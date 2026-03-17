Šéf Nvidie čeká do 2027 objednávky za bilion dolarů, Trump věří, že získá Kubu. Evropska zahájí poklesem

17.03.2026 8:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropské akcie by měly v úterý otevřít mírně negativně, jelikož globální trhy zůstávají volatilní a ceny ropy nadále kolísají. Panevropský index Stoxx 50 klesá o 0,4 %, britský index FTSE 100 měl otevřít o 0,1 % níže, zatímco německý DAX , francouzský CAC 40 a italský FTSE MIB by měly zahájit úterní obchodování poklesem mezi 0,2 a 0,3 %.

Ceny ropy v pondělí klesly, přičemž WTI se obchodovala těsně pod 95 USD za barel, což je pokles z více než 100 USD o víkendu, poté, co zpráva Wall Street Journal uvedla, že USA brzy oznámí koalici zemí, která bude doprovázet lodě Hormuzským průlivem.  Americký ministr financí Scott Bessent také v pondělí pro CNBC uvedl, že USA povolují íránským ropným tankerům průjezd průlivem. Ceny ropy však přes noc vyskočily o přibližně 4 procenta, protože přetrvává nejistota ohledně koalice vedené USA na ochranu námořní dopravy.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že věří, že bude mít tu čest získat Kubu. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters, podle kterých šéf Bílého domu své prohlášení dále neupřesnil. Před novináři hovořil podle agentur také o osvobození ostrova. Trump v minulých týdnech vyjádřil přesvědčení, že kubánská vláda brzy padne. Americký prezident podle AFP mluvil o tom, že karibský ostrov "získá tím či oním způsobem". Dříve dnes Trump řekl, že si Kuba přeje uzavřít dohodu se Spojenými státy. Washington ji podle něj buď brzy uzavře, nebo udělá to, co považuje za nezbytné.

Pozornost obchodníků se tento týden obrací k krokům centrálních bank, přičemž americký Federální rezervní systém (Fed) v úterý zahájí dvoudenní zasedání o měnové politice. Fed čelí trvalému tlaku ze strany Trumpa na snížení úrokových sazeb, ale válka s Íránem znamená, že obchodníci předpovídají, že centrální banka při oznámení svého rozhodnutí o měnové politice ve středu úrokové sazby ponechá beze změny.

V úterý zveřejní své výsledky společnosti Prudential a Poste Italiane, zatímco mezi zveřejněnými údaji bude i nejnovější údaj o ekonomickém sentimentu v EU.

Na pondělní výroční konferenci vývojářů společnosti Nvidia vystoupil generální ředitel Jensen Huang před zaplněným sálem a uvedl, že očekává, že objednávky na produkty Blackwell a Vera Rubin dosáhnou do roku 2027 hodnoty 1 bilionu dolarů. V loňském roce společnost odhadovala, že tyto dvě technologie čipů přinesou tržby ve výši 500 miliard dolarů. Po zveřejnění výsledků společnosti Nvidia minulý měsíc finanční ředitelka Colette Kress uvedla, že společnost očekává, že letošní růst překročí původní odhady. Huang uvedl, že poptávka prudce roste jak ze strany startupů, tak velkých společností.

Všem investorům, kteří sledují vývoj akciových trhů ve středoevropském regionu, nově nabízíme přehled o tom, jak v daný den uzavřely hlavní akciové indexy v Česku, Polsku a Maďarsku, spolu s přehledným uvedením titulů, které na uvedených burzách zaznamenaly nejvýraznější nárůst nebo pokles.
Závěrečné hodnoty hlavních středoevropských burzovních indexů
ze dne 16.03.2026
Burza Index Závěrečná cena Změna (%)
Warsaw SE WIG-20 Single Market Index WIG20 3292.46 0.55
PX Index PX 2528.67 0.51
Česká republika
Největší vzestupy
Název Změna (%)
ČEZ 4.00
KOFOLA ČS 0.96
Největší pády
Název Změna (%)
PHILIP MORRIS ČR -1.01
MONETA MONEY BANK -0.55
KOMERČNÍ BANKA -0.45
ERSTE BANK -0.22
Polsko
Největší vzestupy
Název Změna (%)
CD Projekt Faktor 3x short Zertifikat 100.00
ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future Faktor 4x short Zertifikat 100.00
5xSWIG20/RCB open 50.00
5xL CBK/RBI open 39.89
Allegro Faktor 2x long Zertifikat 38.46
Největší pády
Název Změna (%)
Bank Pekao SA Faktor 3x short Zertifikat -50.00
mBank SA Faktor 3x short Zertifikat -50.00
3xL JSW/RCB open -38.10
3xL EUR/RCB open -33.33
5xL SDF/RBI open -33.33
Maďarsko
Největší vzestupy
Název Změna (%)
ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE 15.04
FuturAqua 8.60
EBDAITS10 5.53
iShares DAX Index 5.47
eSense Hum Res Rg 3.45
Největší pády
Název Změna (%)
Commerzbank -15.48
EBVWTL11 -10.46
Glia Nova Rg -8.33
EBBMWTL10 -7.20
EBEURUSDTS30 -6.51


PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky
16.03.2026 16:43
PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky
Finanční trhy vstupují do nového týdne s očima stále upřenýma na Írán,...
Historická zkušenost, na kterou nyní trhy moc nevěří
16.03.2026 15:57
Historická zkušenost, na kterou nyní trhy moc nevěří
Existuje jedna dobře známá historická zkušenost, na kterou nyní invest...
Wall Street stále věří americkým akciím. S&P 500 má podle ní prostor k dalšímu růstu
17.03.2026 6:09
Wall Street stále věří americkým akciím. S&P 500 má podle ní prostor k dalšímu růstu
Navzdory válce v Íránu, růstu cen ropy a slabšímu výkonu amerických a...


