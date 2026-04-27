Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Událostmi nabitý týden se rozjíždí pomalu, drahá ropa nevadí

27.04.2026 12:35
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akciové trhy začínají nový týden celkově lehce v plusu. DAX přidává 0,6 %, CAC40 si připisuje 0,4 %, FTSE100 balancuje pouze těsně v zeleném, zatímco AEX mírně ztrácí. Americké futures zatím nevykazují významnou změnu.

Dluhopisové trhy jsou na tom hůř, ale ani zde nesledujeme podstatné změny, když se výnosy posouvají jen mírně nahoru. Eurodolar se zvedá na 1,1745, zatímco zlato zhruba drží pozice.

Ropa pokračuje směrem vzhůru. Nejde o rychlý postup, ale cena Brentu už se dostává na 108 dolarů, což by při vytrvání už byla nepříjemně vysoká cena s dopady na ekonomiku. Někteří velcí hráči (Goldman Sachs, Morgan Stanley) přecházejí k alternativním scénářům s vyšší cenou ropy po delší dobu. Akciím však Írán ve štěstí nebrání díky tomu, že nadále převládá naděje na výhledové řešení blokády Hormuzského průlivu.

Toto téma se pochopitelně bude sledovat i dál, ale krom něho si o slovo řeknou v nejbližších dnech také výsledky velkých technologických firem, centrální banky včetně Fedu a také některá zajímavá makrodata (viz náš Týdenní výhled). Pomalejší vstup do nového týdne tedy může odrážet i určitou opatrnost před sérií potenciálně vlivných kurzotvorných zpráv. Kalendář na pondělí je přitom ještě poměrně skromný.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:34 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3477 0.0412 24.3828 24.3262
CZK/USD 20.7345 -0.2516 20.8155 20.7235
HUF/EUR 363.4571 -0.4997 366.4677 363.0813
PLN/EUR 4.2449 0.0417 4.2474 4.2396
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0122 0.1591 8.0182 8.0022
JPY/EUR 186.9422 0.0835 187.0485 186.6804
JPY/USD 159.2010 -0.1452 159.5975 159.0900
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8662 -0.0092 0.8673 0.8658
CHF/EUR 0.9210 0.0830 0.9219 0.9196
NOK/EUR 10.8866 -0.3049 10.9507 10.8606
SEK/EUR 10.7985 -0.2488 10.8306 10.7930
USD/EUR 1.1742 0.1702 1.1751 1.1705
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3914 -0.6498 1.4007 1.3906
CAD/USD 1.3610 -0.4247 1.3682 1.3606
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět