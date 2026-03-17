Šéf Nvidie čeká do 2027 objednávky za bilion dolarů, Trump věří, že získá Kubu. Evropska zahájí poklesem

Evropské akcie by měly v úterý otevřít mírně negativně, jelikož globální trhy zůstávají volatilní a ceny ropy nadále kolísají. Panevropský index Stoxx 50 klesá o 0,4 %, britský index FTSE 100 měl otevřít o 0,1 % níže, zatímco německý DAX , francouzský CAC 40 a italský FTSE MIB by měly zahájit úterní obchodování poklesem mezi 0,2 a 0,3 %.
Ceny ropy v pondělí klesly, přičemž WTI se obchodovala těsně pod 95 USD za barel, což je pokles z více než 100 USD o víkendu, poté, co zpráva Wall Street Journal uvedla, že USA brzy oznámí koalici zemí, která bude doprovázet lodě Hormuzským průlivem. Americký ministr financí Scott Bessent také v pondělí pro CNBC uvedl, že USA povolují íránským ropným tankerům průjezd průlivem. Ceny ropy však přes noc vyskočily o přibližně 4 procenta, protože přetrvává nejistota ohledně koalice vedené USA na ochranu námořní dopravy.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že věří, že bude mít tu čest získat Kubu. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters, podle kterých šéf Bílého domu své prohlášení dále neupřesnil. Před novináři hovořil podle agentur také o osvobození ostrova. Trump v minulých týdnech vyjádřil přesvědčení, že kubánská vláda brzy padne. Americký prezident podle AFP mluvil o tom, že karibský ostrov "získá tím či oním způsobem". Dříve dnes Trump řekl, že si Kuba přeje uzavřít dohodu se Spojenými státy. Washington ji podle něj buď brzy uzavře, nebo udělá to, co považuje za nezbytné.
Pozornost obchodníků se tento týden obrací k krokům centrálních bank, přičemž americký Federální rezervní systém (Fed) v úterý zahájí dvoudenní zasedání o měnové politice. Fed čelí trvalému tlaku ze strany Trumpa na snížení úrokových sazeb, ale válka s Íránem znamená, že obchodníci předpovídají, že centrální banka při oznámení svého rozhodnutí o měnové politice ve středu úrokové sazby ponechá beze změny.
V úterý zveřejní své výsledky společnosti a Poste Italiane, zatímco mezi zveřejněnými údaji bude i nejnovější údaj o ekonomickém sentimentu v EU.
Na pondělní výroční konferenci vývojářů společnosti vystoupil generální ředitel Jensen Huang před zaplněným sálem a uvedl, že očekává, že objednávky na produkty Blackwell a Vera Rubin dosáhnou do roku 2027 hodnoty 1 bilionu dolarů. V loňském roce společnost odhadovala, že tyto dvě technologie čipů přinesou tržby ve výši 500 miliard dolarů. Po zveřejnění výsledků společnosti minulý měsíc finanční ředitelka Colette Kress uvedla, že společnost očekává, že letošní růst překročí původní odhady. Huang uvedl, že poptávka prudce roste jak ze strany startupů, tak velkých společností.
Všem investorům, kteří sledují vývoj akciových trhů ve středoevropském regionu, nově nabízíme přehled o tom, jak v daný den uzavřely hlavní akciové indexy v Česku, Polsku a Maďarsku, spolu s přehledným uvedením titulů, které na uvedených burzách zaznamenaly nejvýraznější nárůst nebo pokles.
