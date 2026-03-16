Ropa snížila tlak na akcie i dluhopisy, volatilita se snižuje

Začátek nového týdne je na trzích rozpačitý. Samozřejmě se stále nejvíc sleduje dění na Blízkém východě, kde žádné jasné rozuzlení zatím není na pořadu dne. Co se týče trhů, na jedné straně pracují s vyhlídkou protahování problémů, na straně druhé ale vidí snahu problémy zmírňovat i možnost náhlého zvratu ze strany Donalda Trumpa. To samo o sobě zvedá napětí a neochotu pouštět se do větších akcí.
Během pondělí ještě cena ropy stoupala, ale později zamířila přece jen o něco níž, takže Brent se obchoduje pod 103 dolary. Spolu s tím klesají výnosy dluhopisů, a to na hlavních trzích asi o 3-5 bps. Akcie v Evropě začaly růstově, zisky následně smazaly, ale později se opět vydávají nahoru právě s přispěním klidnějšího ropného trhu. Po poledni se hlavní indexy už shodují na růstu, který je sice někde těsný (CAC40 +0,1 pct), ale místy už celkem solidní (AEX +0,4 pct). Americké futures postupují vzhůru a naznačují tak momentální zlepšování sentimentu. Volatilita měřená indexem VIX se oproti pátku snížila.
Na programu je dnes index aktivity Empire State Manufacturing, který naznačí náladu v jednom z důležitých amerických průmyslových regionů už v březnu s aktuálním energetickým šokem. I tak ale budou mít největší potenciál hýbat s náladou další prohlášení o íránské válce, případně zprávy o útocích atp.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:29 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4314
|-0.1389
|24.5045
|24.4091
|CZK/USD
|21.2920
|-0.5507
|21.4365
|21.2800
|HUF/EUR
|389.7533
|-0.9074
|393.3452
|389.4973
|PLN/EUR
|4.2641
|-0.2889
|4.2777
|4.2614
|CNY/EUR
|7.9130
|0.4126
|7.9176
|7.8805
|JPY/EUR
|182.7215
|0.1938
|182.7870
|181.8674
|JPY/USD
|159.2400
|-0.3068
|159.6250
|159.1650
|GBP/EUR
|0.8648
|0.1337
|0.8651
|0.8625
|CHF/EUR
|0.9042
|0.0282
|0.9049
|0.9029
|NOK/EUR
|11.1324
|-0.2026
|11.1762
|11.1229
|SEK/EUR
|10.7609
|-0.5876
|10.8160
|10.7600
| USD/EUR
|1.1474
|0.4988
|1.1482
|1.1414
|AUD/USD
|1.4186
|-0.7833
|1.4302
|1.4176
|CAD/USD
|1.3684
|-0.2540
|1.3723
|1.3680