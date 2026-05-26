Americké údery v Íránu tlumí naděje na mírovou dohodu a Ferrari představilo první elektromobil

Americké údery na Írán brzdí naděje na mírovou dohodu a drží cenu ropy vysoko, zatímco diplomatická i vojenská rizika se šíří napříč regiony. Do toho USA tlačí na arabské země a eskalují boje na Ukrajině. Z korporátních zpráv představila automobilka Ferrari svůj první elektromobil.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX -0,2 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,7 %, S&P 500 mini +0,7 % a Nasdaq 100 mini +0,9 %.
Akcie pojišťovny VIG se dnes obchodují bez dividendy 1,73 EUR/akcie.
Americké útoky na íránské cíle omezily optimismus ohledně možné dohody o ukončení války. Americké síly zasáhly raketová odpalovací stanoviště v Íránu a lodě, které se snažily umístit miny, což úřady označily za obranné útoky. Cena ropy Brent následně vzrostla na 98,2 dolarů za barel, ale stále se drží pod 100 USD/barel.
Donald Trump zesílil tlak na Saúdskou Arábii a Katar, aby uznaly Izrael tím, že se připojí k takzvaným Abrahámovským dohodám, v rámci nichž některé arabské země (např. Spojené arabské emiráty nebo Bahrajn) oficiálně uznaly Izrael a navázaly s ním vztahy. Podle něj by to doplnilo dočasnou mírovou dohodu. O jednáních s Íránem řekl, že „probíhají dobře“, a na sociální síti Truth Social dodal, že „aby se podařilo složit tuto velmi složitou skládačku, mělo by být povinné, aby všechny tyto země přistoupily k Abrahámovským dohodám.“
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov doporučil americkému ministrovi zahraničí Marcovi Rubiovi, aby evakuoval americké občany a diplomaty z Kyjeva. Lavrov na žádost prezidenta Vladimira Putina zavolal svému americkému protějšku, aby mu sdělil, že Rusko zahajuje systematické a důsledné útoky na zařízení v ukrajinském hlavním městě a také na příslušná „rozhodovací centra“, uvádí se v prohlášení. Kyjev se o víkendu dostal pod masivní ruskou palbu dronů a raket.
Papež Lev XIV. prohlásil, že umělá inteligence by měla být „odzbrojena“, aby chránila lidstvo před svými nebezpečími, a přidal svůj hlas k vášnivé debatě o tom, do jaké míry by měly vlády regulovat technologii, která mění svět. Lev, vystudovaný matematik, také varoval konkrétně před nebezpečím používání výpočetní techniky ve válčení a ztrátou morálních úvah, když řekl, že „žádný algoritmus nemůže učinit válku morálně přijatelnou“.
Italský výrobce sportovních vozů Ferrari včera oficiálně představil svůj první plně elektrický vůz. Model se jmenuje Luce (světlo), na jeho vývoji se podílelo studio LoveFrom bývalého designéra společnosti Jonyho Iveho a cena vozu má začínat na 550.000 eurech (13,3 milionu Kč). Dodávky zákazníkům by podle dřívějších informací firmy měly začít v říjnu. Čtyřdvéřový model má maximální rychlost 310 kilometrů v hodině. Po modelu Purosangue je druhým modelem Ferrari se zadními dveřmi. Na jedno nabití má ujet 530 kilometrů. Analytici upozorňují, že zatímco konkurenční výrobci sportovních vozů jsou při přechodu na elektromobily opatrní, Ferrari se vrhá do této nejisté oblasti po hlavě, a to i v době pochybností, zda zákazníci budou mít o tyto modely zájem. Italský konkurent Lamborghini upustil od plánů na uvedení elektrického modelu v roce 2030 s odůvodněním, že zákazníci o něj nemají zájem.
