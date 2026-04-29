Příliš nonšalantní trhy, nebo nástup na jedno z nejlepších akciových období našich životů?

29.04.2026 12:42
Autor: Redakce, Patria.cz

Peter Boockvar z One Point BFG Wealth Partners si myslí, trhy jsou nyní „příliš nonšalantní“. Na CNBC investor dodal, že trhy nevěnují dostatečnou pozornost skutečnému vývoji kolem konfliktu na Blízkém východě. Podle Boockvara je pravděpodobné, že ceny komodit zůstanou po delší dobu výš, a to se projeví i na americkém hospodářství.

Investor si myslí, že na akciovém trhu si vedou dobře společnosti, kterým prospívají vysoké investice do AI infrastruktury. Akcie velkých technologických společností, které takto investují, se ale drží pod předchozími maximy. I kdyby došlo k úspěšnému ukončení války na Blízkém východě, podle experta bude probíhat globální snaha o zvýšení zásob řady komodit. Ceny ropy by mohly sice korigovat, ale nedostanou se na úrovně z doby před konfliktem. A celkově Boockvar čeká vyšší ceny na komoditních trzích. Mimo jiné by to znamenalo tlaky na vyšší sazby.



Tom Lee z Fundstratu na CNBC řekl, že na počátku války investoři snižovali rizikovost svých portfolií a byli hodně opatrní. To byl velký rozdíl oproti jejich chování v minulém roce v době, kdy panovaly obavy z obchodní politiky americké vlády a ze zavádění vysokých cel. Tehdy byla totiž podle investora znát snaha kupovat při poklesech. Větší ochota k nákupům je ale evidentní i nyní. Začaly s nimi hedge fondy a podle experta se postupně přidávají i retailoví investoři. Lee dodal, že na trhu dlouho vládla filozofie „kupovat při poklesu“, ale po propuknutí konfliktu od ní podle něj drobní investoři upustili proto, že se projevila i na cenách paliv a vládly obavy z toho, že to nakonec povede k recesi. Výsledkem ale bylo, že retailoví investoři propásli prudkou rally.

Na CNBC se pak diskutovalo o tom, že drobní investoři nakonec mohou mít pravdu, protože ceny paliv se stále drží vysoko. Lee k tomu řekl, že možné je vše. Ovšem pokud se ceny benzínu očistí o inflaci, „nejsou zdaleka takovou zátěží, jakou byly třeba před pěti nebo deseti lety.“ Spotřebitel podle něj není ve špatné situaci a povzbudivý je i vývoj firemních zisků. Lee to tak vidí spíše na to, že „investoři se začnou honit za současnou rally“.



Lee si tedy myslí, že americký trh bude pravděpodobně dál růst, a to „z dobrých důvodů“. Jedním z nich jsou zmíněné zisky, dalším to, že investoři mohou mít větší zájem o růstové akcie. A americký trh je směrem k nim více vychýlen. „Nadvážil bych americké trhy místo těch zahraničních. Pokud se zeptáte, odkud přichází inovace, jsou to Spojené státy. Lee nesouhlasí ani s tím, že by americké trhy měly projít valuační korekcí. Podle něj „válka ukazuje, že by měly růst“. Následující tabulka od Goldman Sachs popisuje poměry cen k ziskům u jednotlivých sektorů a dává je do desetiletého a třicetiletého kontextu. Celý trh se obchoduje s PE kolem 21, za posledních 10 let byl výš ve 36 % případů a za posledních 30 let jen v 19 % případů:

1
Zdroj: X

Expert pak uvedl, že po určitou dobu mohou trhy „testovat“ nového šéfa Fedu, kterým po odchodu Jay Powella bude Kevin Warsh. To by mohlo znamenat „určité turbulence“. Lee se však domnívá, že po jejich odeznění „pravděpodobně vstoupíme do období trvajícího 18 až 24 měsíců, které může být jedním z nejlepších v našich životech.“

 
 

29.04.2026
12:42 Příliš nonšalantní trhy, nebo nástup na jedno z nejlepších akciových období našich životů?
11:57Akcie převážně červené. Ropa míří k 115 dolarům, na programu big tech a Fed  
10:36MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
10:16Největší švýcarská banka UBS prudce zvýšila čtvrtletní zisk
9:57Kone kupuje TK Elevator, vznikne největší výrobce výtahů na světě
9:50Začátek roku byl pro Mercedes méně špatný, než se čekalo. Věří v obrat ve druhé polovině roku
9:00mmcité ve čtvrtém kvartále zrychlila růst, tržby vzrostly o 23 procent
8:53Rozbřesk: Ropný kartel slábne, koruna zpět v letargii
8:49Trhy vyčkávají na sazby Fedu a big tech, SAE opouštějí OPEC a futures jsou smíšené  
8:45ČEZ, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
6:00Preview Erste: Začátek nové kapitoly ziskovosti skupiny?  
28.04.2026
22:03Wall Street pod tlakem: technologie brzdí trh, pochybnosti k AI sílí  
17:19Jaký dopad by mohla mít umělá inteligence na dolar?
15:34OpenAI nesplnila dílčí cíle a stáhla dolů akcie svých partnerů
15:14Preview KB: Očekáváme pokles čistého zisku o 5,7 procenta  
15:09Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC
14:43Coca-Cola ve čtvrtletí zvýšila zisk o 18 procent, zlepšila i výhled na celý rok
14:00Spotify zklamala výhledem zisku, akcie míří dolů až o 12 procent
13:42General Motors zvýšil zisk a zlepšil výhled, pomáhá silná poptávka v USA
13:40TOMA, a.s.: Konsolidovaná výroční finanční zpráva společnosti TOMA, a.s. za rok 2025

Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět