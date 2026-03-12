Hledat v komentářích

Zalando expanduje v USA mimo e-shop. Jeho podnikovou platformu adoptuje Levi’s. Akcie rostou o 13 procent

12.03.2026 11:30, aktualizováno: 12.3. 12:37
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Aktualizováno

Německý online prodejce módy Zalando uvedl, že výrobce džínů Levi Strauss & Co. je prvním americkým zákazníkem jeho podnikové e-commerce platformy (SaaS) Scayle, která je součástí strategie společnosti expandovat mimo její nákupní platformu zaměřenou na spotřebitele. Scayle posílí online operace Levi's v USA, Kanadě a Evropě a měla by zvýšit ziskovost Zalanda, protože software generuje vyšší marže než maloobchodní tržby, uvedl generální ředitel Zalanda David Schröder. Akcie na zprávu reagují prudkým růstem.

Za poslední rok jsou akcie Zalanda ve velkém útlumu, když ztratily přibližně třetinu své hodnoty. Na pětiletém horizontu je výkonnost ještě horší – po žních za doby koronavirové pandemie sletěly akcie dolů o více než 70 procent. Dnes ale díky dohodě s Levi’s znatelně pookřály - dopoledne rostly na burze ve Frankfurtu až o deset procent, po poledni dokonce už o více než 13 procent.

„Je to největší příležitost k expanzi, kterou můžeme využít,“ řekl Schröder v rozhovoru s agenturou Bloomberg k dohodě s americkou ikonickou značkou.

Společnost získala přístup ke Scayle prostřednictvím loňské akvizice národního konkurenta About You (za cenu 6,50 EUR za akcii neboli 1,2 mld. EUR). Podnikání s touto platformou od té doby rozvíjí po boku své původní nákupní platformy. Software, který pomáhá firmám provozovat a spravovat jejich online obchody, konkuruje produktům společností SAP, Salesforce nebo Shopify.

About You očekává, že se postupně ke Scayle zaregistruje více amerických klientů, uvedl v rozhovoru spoluzakladatel firmy Tarek Müller, podle něhož je ještě letos plánováno minimálně jedno další oznámení.

Zalando se v USA omezuje na software, zatímco v Evropě chce stále expandovat prostřednictvím své spotřebitelské platformy. Společnost tvoří přibližně čtyři procenta evropského módního trhu v hodnotě 500 miliard eur (580 mld. USD) a ačkoliv cílem je organický růst, tak fúze a akvizice jsou „součástí našeho souboru strategických nástrojů,“ podotkl Schröder.

Německá e-commerce společnost dnes také ohlásila další dvě pozitivní zprávy pro investory. Jednak oznámila zpětný odkup akcií až do výše 300 milionů eur (347 mil. USD) a jednak uvedla, že po akvizici About You udělala mimořádný pokrok v zachycování synergických efektů a cílů, aby dosáhla ročního přínosu ve výši 100 milionů eur v roce 2028, což je o rok napřed oproti původnímu plánu.

Akcie Zalanda byly v posledních měsících pod tlakem i proto, že analytici vyjádřili obavy o ziskovost kvůli rostoucímu obchodu na sociálních sítích, v čemž expanduje zejména TikTok Shop v Evropě a USA. Podle odborníků tak tradičním online tržištím hrozí pokles poptávky právě na úkor sociálních sítí.

Schröder to však vnímá a tvrdí, že TikTok vnímá spíše jako další kanál pro značky než jako hlavní hrozbu. „Většina e-commerce se stále odehrává na platformách, jako jsou Zalando a About You. A nemyslíme si, že se to změní,“ uzavřel.

0

 

