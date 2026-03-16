Meta sází na AI efektivitu: počet zaměstnanců může klesnout o pětinu

Meta sází na AI efektivitu: počet zaměstnanců může klesnout o pětinu

16.03.2026 10:31
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Před pár týdny vzbudil velkou pozornost fintech Block, když oznámil redukci pracovní síly až o 40 procent. Šéf společnosti Jack Dorsey to zdůvodnil adaptací umělé inteligence, která podle něj změní budoucnost pracovní produktivity. Nyní se s podobným krokem vytáhla Meta Platforms, která by podle víkendové zprávy agentury Reuters mohla propustit 20 procent zaměstnanců.

Meta se snaží vyrovnat nákladné investice na AI infrastrukturu a připravit se na vyšší efektivitu dosaženou pracovníky podporovanými AI, a proto sáhne k úbytku až pětiny pracovníků, tvrdí tři nejmenované zdroje Reuters s tím, že datum škrtů zatím nebylo stanoveno a stejně tak ani definitivní rozsah propouštění.

Mluvčí Mety Andy Stone v odpovědi pro agenturu uvedl, že se jedná o „spekulativní zpravodajství o teoretických krocích (společnosti)," řekl.

Akcie Mety reagují na zprávu v pondělním premarketu růstem přibližně o tři procenta.

Pokud se Meta skutečně rozhodne propustit 20 procent zaměstnanců, půjde o největší restrukturalizaci ve firmě od konce roku 2022 (v listopadu -13 % pracovní síly) a začátku roku 2023. Meta tehdy toto období nazvala "rokem efektivity". Podle posledních dostupných údajů zaměstnávala společnost k 31. prosinci 2025 bezmála 79 tisíc lidí.

Během posledního roku generální ředitel Mark Zuckerberg tlačil na to, aby společnost převzala v generativní AI silnější pozici. To se projevilo například v nabízení masivních platových balíčků v hodnotě až stovek milionů dolarů během následujících čtyř let za cílem získat přední AI inženýry do nového týmu superinteligence, připomíná Reuters.

Společnost dříve také uvedla, že plánuje do roku 2028 investovat 600 miliard dolarů do výstavby datových center. Minulý týden společnost akvírovala Moltbook, sociální síť vytvořenou pro AI agenty, a nejméně dvě miliardy dolarů nedávno vynaložila na koupi čínského AI startupu Manus.

Zuckerberg začátkem roku naznačil, že uvnitř firmy už dochází ke zvýšení efektivity. Uvedl, že už si všímá projektů, které dříve vyžadovaly velké týmy, a nyní je realizuje jediný velmi talentovaný člověk.

Plány Mety odrážejí širší trend, který letos mezi hlavními americkými společnostmi, zejména v technologickém sektoru, nastal. Vedoucí pracovníci totiž poukazují na nedávná zlepšení AI systémů. Třeba Amazon v lednu potvrdil, že propustí přibližně 16 tisíc pracovníků, což představuje téměř deset procent jeho pracovní síly a o radikálním kroku Blocku už jsme se zmínili výše.

„Uvedené snížení počtu zaměstnanců v Metě by potvrdilo, že AI začíná přinášet skutečné zvýšení produktivity ve velkém měřítku a zároveň by pomohlo kompenzovat výrazný nárůst kapitálových výdajů na AI,“ uvedl analytik Jefferies Brent Thill. To by tak podle něj znamenalo nejen lepší marže pro společnost, „ale širší rozhled pro sektor technologií/softwaru, protože investoři přehodnocují souvislost mezi počtem zaměstnanců, růstem a ziskovostí“, dodal. Jefferies má na Metě vysokou cílovou cenu akcií ve výši 1 000 dolarů.

 

Váš názor
  • Přidat názor
    už to přichází...
    16.03.2026 12:30

    dosud říkala většina komentářů, že tak jako vždy v minulosti...s každou novou technologií se Nezaměstnanost v globálu nezvýší (..a když, tak možná jen dočasně.. a jen v některých oblastech...). ..a že přibude mnoho nových pracovních míst v jiných oblastech...
    SFX
    • Přidat názor
      Re: už to přichází...
      16.03.2026 12:34

      .... ale tak jako v mnoha jiných oblastech ekonomiky a finančních trhů v posledních 4-5 letech (viz také komentáře p. Soustružníka) .. zdá se, že iv tomto případě bude platit... TENTOKRÁT to bude JINAK (!) ..... ....a ani mnohem Nižší úrokové sazby (jak je vehementně !! vyžaduje Trump) ....postupnému plíživému - ale trvalému Nárůstu NEZAMĚSTNANOSTI - NEZABRÁNÍ...
      SFX
