Začala platit americká 50procentní cla na dovoz z Indie, Cooková se proti svému odvolání brání u soudu

27.08.2025 8:40
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Dnes vstoupila v platnost americká cla na Indii ve výši 50 procent, guvernérka Fedu Lisa Cooková napadne u soudu rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ji z funkce odvolal, Pentagon zvažuje podíly ve společnostech obranného průmyslu a Norský státní investiční fond udělal kvůli konfliktu v Gaze vícero změn v portfoliu.

