Novartis kupuje vývoj nového léku na rakovinu prsu za až 3 miliardy dolarů od Synnovation Therapeutics

Novartis uzavírá další velkou transakci v oblasti onkologie. Švýcarská farmaceutická skupina oznámila dohodu o převzetí vývoje experimentálního léku proti rakovině prsu SNV4818 od americké Synnovation Therapeutics v hodnotě až tří miliard dolarů. Smlouva zahrnuje dvoumiliardovou zálohu a až miliardu dolarů v milníkových platbách a posiluje portfolio společnosti v segmentu HR+/HER2– nádorů, kde část pacientek čelí horší prognóze. Akvizice zapadá do snahy Novartisu rozšířit nabídku v době, kdy tržby současného přípravku Piqray očekávaně klesají.
Novartis zaplatí dvě miliardy dolarů jako zálohu a až jednu miliardu dolarů v podobě plateb navázaných na konkrétní milníky za akvizici divize Pikavation Therapeutics, která léčivo vyvíjí. Akvizice podléhá schválení regulačních orgánů a měla by být uzavřena v první polovině roku.
Podle analytiků oslovených agenturou Bloomberg klesnou tržby za současný lék společnosti Novartis na tento typ rakoviny prsu, Piqray, v letošním roce pravděpodobně o devět procent na přibližně 348 milionů dolarů.
Preparát SNV4818 je léčivo podávané ústně, které je aktuálně vyhodnocované v raných fázích klinických testů, zaměřuje se na rakovinu prsu a další pokročilé nádory. Konkrétně jde o karcinom prsu HR+/HER2-. Přibližně 40 procent pacientek s tímto typem nádorového onemocnění čelí potenciálně horší prognóze onemocnění kvůli přítomnosti mutací v genu PIK3CA v tomto nádoru, uvedl Novartis.