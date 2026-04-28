Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila dnes státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly. Agentura Reuters uvedla, že pro OPEC je to tvrdá rána.
Rozhodnutí emirátů může oslabit jednotu organizace i pozici jejího faktického vůdce Saúdské Arábie v době, kdy americko-izraelská válka proti Íránu způsobila šok na trzích s energetickými surovinami a narušila globální ekonomiku. Spojené arabské emiráty patří v organizaci OPEC ke klíčovým producentům.
"Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC od 1. května představuje jeden z největších zásahů do fungování kartelu za poslední roky - a přichází v momentě, kdy je globální ropný trh mimořádně křehký," sdělil ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. "Nejde přitom o zanedbatelného hráče. Emiráty jsou třetím největším producentem v rámci OPEC, s těžbou kolem 3,3 až 3,5 milionu barelů denně," dodal.
Oznámení o odchodu z organizace přichází ve správný čas, kdy nebude mít významný dopad na trh, vzhledem k nynějšímu omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, řekl agentuře Reuters emirátský ministr energetiky Suhajl Mazrúí. Ten zároveň uvedl, že rozhodnutí přichází v době, kdy svět čelí bezprecedentní situaci, neboť strategické zásoby ropných produktů se snižují na znepokojivou úroveň.
Spojené arabské emiráty jsou dlouholetým členem OPEC. Od roku 1967 byl členem emirát Abú Zabí, od roku 1971 jako sjednocená země více emirátů.