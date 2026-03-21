Víkendář: Největší ekonomika světa: ani USA, ani Čína?

Ekonom Scott Sumner ve své úvaze zaměřené na Čínu a Indii vzpomíná na rok 2009, kdy předpovídal, že Indie bude v roce 2109 největší ekonomikou světa. Tehdy bylo přitom těžké si představit, jak by indická ekonomika mohla někdy předehnat ekonomiku americkou. „Bystřejší pozorovatelé si ale možná všimnou, že Indie má téměř čtyřikrát větší populaci než USA. A není tak těžké si představit, že by její produkt na obyvatele mohl nakonec dosáhnout 30 % úrovně USA.“ Jak vidí ekonom další vývoj dnes?
Ve zmíněném roce 2009 měla Čína HDP na obyvatele dvakrát vyšší než Indie. A její ekonomika rostla rychleji. K tomu však ekonom ve svém blogu nyní píše: „Do roku 2109 máme ještě daleko, ale dvě ze tří věcí, které jsem tehdy zmínil, se již obrátily. Indie má dnes větší populaci než Čína a indická ekonomika roste podstatně rychleji než ekonomika Číny.“ A to je podle Sumnera teprve začátek. Současná populace Indie je jen o několik procentních bodů větší než populace Číny. Nicméně indická porodnost je mnohem vyšší.
V roce 2025 se podle ekonoma v Číně konkrétně narodilo 7,92 milionu dětí, zatímco v Indii zhruba 23 milionů. „Tato čísla naznačují relativní velikost pracovní síly v každé zemi ve druhé polovině tohoto století. Budoucnost těchto dvou demografických gigantů bude vypadat zcela jinak než současnost.“ V každém případě je tedy podle ekonoma nyní zřejmé, že v roce 2081 bude čínská pracovní síla odpovídat možná jen třetině té indické. Indický HDP na obyvatele (v paritě kupní síly) v současnosti dosahuje sotva 40 % čínského, ale Indie roste podstatně rychleji. A pravděpodobně ve zmíněném roce dosáhne 60 % čínského příjmu na obyvatele.
„Inteligentní lidé vědí, jak těžké je předpovídat vzdálenou budoucnost. Vždyť ještě před pěti lety většina z nás netušila, že se z umělé inteligence stane velká věc. Stejně jako před sedmi lety většina z nás nedokázala předpovědět pandemii. A ještě před měsícem jsem nepředpokládal válku s Íránem, i když jsem svým čtenářům často říkal, že nacionalismus nevyhnutelně vede k militarismu, píše Sumner. Vzhledem k této obtížnosti v předpovídání budoucnosti je podle něj dobré zvažovat trendy, které nyní existují. Co to v případě Číny a Indie znamená? Zejména to, že „v roce 2055 bude zhruba třikrát více třicetiletých Indů než třicetiletých Číňanů“.
K této úvaze ekonom na závěr připomíná, že podle některých názorů celkový produkt v dané ekonomice není rozhodujícím ukazatelem, tím je produkt na hlavu. „Celkový HDP hraje roli při posuzování velikosti ekonomiky a HDP na obyvatele hraje roli při posuzování životní úrovně. Například obrovská celková velikost čínské ekonomiky tak má za následek její neúměrný dopad na globální komoditní trhy.“