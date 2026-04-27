Událostmi nabitý týden se rozjíždí pomalu, drahá ropa nevadí

Evropské akciové trhy začínají nový týden celkově lehce v plusu. DAX přidává 0,6 %, CAC40 si připisuje 0,4 %, FTSE100 balancuje pouze těsně v zeleném, zatímco AEX mírně ztrácí. Americké futures zatím nevykazují významnou změnu.
Dluhopisové trhy jsou na tom hůř, ale ani zde nesledujeme podstatné změny, když se výnosy posouvají jen mírně nahoru. Eurodolar se zvedá na 1,1745, zatímco zlato zhruba drží pozice.
Ropa pokračuje směrem vzhůru. Nejde o rychlý postup, ale cena Brentu už se dostává na 108 dolarů, což by při vytrvání už byla nepříjemně vysoká cena s dopady na ekonomiku. Někteří velcí hráči (Goldman Sachs, Morgan Stanley) přecházejí k alternativním scénářům s vyšší cenou ropy po delší dobu. Akciím však Írán ve štěstí nebrání díky tomu, že nadále převládá naděje na výhledové řešení blokády Hormuzského průlivu.
Toto téma se pochopitelně bude sledovat i dál, ale krom něho si o slovo řeknou v nejbližších dnech také výsledky velkých technologických firem, centrální banky včetně Fedu a také některá zajímavá makrodata (viz náš Týdenní výhled). Pomalejší vstup do nového týdne tedy může odrážet i určitou opatrnost před sérií potenciálně vlivných kurzotvorných zpráv. Kalendář na pondělí je přitom ještě poměrně skromný.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:34 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3477
|0.0412
|24.3828
|24.3262
|CZK/USD
|20.7345
|-0.2516
|20.8155
|20.7235
|HUF/EUR
|363.4571
|-0.4997
|366.4677
|363.0813
|PLN/EUR
|4.2449
|0.0417
|4.2474
|4.2396
|CNY/EUR
|8.0122
|0.1591
|8.0182
|8.0022
|JPY/EUR
|186.9422
|0.0835
|187.0485
|186.6804
|JPY/USD
|159.2010
|-0.1452
|159.5975
|159.0900
|GBP/EUR
|0.8662
|-0.0092
|0.8673
|0.8658
|CHF/EUR
|0.9210
|0.0830
|0.9219
|0.9196
|NOK/EUR
|10.8866
|-0.3049
|10.9507
|10.8606
|SEK/EUR
|10.7985
|-0.2488
|10.8306
|10.7930
| USD/EUR
|1.1742
|0.1702
|1.1751
|1.1705
|AUD/USD
|1.3914
|-0.6498
|1.4007
|1.3906
|CAD/USD
|1.3610
|-0.4247
|1.3682
|1.3606