Meta dál šlape do AI. Nově investuje dalších 21 miliard dolarů do CoreWeave

Meta Platforms nadále zvyšuje investice do umělé inteligence, a tak prohlubuje svou spolupráci s CoreWeave. Společnost Marka Zuckerberga se nově zavázala investovat dalších 21 miliard dolarů do AI cloudové infrastruktury CoreWeave nad rámec již předchozí dohody ve výši 14,2 miliardy dolarů.
Nová dohoda se vztahuje na období mezi lety 2027 až 2032, zatímco ta předchozí, již obě firmy oznámily loni v září, platí do roku 2031, informuje server CNBC.
Datová centra CoreWeave pohání stovky tisíc grafických procesorů Nvidie, které nabízí klíčovou infrastrukturu pro provoz pro AI modelů. Meta a další hyperscaleři sice budují vlastní zařízení, zároveň ale – vzhledem k neukojitelné poptávce po AI – potřebují kapacitu právě od firem jako je třeba CoreWeave, mezi jejíž zákazníky patří také , nebo OpenAI.
„Samozřejmě si mohou koupit výpočetní výkon. Přesto z nějakého důvodu všichni tito lidé, kteří si mohou koupit výpočetní techniku, cítí potřebu koupit ji od nás, kvůli kvalitě produktu, který dodáváme,“ řekl CNCB k dohdoě s Metou generální ředitel CoreWeave Mike Intrator.
Mluvčí Meta CNBC sdělil, že dohoda s CoreWeave je „součástí našeho portfolia založeného na přístupu k infrastruktuře, protože investujeme do kapacit pro naše AI ambice“.
V poslední zprávě o hospodaření Meta uvedla, že letošní kapitálové výdaje na AI dosáhnou 115 až 135 miliard dolarů, což bylo nad odhady Wall Street a téměř dvojnásobek částky vynaložené v roce 2025.
Zatímco hlavní reklamní byznys provozovateli sociálních sítí těží ze zaměření na AI, tak společnost má potíže prosadit se ve světě AI modelů, které v současnosti ovládají OpenAI, Anthropic a . I proto Meta investovala nemalé prostředky do založení divize Superintelligence Labs, jež vyvíjí pokročilé AI modely. Ve středu představila svůj nový model nazvaný Muse Spark.
Diverzifikace zákazníků
Nová dohoda s Metou pomůže CoreWeave dále diverzifikovat zákaznické portfolio a odklonit se od jakožto primárního zákazníka, který v roce 2024 tvořil 62 procent celkových příjmů této neocloudové firmy. Nyní žádný zákazník nebude tvořit více než 35 procent celkových prodejů, uvedl Intrator.
CoreWeave, která vstoupila na burzu v loňském roce, měla na konci roku 2025 na rozvaze dluh ve výši 21 miliard dolarů. V březnu si půjčila dalších 8,5 miliardy dolarů na infrastrukturu vázanou na nové smlouvy. Akcie společnosti letos posílily o 24 procent, na dnešní zprávu reagovaly v premarketu růstem o více než tři procenta.