmy v Mar-a-Lago. Politický význam kryptoměn roste
19.02.2026 12:33
Wall Street, vláda i kryptofirmy v Mar-a-Lago. Politický význam kryptoměn roste
Setkání bankéřů z Wall Street, investorů a představitelů americké admi...
Perly týdne: Rotace zpět k Mag7 a dno na kryptu a softwaru
20.02.2026 13:02
Perly týdne: Rotace zpět k Mag7 a dno na kryptu a softwaru
Steve Eisman přinesl obsáhlý rozhovor s expertem na umělou inteligenci...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.02.2026
17:06Bitcoin směřuje k největšímu měsíčnímu propadu od roku 2022  
15:41Citrini Research: AI nahradí kancelářské pozice. To oslabí spotřebu i akciové indexy
14:07Novo Nordisk sníží v USA ceny léků Wegovy a Ozempic až o polovinu
14:06Meta podepsala miliardový kontrakt s AMD. Získá technologie, vliv i možnost stát se velkým akcionářem
12:24Vyhlídky pro německý export se dál zlepšují, panuje ale nejistota kolem cel
12:14Dimon: Část trhu znovu dělá „hlouposti“. Rizika připomínají období před finanční krizí
10:48ČNB schválila prospekt KARO Leather pro přestup na hlavní trh pražské burzy
10:01Nejhorší den za čtvrt století. Akcie IBM potopil nový nástroj Anthropicu
8:57KARO míří na Prime Market, černý AI scénář od Citrini Research otřásl trhy a PayPal centrem zájmu kupců  
8:50Rozbřesk: Úskalí nové hospodářské strategie. Staneme se zemí pro „budoucnost“?
6:04Krugman: Zrušení cel je dobrá zpráva, ale Trump pravděpodobně najde cesty, jak to dobré eliminovat
23.02.2026
18:04Dláždí centrální banky cestu globálnímu ekonomickému boomu?
16:57PODCAST Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie  
16:10Jižní Korea byla nejvýkonnějším trhem loňska. Je silný růst indexu Kospi začátkem dlouhodobého trendu?
15:57Ceny všech typů nemovitostí loni zrychlily růst a vytvořily nová maxima
12:30Magnificent Seven letos pod tlakem: růst capexu na AI nahlodává free cash flow a víru investorů
11:24Další hořká pilulka pro Novo Nordisk. Nový lék si vede hůře než konkurent od Eli Lilly
11:03PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
10:07Globální 15% clo zvyšuje nejistotu. Dolar oslabuje, americké futures míří dolů  
9:01Rozbřesk: Obchodní chaos nekončí. Nejvyšší soud zrušil Trumpova reciproční cla

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
AMC Entertainment Holdings Inc (12/25 Q4)
Axon Enterprise Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Constellation Energy Corp (12/25 Q4)
Corcept Therapeutics Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Edenred SE (12/25 Q4, Bef-mkt)
First Solar Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Home Depot Inc/The (01/26 Q4, Bef-mkt)
HP Inc (01/26 Q1, Aft-mkt)
IPSOS SA (12/25 Q4)
Lucid Group Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Mosaic Co/The (12/25 Q4, Aft-mkt)
Realty Income Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Saipem SpA (12/25 Q4, Aft-mkt)
Solaris Energy Infrastructure Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Temenos AG (12/25 Q4, Aft-mkt)
Tempus AI Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Workday Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
Zeta Global Holdings Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět