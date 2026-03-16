Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu

Krize na Blízkém východě pokračuje už třetím týdnem a s ní dál trvá i růst cen ropy, protože lodní doprava v Hormuzském průlivu pořád stojí. Brent v pondělí dopoledne přidává kolem půldruhého procenta a přesahuje 104 dolarů za barel, přičemž ráno byl růst ještě výraznější (až 106 USD/barel). Do toho přichází nedělní vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že ostatní země by měly USA pomoci v zajištění Hormuzského průlivu, protože z klíčové lodní trasy podle něj těží více než Washington.
V rozhovoru s novináři na palubě Air Force One Trump řekl, že země jako Čína, které více spoléhají na dodávky ropy procházející Hormuzem, by měly přispět k jeho ochraně. "Požaduji, aby tyto země přišly a chránily své vlastní území, protože je to jejich území. Je to místo, odkud čerpají energie. A měli by přijít a pomoci nám ji chránit," citoval Trumpa server CNBC.
Šéf Bílého domu uvedl, že asi 90 procent čínského dovozu ropy prochází průlivem, zatímco USA na něm spoléhají pouze z jednoho až dvou procent. Analytici však upozorňují, že Peking poslední dvě desetiletí diverzifikoval dodávky energie a budoval strategické rezervy, aby možné narušení zmírnil.
Trump o víkendu také oznámil, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Pohrozil, že nařídí zničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově, pokud bude Írán bránit bezpečné plavbě Hormuzským průlivem.
"Útoky na ostrov Charg zjevně posílily obavy o dodávky, protože tudy prochází většina íránského exportu," uvedli podle agentury Reuters analytici komoditního trhu ze společnosti .
Ostatní země se ale do ochrany Hormuzu zapojit zatím neplánují. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová dnes uvedla, že členské státy Evropské unie prodiskutují, co může evropská strana udělat pro to, aby Hormuzský průliv zůstal otevřený pro mezinárodní lodní dopravu, nic konkrétního ale nesdělila.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová uvedla, že neexistují plány vyslat válečné lodě k doprovodu plavidel na Blízkém východě, zatímco australská ministryně dopravy Catherine Kingová v rozhovoru pro ABC uvedla, že Canberra lodě do tohoto území také neposílá, píše CNBC.
Agentura Reuters minulý týden informovala, že americké námořnictvo odmítá "téměř denně" žádosti lodního průmyslu o doprovod lodí. Tři informované zdroje agentury z lodního průmyslu uvedly, že riziko útoků je zatím příliš vysoké.
