Nebius získal velkého zákazníka. Meta si za 27 miliard dolarů kupuje přístup k jeho AI infrastruktuře

16.03.2026 13:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Meta Platforms pokračuje v agresivních nákladech na AI. Nově uzavřela dohodu s Nebius Group, neocloudem provozujícím AI datová centra, v hodnotě až 27 miliard dolarů. Díky tomu získá přístup k nejmodernější infrastruktuře umělé inteligence. Akcie Nebiusu reagují na zprávu v premarketu prudkým růstem až o 15 procent.

Nebius, který má mj. strategické partnerství s Nvidií, poskytne Metě od začátku roku 2027 vyhrazenou kapacitu v hodnotě 12 miliard dolarů. Meta se navíc zavázala k nákupu dodatečné kapacity v hodnotě až 15 miliard dolarů, kterou Nebius buduje pro zákazníky třetích stran.

„Jsme potěšeni, že můžeme rozšířit naše významné partnerství s cílem urychlit budování a růst našeho klíčového podnikání v oblasti cloudu s umělou inteligencí,“ uvedl v tiskovém prohlášen Nebius generální ředitel Arkadij Volož.

Tato investice představuje jednu z největších dvoustranných smluv, které Meta podepsala, a podtrhuje snahu majitele Instagramu a Facebooku o větší výpočetní kapacitu pro vývoj produktů umělé inteligence, píše agentura Bloomberg. Zároveň připomněla, že Meta už s Nebiusem loni podepsala jinou dohodu v hodnotě tří miliard dolarů.

Meta učinila z umělé inteligence svou hlavní prioritu a značně do jejího rozvoje investuje, aby mohla konkurovat rivalům, jako jsou OpenAI nebo Google. Letos už proto uzavřela partnerské dohody v hodnotě několika miliard dolarů s Nvidí a AMD, které dodávají potřebný hardware (čipy), na němž AI běží.

Generální ředitel Mark Zuckerberg loni uvedl, že společnost do roku 2028 utratí 600 miliard dolarů na infrastrukturní projekty v USA. Za tímto účelem se Meta spoléhala na zisky generované svou reklamní činností, ale také získala externí prostředky na financování infrastrukturních projektů. Společnost vyvíjí vlastní špičkové AI modely a vytvořila několik produktů umělé inteligence, včetně chatbota, který je k dispozici v jejích různých aplikacích.

Pro Nebius se v krátké době jedná o druhou dohodu se zástupcem amerického big techu. Minulý týden Nvidia oznámila, že do podniku investuje dvě miliardy dolarů, což vedlo k 16procentnímu nárůstu akcií nizozemské společnosti.

Zdroj foto: Nebius


