Rozbřesk: Americký spotřebitel zatím ignoruje válku a dál utrácí

22.04.2026 9:06
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Kdo čekal, že vinou drahého benzínu šlápne americký spotřebitel na brzdu a začne se výrazně uskrovňovat v jiných položkách, ten se prozatím mýlí. Březnové maloobchodní tržby v USA byly totiž velmi silné, což mělo za následek pozitivní revizi našeho běžícího odhadu amerického HDP pro první kvartál. Náš Americký stopař se díky výborným tržbám posunul z hodnoty 2,45 % na 2,57 % (mezikvartálně anualizovaně).

K výše uvedenému je třeba dodat, že navzdory březnovým silným tržbám náš Stopař vidí příspěvek spotřeby k růstu v prvním čtvrtletí jako poměrně nízký – jen na úrovni 0,77 procentního bodu. Jinak řečeno, náš nowcast indikuje, že americký růst nebyl tažen v uplynulém kvartále spotřebou, ale nerezidenčními investicemi a zahraničním obchodem.

Dodejme, že první odhad amerického HDP zveřejní statistický úřad příští čtvrtek, přičemž den předtím bude publikován výsledek obchodní bilance za březen, která naším nowcastem může ještě viditelně pohnout. Každopádně pokud nepřijde nějaké zklamání, tak je třeba vidět, že již dnes Americký stopař vyčnívá nad zbytkem trhu a také nad respektovaným nowcastem atlantského Fedu (1,2 %).

K výše uvedenému se hodí poznamenat, že se v posledních týdnech opět projevuje výrazná divergence mezi měkkými a tvrdými makroekonomickými indikátory. Zatímco spotřebitelská nálada od počátku války v Perském zálivu v reakci na rostoucí ceny pohonných hmot padá, tak tvrdá data v podobě maloobchodních tržeb (bez benzínu) stále svižně rostou.

Opakuje se tak fenomén, který v podstatě začal v post-covidovém období a jenž v podstatě znamená, že předstihový indikátor jako např. průzkumy nálad mezi spotřebiteli již není tak relevantní, neboť vysílá falešné signály ohledně makroekonomické reality. Koneckonců, kdyby v USA bylo skutečně tak zle, jak indikují některé průzkumy spotřebitelských nálad, tak by těžko mohly být akciové trhy na historických maximech.

TRHY

Koruna

Koruna se v poklidu obchoduje u hladiny 24,30 EUR/CZK a vyčkává, jak dopadnou americko-íránská jednání o prodloužení příměří. Domácí makro kalendář je do konce týdne prázdný, korunový trh však bude sledovat komentáře centrálních bankéřů před blížícím se měnově-politickým zasedáním. Viceguvernérka Eva Zamrazilová včera uvedla, že úrokové sazby „jsou nyní tam, kde mají být“ a centrální banka nemá v reakci na energetický šok kam spěchat. To je v souladu s naším předpokladem o stabilitě sazeb na květnovém zasedání.

Eurodolar

Eurodolar se včera pokoušel dostat pod 1,175, když na trhu s ropou rostlo napětí, jak bude naloženo s koncem čtrnáctidenního napětí mezi USA a Íránem. K dalším rozhovorům mezi zeměmi sice nedošlo, ale americký prezident Trump vyhlásil, že příměří se nyní prodlužuje na neomezeně dlouhou dobu a že si USA „vystačí“ s trvalou blokádou íránských přístavů a celkově blokádou dopravy íránské ropy na trh. To sice neřeší otázku zablokovaného Hormuzského průlivu, ale ceny ropy na to reagují poklesem.

Jinak včera v rozpočtovém výboru amerického Senátu proběhlo slyšení kandidáta na příštího šéfa Fedu Kevina Warshe. Z něj vyplývá několik postřehů, které prozatím vyznívají ve směru k eurodolaru neutrálně. Warsh se směrem k dalšímu pohybu sazeb Fedu vyjádřil tak, že centrální banka bude mít před sebou několik těžkých rozhodnutí, přičemž pokud si má držet nezávislost, tak se nemůže zavazovat ke snižování sazeb. Ze slyšení rovněž vyplynulo, že není jasný (daný) časový plán pro Warshovo jmenování do čela Fedu, což musí odhlasovat celý Senát na doporučení rozpočtového výboru.

 


    22.04.2026 9:15

    Utrácí, než mu to zdraží.
    P0LDINKA
