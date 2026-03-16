Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu

Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu

16.03.2026 11:03
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Krize na Blízkém východě pokračuje už třetím týdnem a s ní dál trvá i růst cen ropy, protože lodní doprava v Hormuzském průlivu pořád stojí. Brent v pondělí dopoledne přidává kolem půldruhého procenta a přesahuje 104 dolarů za barel, přičemž ráno byl růst ještě výraznější (až 106 USD/barel). Do toho přichází nedělní vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že ostatní země by měly USA pomoci v zajištění Hormuzského průlivu, protože z klíčové lodní trasy podle něj těží více než Washington.

V rozhovoru s novináři na palubě Air Force One Trump řekl, že země jako Čína, které více spoléhají na dodávky ropy procházející Hormuzem, by měly přispět k jeho ochraně. "Požaduji, aby tyto země přišly a chránily své vlastní území, protože je to jejich území. Je to místo, odkud čerpají energie. A měli by přijít a pomoci nám ji chránit," citoval Trumpa server CNBC.

Šéf Bílého domu uvedl, že asi 90 procent čínského dovozu ropy prochází průlivem, zatímco USA na něm spoléhají pouze z jednoho až dvou procent. Analytici však upozorňují, že Peking poslední dvě desetiletí diverzifikoval dodávky energie a budoval strategické rezervy, aby možné narušení zmírnil.

Trump o víkendu také oznámil, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Pohrozil, že nařídí zničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově, pokud bude Írán bránit bezpečné plavbě Hormuzským průlivem.

"Útoky na ostrov Charg zjevně posílily obavy o dodávky, protože tudy prochází většina íránského exportu," uvedli podle agentury Reuters analytici komoditního trhu ze společnosti ING.

Ostatní země se ale do ochrany Hormuzu zapojit zatím neplánují. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová dnes uvedla, že členské státy Evropské unie prodiskutují, co může evropská strana udělat pro to, aby Hormuzský průliv zůstal otevřený pro mezinárodní lodní dopravu, nic konkrétního ale nesdělila.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová uvedla, že neexistují plány vyslat válečné lodě k doprovodu plavidel na Blízkém východě, zatímco australská ministryně dopravy Catherine Kingová v rozhovoru pro ABC uvedla, že Canberra lodě do tohoto území také neposílá, píše CNBC.

Agentura Reuters minulý týden informovala, že americké námořnictvo odmítá "téměř denně" žádosti lodního průmyslu o doprovod lodí. Tři informované zdroje agentury z lodního průmyslu uvedly, že riziko útoků je zatím příliš vysoké.

Zdroj: Patria, ČTK


Čtěte více:

Válka mění pravidla hry. Obavy ze stagflace nutí investory hledat exotičtější alternativy na trhu
13.03.2026 10:23
Válka mění pravidla hry. Obavy ze stagflace nutí investory hledat exotičtější alternativy na trhu
Válka na Blízkém východě narušuje tradiční investiční zajištění a mění...
Proč se zlato od íránského konfliktu prakticky nepohnulo? Sílící dolar či hrozba inflace a vyšších sazeb
13.03.2026 15:06
Proč se zlato od íránského konfliktu prakticky nepohnulo? Sílící dolar či hrozba inflace a vyšších sazeb
V době geopolitického napětí, které je v posledních týdnech kvůli válc...
Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl
13.03.2026 15:35
Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl
Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zpomalil v ...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    16.03.2026 11:34

    A proč se nechal Izraelem přinutit k téhle válce? Tak proč teď bulí?
    Orlus
    • Přidat názor
       
      16.03.2026 11:42

      v tomto regionu nelze najit zadne "dobre" reseni. Bud nechate tento region byt, at si zije vlastim zivotem a driv nebo pozdejs tihle fanatci proste "odstrani Izrael z mapy", a nebo se do toho zapojite s tim, ze vite, ze nejaka zmena rezimu / mysleni obyvatel stejne nezmenite a pouze "odsunete" problem na pozdejsi dobu .... ani jedno sice nechcete, ale nemate jak to nejak rozumne vyresit
      BorisHead
