Novo Nordisku vypršel v Indii patent. Na trh míří záplava generických léků na hubnutí

Nejméně 12 společností v Indii se chystá vstoupit na tamní trh se svými vlastními kopiemi úspěšných léků na hubnutí od Novo Nordisk. Dánskému farmaceutickému gigantovi totiž dnes v nejlidnatější zemi světa vypršel patent na semaglutid, aktivní složku „magických“ přípravků Ozempic i Wegovy.
Se vstupem tolika indických firem na trh dojde k razantnímu poklesu cen těchto léků, informuje agentura Bloomberg. Například společnost Natco Pharma uvedla, že její dávkovací pero vstoupí na trh v dubnu a vyjde na 4 500 rupií (48 USD) měsíčně. Také ostatní výrobci se pohybují v podobné cenové hladině 3 000 až 5 000 rupií měsíčně.
Pro porovnání: cena originálního Wegovy od Novo Nordisku v Indii začíná na 10 480 rupiích (113 USD).
První zemí, kde Novo vypršel patent na semaglutid, byla zkraje tohoto roku Kanada. Tamní regulátor nicméně žádná generika zatím neschválil, takže trh se nerozběhl tak jako se teď chystá v Indii. Cenová válka bude bedlivě sledována, protože dánský výrobce čelí vypršení platnosti patentů také na dalších klíčových trzích, včetně Číny, Brazílie a Turecka, upozorňuje Bloomberg.
Agentura v Indii analyzovala podání firem a přepisy konferenčních hovorů o výsledcích hospodaření firem a identifikovala nejméně 12 velkých výrobců, kteří v zemi plánují prodávat generický semaglutid brzy po vypršení patentu. Skutečný rozsah konkurence však bude mnohem vyšší. Očekává se, že jen letos uvede na trh produkty pod více než 50 značkami přibližně 42 výrobců léčiv, včetně těch menších, uvedl Sheetal Sapale, výzkumník z firmy Pharmarack, která se zabývá tržními daty.
Ideální případová studie
Indie je „důležitou případovou studií pro budoucí“ ztrátu exkluzivity semaglutidu, napsali už ve své únorové zprávě analytici Jefferies. Ti odhadují, že indický trh s léky na hubnutí má hodnotu přibližně 500 milionů dolarů, avšak se „správnou cenou, přijetím a vládními pobídkami by mohl vzrůst až na jednu miliardu dolarů“.
Indičtí výrobci generik také experimentují s různými verzemi léků: od jednorázových předplněných injekcí, přes pera s nastavitelnou dávkou až po klasické injekční lahvičky, uvedly zdroje Bloombergu. Cílem těchto forem je poskytnout pacientům větší flexibilitu, snížit nákladovou zátěž a usnadnit přijetí léků. Ozempic a Wegovy a konkurenční Mounjaro od americké se v Indii v současnosti dodávají v předplněném peru se čtyřmi dávkami.