Ropa snížila tlak na akcie i dluhopisy, volatilita se snižuje

16.03.2026 12:30
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Začátek nového týdne je na trzích rozpačitý. Samozřejmě se stále nejvíc sleduje dění na Blízkém východě, kde žádné jasné rozuzlení zatím není na pořadu dne. Co se týče trhů, na jedné straně pracují s vyhlídkou protahování problémů, na straně druhé ale vidí snahu problémy zmírňovat i možnost náhlého zvratu ze strany Donalda Trumpa. To samo o sobě zvedá napětí a neochotu pouštět se do větších akcí. 

Během pondělí ještě cena ropy stoupala, ale později zamířila přece jen o něco níž, takže Brent se obchoduje pod 103 dolary. Spolu s tím klesají výnosy dluhopisů, a to na hlavních trzích asi o 3-5 bps. Akcie v Evropě začaly růstově, zisky následně smazaly, ale později se opět vydávají nahoru právě s přispěním klidnějšího ropného trhu. Po poledni se hlavní indexy už shodují na růstu, který je sice někde těsný (CAC40 +0,1 pct), ale místy už celkem solidní (AEX +0,4 pct). Americké futures postupují vzhůru a naznačují tak momentální zlepšování sentimentu. Volatilita měřená indexem VIX se oproti pátku snížila. 

Na programu je dnes index aktivity Empire State Manufacturing, který naznačí náladu v jednom z důležitých amerických průmyslových regionů už v březnu s aktuálním energetickým šokem. I tak ale budou mít největší potenciál hýbat s náladou další prohlášení o íránské válce, případně zprávy o útocích atp.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:29 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4314 -0.1389 24.5045 24.4091
CZK/USD 21.2920 -0.5507 21.4365 21.2800
HUF/EUR 389.7533 -0.9074 393.3452 389.4973
PLN/EUR 4.2641 -0.2889 4.2777 4.2614
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9130 0.4126 7.9176 7.8805
JPY/EUR 182.7215 0.1938 182.7870 181.8674
JPY/USD 159.2400 -0.3068 159.6250 159.1650
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8648 0.1337 0.8651 0.8625
CHF/EUR 0.9042 0.0282 0.9049 0.9029
NOK/EUR 11.1324 -0.2026 11.1762 11.1229
SEK/EUR 10.7609 -0.5876 10.8160 10.7600
USD/EUR 1.1474 0.4988 1.1482 1.1414
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4186 -0.7833 1.4302 1.4176
CAD/USD 1.3684 -0.2540 1.3723 1.3680
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




