Příliš nonšalantní trhy, nebo nástup na jedno z nejlepších akciových období našich životů?

Peter Boockvar z One Point BFG Wealth Partners si myslí, trhy jsou nyní „příliš nonšalantní“. Na CNBC investor dodal, že trhy nevěnují dostatečnou pozornost skutečnému vývoji kolem konfliktu na Blízkém východě. Podle Boockvara je pravděpodobné, že ceny komodit zůstanou po delší dobu výš, a to se projeví i na americkém hospodářství.
Investor si myslí, že na akciovém trhu si vedou dobře společnosti, kterým prospívají vysoké investice do AI infrastruktury. Akcie velkých technologických společností, které takto investují, se ale drží pod předchozími maximy. I kdyby došlo k úspěšnému ukončení války na Blízkém východě, podle experta bude probíhat globální snaha o zvýšení zásob řady komodit. Ceny ropy by mohly sice korigovat, ale nedostanou se na úrovně z doby před konfliktem. A celkově Boockvar čeká vyšší ceny na komoditních trzích. Mimo jiné by to znamenalo tlaky na vyšší sazby.
Tom Lee z Fundstratu na CNBC řekl, že na počátku války investoři snižovali rizikovost svých portfolií a byli hodně opatrní. To byl velký rozdíl oproti jejich chování v minulém roce v době, kdy panovaly obavy z obchodní politiky americké vlády a ze zavádění vysokých cel. Tehdy byla totiž podle investora znát snaha kupovat při poklesech. Větší ochota k nákupům je ale evidentní i nyní. Začaly s nimi hedge fondy a podle experta se postupně přidávají i retailoví investoři. Lee dodal, že na trhu dlouho vládla filozofie „kupovat při poklesu“, ale po propuknutí konfliktu od ní podle něj drobní investoři upustili proto, že se projevila i na cenách paliv a vládly obavy z toho, že to nakonec povede k recesi. Výsledkem ale bylo, že retailoví investoři propásli prudkou rally.
Na CNBC se pak diskutovalo o tom, že drobní investoři nakonec mohou mít pravdu, protože ceny paliv se stále drží vysoko. Lee k tomu řekl, že možné je vše. Ovšem pokud se ceny benzínu očistí o inflaci, „nejsou zdaleka takovou zátěží, jakou byly třeba před pěti nebo deseti lety.“ Spotřebitel podle něj není ve špatné situaci a povzbudivý je i vývoj firemních zisků. Lee to tak vidí spíše na to, že „investoři se začnou honit za současnou rally“.
Lee si tedy myslí, že americký trh bude pravděpodobně dál růst, a to „z dobrých důvodů“. Jedním z nich jsou zmíněné zisky, dalším to, že investoři mohou mít větší zájem o růstové akcie. A americký trh je směrem k nim více vychýlen. „Nadvážil bych americké trhy místo těch zahraničních. Pokud se zeptáte, odkud přichází inovace, jsou to Spojené státy. Lee nesouhlasí ani s tím, že by americké trhy měly projít valuační korekcí. Podle něj „válka ukazuje, že by měly růst“. Následující tabulka od popisuje poměry cen k ziskům u jednotlivých sektorů a dává je do desetiletého a třicetiletého kontextu. Celý trh se obchoduje s PE kolem 21, za posledních 10 let byl výš ve 36 % případů a za posledních 30 let jen v 19 % případů:
Zdroj: X
Expert pak uvedl, že po určitou dobu mohou trhy „testovat“ nového šéfa Fedu, kterým po odchodu Jay Powella bude Kevin Warsh. To by mohlo znamenat „určité turbulence“. Lee se však domnívá, že po jejich odeznění „pravděpodobně vstoupíme do období trvajícího 18 až 24 měsíců, které může být jedním z nejlepších v našich životech.“