Valná hromada ČEZ schválila dividendu 47 Kč za akcii, dozorčí radu opustí Košťál

Valná hromada energetické společnosti včera krátce před 21:00 skončila, trvala téměř 12 hodin. Schválila dividendu z loňského očištěného zisku 47 Kč za akcii. Celkově tak mezi akcionáře firma rozdělí 25,3 miliardy Kč, stát z toho dostane 17,6 miliardy Kč. V rámci dalších bodů hromada bez náhrady odvolala z dozorčí rady Vratislava Košťála. Po více než devítihodinovém projednávání zpráv vedení firmy nabral další průběh rychlejší tempo, zbylých šest bodů programu akcionáři projednali během necelých tří hodin. Do libeňské haly O2 universum v Praze dorazilo přibližně 290 akcionářů, méně než loni.



Hlasování o dividendě bylo tradičně nejvíce očekávaným bodem valné hromady . Akcionáři tentokrát hlasovali o jediném návrhu, který vzneslo představenstvo firmy a odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku. Schválená dividenda je tak nižší než loni, kdy podnik vyplácel 52 korun za akcii, celkově 28 miliard korun. Stát jak největší akcionář letos žádný protinávrh nepodal.



Valná hromada řešila také složení dozorčí rady. Z ní byl akcionáři odvolán bývalý šéf Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Vratislav Košťál, který byl členem rady od listopadu 2022. Jeho místo zůstane v radě zatím neobsazené. Potvrzen v radě na další období byl naopak její současný místopředseda Roman Binder.



Nejdelším bodem jednání byl ovšem hned ten první, který byl věnován zprávám orgánů společnosti. Akcionáři se nejčastěji vedení podniku dotazovali na přístup firmy k takzvané windfall tax z neočekávaného zisku. Minoritní akcionáře například zajímalo, proč představenstvo nepodalo proti mimořádné dani žalobu. Podle člena představenstva Martina Nováka ale na základě vlastních právních analýz nemá dostatek právních argumentů pro to, aby žalobu podal. Není podle něj v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.



V rámci dalších odpovědí na otázky akcionářů členové vedení například uvedli, že o harmonogramu odstavování uhelných elektráren podnik zatím nerozhodl. Podle místopředsedy představenstva Pavla Cyraniho se firma bude rozhodovat z roku na rok, přičemž klíčový bude vývoj na trhu. V současnosti se jeví pro další využití uhlí jako krizový rok 2028, tento termín se však může podle Cyraniho kdykoliv změnit. Zástupci firmy dále uvedli, že studie proveditelnosti k těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách by měla být dokončena v druhé polovině letošního roku. Příprava financování projektu se bude probírat letos na podzim. Vedení také avizovalo chystané dokončení nákupu přibližně pětinového podílu britské firmy SMR v červenci. S firmou bude spolupracovat na vývoji modulárních reaktorů.



Ve druhém bodu programu valná hromada schválila účetní závěrku podniku za rok 2024. v loňském roce vydělal 30,5 miliardy korun. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl téměř o tři procenta. Stoupl rovněž zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA), meziročně se naopak firmě snížil zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je rozhodující pro dividendu. Loni činil 31,8 miliardy korun, což je meziročně o tři miliardy méně.



Skupina patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.