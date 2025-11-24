Výsledky experimentálního léku v sekundární prevenci mrtvice posílají akcie Bayeru nahoru o 12 procent

Německý farmaceutický gigant hlásí povedené výsledky závěrečné fáze klinické studie u experimentálního léku využívaného v prevenci před mrtvicí. Pro společnost se jedná o vítaný impuls v době, kdy čelí poklesu prodeje stárnoucích léků s vysokým účinkem. Akcie firmy díky zprávě vykazují růst až o 12 procent.
U pacientů, kteří užívali 50miligramovou dávku asundexianu jednou denně spolu se standardní antiagregační terapií, bylo výrazně nižší riziko další mrtvice ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo, uvedla v neděli farmaceutická společnost.
Asundexian funguje tak, že blokuje protein zvaný faktor XIa, který hraje roli ve srážení krve. Důležitým faktorem studie je také skutečnost, že lék nezvýšil riziko závažného krvácení, což je nebezpečí u podobných léků na ředění krve.
„Výsledky studie poskytují novou jistotu, že inhibice faktoru XIa může vést k významnému zlepšení antikoagulace, aniž by byla obětována bezpečnostní rizika v důsledku zvýšeného krvácení,“ podtrhl tuto důležitost také Evan David Seigerman, analytik společnosti BMO Capital Markets.
Zpráva je pro pozitivní i v tom směru, že začátkem měsíce zveřejnily naopak neoslnivé výsledky studie o stejné třídě léků společností Bristol Myers Squibb a . Partneři se rozhodli studii jejich léku milvexian dokonce zastavit poté, co se zdálo nepravděpodobné, že by lék pomohl pacientům, kteří utrpěli srdeční komplikace, napsala agentura Bloomberg.
uvedl, že nyní bude spolupracovat s regulačními úřady po celém světě, aby asundexian připravil ke schválení. Zrychlené posouzení lék už získal od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). „I s aktuálně dostupnými terapiemi zůstává riziko další mrtvice vysoké. Asundexian by se mohl stát novou možností léčby, která toto riziko sníží – což by mohlo představovat potenciálně významný krok vpřed v sekundární prevenci mrtvice,“ uvedli její výzkumníci.
Působivé výsledky asundexianu přicházejí v době, kdy farmaceutická divize Bayeru pracuje na kompenzaci dopadu vypršení platnosti patentů, kdy generičtí konkurenti zasahují do jejích nejprodávanějších léků Xarelto, staršího léku na ředění krve, a očního léku Eylea. Asundexian je označován za potenciálního nástupce Xarelto.
Velkým problémům pak nadále čelí ohledně svého herbicidu Roundup a dalších chemikálií, které společnost získala v rámci akvizice společnosti v roce 2018. Produkty se totiž v USA staly předmětem masivních soudních sporů – žalobci tvrdí, že Roundup způsobil vznik rakoviny.
Proto je zpráva o úspěchu asundexian pro společnost i investory vítaným momentem. Akcie na začátku pondělního obchodování na burze ve Frankfurtu vzrostly o 9,1 procenta, kolem 10. hodiny dokonce dosáhly růstu o 12 procent, díky čemuž se od začátku roku dostaly už do plusu o více než 55 procent.