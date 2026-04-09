Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Maďarské volby jako klíčový tržní katalyzátor. Investoři sází na změnu kurzu

09.04.2026 6:01
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Maďarsko čekají klíčové parlamentní volby. O víkendu voliči rozhodnou, zda u moci udrží dosavadního premiéra Viktora Orbána, jehož strana Fidesz vede zemi už 16 let, nebo zavelí ke změně kurzu v podobě Pétera Magyara, lídra opoziční strany Tisza, jež ve většině průzkumu vede. Investoři a stratégové se shodují, že pokud jsou průzkumy správné a opravdu dojde k předání moci, tak maďarská aktiva mohou výrazně posílit.

Třeba Citigroup proto doporučuje nákup maďarských státních dluhopisů a prodej eura vůči forintu. Podle stratégů Société Générale by pak forint mohl posílit výrazně nad 380 za euro, pokud Magyar sestaví novou vládu a otevře cestu k obnovení finančních toků z Evropské unie a v delším horizontu i k hlubší integraci země do evropských struktur.

Agentura Bloomberg sice upozorňuje, že průzkumy veřejného mínění se často mýlí, takže investoři sázející na výsledky voleb byli v minulosti už několikrát zaskočeni, nicméně sázky na výhru Magyara, spolu s vysokými úrokovými sazbami Maďarska, pomohly forintu už v loňském roce získat vůči euru sedm procent a 21 procent vůči dolaru.

Vítězství Tiszy se stalo konsensuálním očekáváním trhu, uvedla Giulia Pellegriniová, hlavní portfolio manažerka Allianz Global Investors, která vnímá „Maďarsko jako jedno z nejzajímavějších rizikových/odměnových míst a jednu z mála skutečně idiosynkratických příležitostí na rozvíjejících se trzích v tomto roce“.

Obchodníci s měnami se vrhli do obchodů s forintem, protože jsou lákání šancí na změnu režimu a loňský růst rozvíjejících se trhů. Data centrálních bank ukazují, že dlouhé pozice zahraničních investorů dosáhly vrcholu těsně před válkou s Íránem, což je obrat oproti čistým krátkým pozicím v minulých letech, kdy měna zaostávala za svými regionálními konkurenty.

„Vítězství Tiszy by odstranilo významnou rizikovou prémii z maďarských aktiv. Pravděpodobně by to znamenalo začátek zlepšování vztahů s Evropou, postupného zvratu centralizace politiky a konstruktivnějšího výhledu ratingových agentur,“ řekl Bloombergu Kurt Knowlson, portfolio manažer ve společnosti Aviva Investors.

Co se bude dít v případě status quo?

Výhra Orbána, nejbližšího spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa v EU, by naopak podle investorů pravděpodobně způsobila výprodej. Ztráty by však pravděpodobně omezila znalost politiky Orbána a jeho známé nakládání s vládními financemi, poznamenal Carl Vermassen z Vontobel Asset Management.

„V ceně je už spousta špatných zpráv. Orbán se obecně za ta léta ukázal jako nezdravý na úrovni rozpočtu. Tak proč by se to mělo tolik zhoršovat?“ napsal Vermassen.

Podle investorů by se v případě Orbánova vítězství dařilo akciovým titulům napojeným na stát jako je například telekomunikační, obranný a technologický konglomerát 4iG. O této společnosti jsme nedávno psali zde: Tvrdý pád perly maďarské burzy 4iG. Trh zpochybňuje byznys postavený na Orbánově moci

Sporný výsledek

Z pohledu investorů je nejhorší variantou sporný výsledek voleb, kdy by ani jedna ze stran jasně nezvítězila. Právě kvůli tomuto scénáři už v únoru Demetris Efstathiou, investiční ředitel fondu Blue Diagonal EM Fixed Income Fund, opustil své dluhopisové pozice v Maďarsku s tím, že volby „by mohly vést k politické volatilitě“.

„Orbán by v případě prohry pravděpodobně využil všech možných prostředků k frustraci vítěze. Vzdát se moci po tak dlouhém období politické dominance by pro něj nebylo snadné,“ predikoval.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět