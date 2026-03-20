Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Novartis kupuje vývoj nového léku na rakovinu prsu za až 3 miliardy dolarů od Synnovation Therapeutics

20.03.2026 12:57
Autor: ČTK

Novartis uzavírá další velkou transakci v oblasti onkologie. Švýcarská farmaceutická skupina oznámila dohodu o převzetí vývoje experimentálního léku proti rakovině prsu SNV4818 od americké Synnovation Therapeutics v hodnotě až tří miliard dolarů. Smlouva zahrnuje dvoumiliardovou zálohu a až miliardu dolarů v milníkových platbách a posiluje portfolio společnosti v segmentu HR+/HER2– nádorů, kde část pacientek čelí horší prognóze. Akvizice zapadá do snahy Novartisu rozšířit nabídku v době, kdy tržby současného přípravku Piqray očekávaně klesají.

Švýcarská farmaceutická společnost Novartis se dohodla na převzetí vývoje experimentálního léku proti rakovině prsu od americké biotechnologické firmy Synnovation Therapeutics za až tři miliardy dolarů.

Novartis zaplatí dvě miliardy dolarů jako zálohu a až jednu miliardu dolarů v podobě plateb navázaných na konkrétní milníky za akvizici divize Pikavation Therapeutics, která léčivo vyvíjí. Akvizice podléhá schválení regulačních orgánů a měla by být uzavřena v první polovině roku.

Podle analytiků oslovených agenturou Bloomberg klesnou tržby za současný lék společnosti Novartis na tento typ rakoviny prsu, Piqray, v letošním roce pravděpodobně o devět procent na přibližně 348 milionů dolarů.

Preparát SNV4818 je léčivo podávané ústně, které je aktuálně vyhodnocované v raných fázích klinických testů, zaměřuje se na rakovinu prsu a další pokročilé nádory. Konkrétně jde o karcinom prsu HR+/HER2-. Přibližně 40 procent pacientek s tímto typem nádorového onemocnění čelí potenciálně horší prognóze onemocnění kvůli přítomnosti mutací v genu PIK3CA v tomto nádoru, uvedl Novartis.


Čtěte více:

J&J koupí vývojáře léků na rakovinu Halda Therapeutics za 3,05 miliardy dolarů
17.11.2025 15:35
J&J koupí vývojáře léků na rakovinu Halda Therapeutics za 3,05 miliardy dolarů
Americká farmaceutická společnost Johnson & Johnson (J&J) koupí soukro...
Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences
20.11.2025 14:34
Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences
Americká farmaceutická společnost Abbott koupí zhruba za 21 miliard d...
Výsledky experimentálního léku v sekundární prevenci mrtvice posílají akcie Bayeru nahoru o 12 procent
24.11.2025 10:02
Výsledky experimentálního léku v sekundární prevenci mrtvice posílají akcie Bayeru nahoru o 12 procent
Německý farmaceutický gigant Bayer hlásí povedené výsledky závěrečné f...
Svítá Bayeru na lepší časy? Podpora generálního prokurátora v případu Roundupu posílá akcie nejvýše od ledna 2024
02.12.2025 10:02
Svítá Bayeru na lepší časy? Podpora generálního prokurátora v případu Roundupu posílá akcie nejvýše od ledna 2024
Akcie Bayeru v úterý ráno prudce rostou a dostávají se na nejvyšší úro...
Novo Nordisku vypršel v Indii patent. Na trh míří záplava generických léků na hubnutí
20.03.2026 12:18
Novo Nordisku vypršel v Indii patent. Na trh míří záplava generických léků na hubnutí
Nejméně 12 společností v Indii se chystá vstoupit na tamní trh se svým...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.03.2026
16:20Teroristický útok v Pardubicích? Firma vyrábí i drony, sejde se Bezpečnostní rada státu
15:41Gundlach: Dolar bude oslabovat a ovlivní světové akciové trhy
14:05Další podpora investičního příběhu Colt CZ: Colt Canada získala kontrakt za 273 mil. CAD  
13:43Czechoslovak Group provede svou první akvizici v Polsku. DOMAR MS rozšíří kapacity obranného segmentu
12:57Novartis kupuje vývoj nového léku na rakovinu prsu za až 3 miliardy dolarů od Synnovation Therapeutics
12:18Novo Nordisku vypršel v Indii patent. Na trh míří záplava generických léků na hubnutí
11:54Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů XS2534985283, XS2534984120
11:32Po nadějných zprávách z Izraele se nálada opět zhoršuje. Víkend je riziko  
11:18Unilever obdržel nabídku na koupi potravinářské divize od americké McCormick
10:35Perly týdne: Čína s AI pravděpodobně udělá to, co udělala se vším ostatním
9:54Nagel: ECB v dubnu zváží zvýšení sazeb, pokud se zvýší inflační tlaky
9:05ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu
8:53Rozbřesk: ČNB vyčkává na další vývoj íránského konfliktu, šance, že ECB zvýší sazby narůstají
8:47Rizika na Blízkém východě dál hýbou trhy a roste nejistota kolem private credit. Futures jsou zelené  
6:02Gundlach o ropou taženém růstu inflace a investicích do zlata
19.03.2026
22:01Americké akciové indexy uzavírají obchodní den neutrálně  
17:44Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl
17:11Co říká jeden alternativní pohled na valuace amerických a světových akciových trhů?
16:37ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
16:01Tržby Alibaby zaostaly za očekáváním, čistý zisk se kvůli investicím propadl o 66 procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět