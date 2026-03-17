Rozbřesk: Porostou v eurozóně sazby? S ropou posiluje dolar

Rozbřesk: Porostou v eurozóně sazby? S ropou posiluje dolar

17.03.2026 8:54
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Aktuální týden je co do počtu zasedání centrální bank nabitý. Ve čtvrtek bude o nastavení úrokových sazeb rozhodovat Evropská centrální banka – v podmínkách vysoké nejistoty a nových proinflačních rizik očekáváme stabilitu sazeb na 2 %. V komunikaci ECB ale čekáme zřetelně jestřábí tón, který má dát najevo, že banka nechce opakovat chyby z let 2022–2023.

Tehdy ECB sázela na dočasnost inflačního šoku, který způsobila kombinace covidové uzávěry, drahých energií a rozpadlých dodavatelských řetězců. Se zvyšováním sazeb proto dlouho vyčkávala a reagovala až jako poslední z velkých centrálních bank, čímž zvýšila její celospolečenské náklady. Tato nepříjemná zkušenost je podle nás v Radě guvernérů stále velmi živá – a je také důvodem, proč bude centrální banka přistupovat k typově podobnému šoku – byť zatím znatelně menšího rozsahu – velmi obezřetně. 

Nejistota ohledně dopadů blízkovýchodního konfliktu zůstává enormní – ani osmnáctý den se nezdá, že by se blížila deeskalace, a hlavně výraznější zprůchodnění Hormuzského průlivu. Z pohledu ECB tak dává smysl zvolit vyčkávací přístup. Dražší pohonné hmoty se ale začnou do inflace v eurozóně promítat už v březnu. Oproti našemu původnímu odhadu, který počítal s viditelným podstřelováním 2% cíle po většinu roku, nyní očekáváme průměrnou inflaci 2,2 % (původně 1,8 %).

Prozatím tak počítáme s relativně omezenými druhotnými dopady – tedy průsakem prvotního energetického šoku do cen zboží a služeb v celé ekonomice. To se ale při déletrvajícím konfliktu může rychle změnit. A právě na tzv. druhotné dopady už měnová politika typicky reaguje. Podobně je tomu v případě inflačních očekávání, respektive jejich možného odkotvení z titulu vyšších cen energií, čemuž se bude chtít ECB za každou cenu vyhnout.

Shrnuto, podtrženo: naším základním scénářem zůstává stabilita úrokových sazeb ECB, její rétorika se ale naladí na jestřábí notu. Zároveň je potřeba zdůraznit jedno riziko. ECB je na současný typ šoků citlivější než jiné centrální banky právě kvůli své nedávné zkušenosti. Aktuální tržní sázky na jedno zvýšení sazeb v letošním roce tak nemusí být zcela mimo, neboť reflektují nastavení uvnitř Rady guvernérů – za žádnou cenu neopakovat chyby z let 2022-2023.

Koruna
Konflikt na Blízkém východě trvá již více než dva týdny, na což česká koruna doposud reagovala relativně mírným oslabením do okolí 24,40 EUR/CZK. Kombinace výrazně dražších energií (ropa a zemní plyn) a posilujícího dolaru koruně do karet rozhodně nehraje – pokud nedojde k brzkému uklidnění situace, může česká měna zlehka oslabovat nad 24,50 EUR/CZK.
Zranitelná je koruna zejména vůči dolarovým ziskům, které se z našeho pohledu mohou dále rozšiřovat pod hranici 1,15 EUR/USD. Vše ale bude záviset na délce trvání blízkovýchodního konfliktu a zejména na průchodnosti úzkého hrdla globální ekonomiky – Hormuzského průlivu.
Pomůže koruně tento čtvrtek ČNB? Úvahy o nižších sazbách jsou nyní mimo hru a my očekáváme jejich stabilitu na 3,5 %. Míra nejistoty ohledně proinflačního dopadu íránského šoku je enormní, proto dává smysl z pohledu centrální banky vyčkávat. Peněžní trh je ale naladěn extrémně jestřábím způsobem a tento rok počítá hned s dvojím zvýšením sazeb. Pokud by ČNB těmto agresivním sázkám ve čtvrtek nedostála, pro korunu může jít o negativní impuls s tím, jak by se zredukoval úrokový diferenciál vůči euru.

Eurodolar
Hormuzský průliv se zatím pootevřel jen minimálně a odhodlání amerického prezidenta Trumpa vést válku s Íránem nepolevuje. Výsledkem jsou opět rostoucí ceny ropy a tlak na pokles eurodolaru. Obchodování tak zůstane ve stínu konfliktu v Perském zálivu, a to minimálně do zítřejšího zasedání Fedu, resp. čtvrtečního zasedání ECB (více viz k tomu včera vydaná FX Strategie).

 

17.03.2026
15:36Man Group uvažuje o recesi vyvolané cenami ropy, podle Tradition Dubai trhy pracují se scénářem stagflace
13:29Goldman Sachs: Největší ropný šok v historii dopadá nejvíce na naftu a letecké palivo
13:18Studie: Umělá inteligence změní trh práce, nejvíc ohrozí administrativu
12:44Šéfka Commerzbank chce zvýšit zisk a ukázat, že nabídku od UniCredit nepotřebuje
11:55Důvěra v německou ekonomiku se prudce propadla, rostoucí ceny komodit tlačí na energeticky náročné obory
11:36Evropské akcie se vydávají vzhůru, DAX ale brzdí špatná data  
10:20Objednávky za bilion dolarů a mnohem víc. Co všechno Huang na každoroční konferenci Nvidie odhalil?
9:08Německo zatím z fondu na investice látá především díry v rozpočtu, tvrdí výzkumníci z Ifo
8:54Rozbřesk: Porostou v eurozóně sazby? S ropou posiluje dolar
8:48Šéf Nvidie čeká do 2027 objednávky za bilion dolarů, Trump věří, že získá Kubu. Evropska zahájí poklesem  
6:09Wall Street stále věří americkým akciím. S&P 500 má podle ní prostor k dalšímu růstu  
16.03.2026
16:43PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky  
15:57Historická zkušenost, na kterou nyní trhy moc nevěří
14:30Ropa nad sto dolary přepisuje evropský energetický sektor. Neste a Equinor táhnou, služby padají  
14:14Jak se Polsko z komunistické trosky stalo jednou z 20 největších ekonomik
13:39ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:10Nebius získal velkého zákazníka. Meta si za 27 miliard dolarů kupuje přístup k jeho AI infrastruktuře
12:30Ropa snížila tlak na akcie i dluhopisy, volatilita se snižuje  
11:03Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu
10:31Meta sází na AI efektivitu: počet zaměstnanců může klesnout o pětinu

