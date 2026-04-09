Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Meta dál šlape do AI. Nově investuje dalších 21 miliard dolarů do CoreWeave

09.04.2026 15:04
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Meta Platforms nadále zvyšuje investice do umělé inteligence, a tak prohlubuje svou spolupráci s CoreWeave. Společnost Marka Zuckerberga se nově zavázala investovat dalších 21 miliard dolarů do AI cloudové infrastruktury CoreWeave nad rámec již předchozí dohody ve výši 14,2 miliardy dolarů.

Nová dohoda se vztahuje na období mezi lety 2027 až 2032, zatímco ta předchozí, již obě firmy oznámily loni v září, platí do roku 2031, informuje server CNBC.

Datová centra CoreWeave pohání stovky tisíc grafických procesorů Nvidie, které nabízí klíčovou infrastrukturu pro provoz pro AI modelů. Meta a další hyperscaleři sice budují vlastní zařízení, zároveň ale – vzhledem k neukojitelné poptávce po AI – potřebují kapacitu právě od firem jako je třeba CoreWeave, mezi jejíž zákazníky patří také Google, Microsoft nebo OpenAI.

„Samozřejmě si mohou koupit výpočetní výkon. Přesto z nějakého důvodu všichni tito lidé, kteří si mohou koupit výpočetní techniku, cítí potřebu koupit ji od nás, kvůli kvalitě produktu, který dodáváme,“ řekl CNCB k dohdoě s Metou generální ředitel CoreWeave Mike Intrator.

Mluvčí Meta CNBC sdělil, že dohoda s CoreWeave je „součástí našeho portfolia založeného na přístupu k infrastruktuře, protože investujeme do kapacit pro naše AI ambice“.

V poslední zprávě o hospodaření Meta uvedla, že letošní kapitálové výdaje na AI dosáhnou 115 až 135 miliard dolarů, což bylo nad odhady Wall Street a téměř dvojnásobek částky vynaložené v roce 2025.

Zatímco hlavní reklamní byznys provozovateli sociálních sítí těží ze zaměření na AI, tak společnost má potíže prosadit se ve světě AI modelů, které v současnosti ovládají OpenAI, Anthropic a Google. I proto Meta investovala nemalé prostředky do založení divize Superintelligence Labs, jež vyvíjí pokročilé AI modely. Ve středu představila svůj nový model nazvaný Muse Spark.

Diverzifikace zákazníků

Nová dohoda s Metou pomůže CoreWeave dále diverzifikovat zákaznické portfolio a odklonit se od Microsoftu jakožto primárního zákazníka, který v roce 2024 tvořil 62 procent celkových příjmů této neocloudové firmy. Nyní žádný zákazník nebude tvořit více než 35 procent celkových prodejů, uvedl Intrator.

CoreWeave, která vstoupila na burzu v loňském roce, měla na konci roku 2025 na rozvaze dluh ve výši 21 miliard dolarů. V březnu si půjčila dalších 8,5 miliardy dolarů na infrastrukturu vázanou na nové smlouvy. Akcie společnosti letos posílily o 24 procent, na dnešní zprávu reagovaly v premarketu růstem o více než tři procenta.

 

Čtěte více:

Meta sází na AI efektivitu: počet zaměstnanců může klesnout o pětinu
16.03.2026 10:31
Meta sází na AI efektivitu: počet zaměstnanců může klesnout o pětinu
Před pár týdny vzbudil velkou pozornost fintech Block, když oznámil re...
Nebius získal velkého zákazníka. Meta si za 27 miliard dolarů kupuje přístup k jeho AI infrastruktuře
16.03.2026 13:10
Nebius získal velkého zákazníka. Meta si za 27 miliard dolarů kupuje přístup k jeho AI infrastruktuře
Meta Platforms pokračuje v agresivních nákladech na AI. Nově uzavřela ...
Nebius postaví ve Finsku jedno z největších evropských AI datacenter
31.03.2026 15:33
Nebius postaví ve Finsku jedno z největších evropských AI datacenter
Nebius představil plány na výstavbu nového AI datového centra ve finsk...
OpenAI, Google a Anthropic se spojují proti čínským kopiím svých AI modelů
07.04.2026 12:21
OpenAI, Google a Anthropic se spojují proti čínským kopiím svých AI modelů
Přední konkurenti OpenAI, Anthropic a Google spojují své síly, aby zab...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.04.2026
17:05Od jakého dna by se akcie odrážely?
15:04Meta dál šlape do AI. Nově investuje dalších 21 miliard dolarů do CoreWeave
14:05Bloky v Dukovanech bude podle ČEZ možné provozovat až 80 let, vyžádalo by si to miliardové investice
13:20Provoz v Hormuzu se jen tak rychle nenormalizuje. Může to trvat měsíce, varují analytici
12:46ČNB v prvním čtvrtletí koupila pět tun zlata
11:45Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
10:19Pokračující boje i Fed přibrzdily nadšení investorů, pesimismus by však propuknout neměl  
9:34Meziroční růst českého průmyslu dál zpomalil, v únoru výroba stoupla o 1,3 %
9:00Rozbřesk: Křehké příměří na Blízkém východě. Trhy slaví, realita se ale příliš nemění
8:53Primoco postaví za 750 milionů nový závod v Písku
8:39Ropa znovu roste, protože Hormuz zůstává zavřený, futures jsou v záporu  
6:01Maďarské volby jako klíčový tržní katalyzátor. Investoři sází na změnu kurzu
08.04.2026
22:01Akcie prudce posílily po příměří mezi USA a Íránem, ropa výrazně oslabila  
17:15Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
17:10Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří
15:50Jestli na to máte nervy, využijte poklesů pro vstup, radí Psarofagis z Bloomberg Intelligence  
15:25Delta Air Lines jsou ve ztrátě, celoroční výhled kvůli válce nevydaly
14:40Ziskům o válce nikdo neřekl, trhy se odráží ode dna?
12:54PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?  
11:36Nejhorší je za námi a akcie rychle mažou válečné ztráty. Najdou i nový motor růstu?  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět