Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
USA kvůli drahé ropě uvolní pravidla lodní přepravy, povolí obchody s Venezuelou

USA kvůli drahé ropě uvolní pravidla lodní přepravy, povolí obchody s Venezuelou

18.03.2026 17:12
Autor: Redakce, Patria.cz

Americký prezident Donald Trump na 60 dní pozastaví regulaci lodní přepravy ve snaze usnadnit zásobování ropou, jejíž ceny rostou kvůli válce s Íránem. Informoval o tom dnes Bílý dům. Washington v této souvislosti také oznámil zrušení zákazu obchodovat s venezuelskou státní ropnou společností, napsala agentura AP.

USA a Izrael od konce února útočí na Írán, který reaguje mimo jiné i útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Tam se prakticky zastavila nákladní doprava, což výrazně zvýšilo ceny ropy.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová dnes uvedla, že Trump pozastaví platnost takzvaného Jonesova zákona ve snaze zajistit plynulé zásobování důležitými zdroji v době pokračujících útoků na Írán. "Tento krok umožní dovážet bezplatně do amerických přístavů klíčové suroviny jako ropu, zemní plyn, hnojiva či uhlí po dobu 60 dnů," citovala Leavittovou agentura Reuters.

Zákon přijatý ve 20. letech minulého století má chránit americké rejdařské společnosti tím, že zavádí povinnost přepravovat zboží mezi americkými přístavy na lodích plujících pod americkou vlajkou, uvedla AP. Normě se podle agentury často kladou za vinu vysoké ceny zemního plynu.

Americké ministerstvo financí dnes také povolilo venezuelské státní společnosti PDVSA prodávat ropu přímo americkým firmám a na světové trhy. USA přitom přímé kontakty se společností financující venezuelský autoritářský režim dlouhá léta blokovaly prostřednictvím sankcí.

Obě dnešní rozhodnutí jsou podle AP dalším důkazem tlaku, jemuž Trumpova administrativa čelí kvůli zdražujícím pohonným hmotám v důsledku americko-izraelské války proti Íránu. Republikánský prezident voličům mimo jiné sliboval snižování cen benzínu i nafty, jejichž zdražení by jeho strana mohla zaplatit ztrátou voličů před listopadovými kongresovými volbami. Cena severomořské ropy Brent se dnes zvýšila o více než pět procent a blížila se ke 110 dolarům za barel. Před útokem na Írán a omezením provozu v Hormuzském průlivu se přitom pohybovala okolo 70 dolarů. Cena americké ropy WTI pak rostla pouze o 2 % na 98,2 USD, spread vůči brentu se tak rozšíři nejvíce od května 2019.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - PPI, y/y
15:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
19:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět